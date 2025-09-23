Фестиваль "Петергоф. Возрождение" — это уникальная возможность погрузиться в атмосферу осеннего Петергофа, насладиться искусством и природой, а также стать частью культурного события года. Необычайное шоу можно посмотреть не только в живую, но и в фотоленте Sputnik.
Осенний фестиваль фонтанов "Петергоф. Возрождение" состоялся в Нижнем парке музея-заповедника "Петергоф". В программе — световые и видеопроекции, театральные постановки, музыкальные и танцевальные номера, а также традиционный фейерверк, завершающий вечер.
Фестиваль "Петергоф. Возрождение" — это уникальная возможность погрузиться в атмосферу осеннего Петергофа, насладиться искусством и природой, а также стать частью культурного события года. Необычайное шоу можно посмотреть не только в живую, но и в фотоленте Sputnik.