Осенний фестиваль фонтанов "Петергоф. Возрождение"
Осенний фестиваль фонтанов "Петергоф. Возрождение"
Осенний фестиваль фонтанов "Петергоф. Возрождение"

18:04 23.09.2025 (обновлено: 18:06 23.09.2025)
Подписаться
Осенний фестиваль фонтанов "Петергоф. Возрождение" состоялся в Нижнем парке музея-заповедника "Петергоф". В программе — световые и видеопроекции, театральные постановки, музыкальные и танцевальные номера, а также традиционный фейерверк, завершающий вечер.
Фестиваль "Петергоф. Возрождение" — это уникальная возможность погрузиться в атмосферу осеннего Петергофа, насладиться искусством и природой, а также стать частью культурного события года. Необычайное шоу можно посмотреть не только в живую, но и в фотоленте Sputnik.
© Sputnik / Alexey Smagin / Перейти в фотобанк

Начало представления осеннего фестиваля фонтанов "Петергоф. Возрождение" в парке Государственного музея-заповедника "Петергоф".

Начало представления осеннего фестиваля фонтанов &quot;Петергоф. Возрождение&quot; в парке Государственного музея-заповедника &quot;Петергоф&quot;. - Sputnik Абхазия
1/8
© Sputnik / Alexey Smagin
/
Перейти в фотобанк

Начало представления осеннего фестиваля фонтанов "Петергоф. Возрождение" в парке Государственного музея-заповедника "Петергоф".

© Sputnik / Alexey Smagin / Перейти в фотобанк

Праздничный салют и запуск основного шоу.

Праздничный салют и запуск основного шоу. - Sputnik Абхазия
2/8
© Sputnik / Alexey Smagin
/
Перейти в фотобанк

Праздничный салют и запуск основного шоу.

© Sputnik / Alexey Smagin / Перейти в фотобанк

Представление в самом разгаре.

Представление в самом разгаре. - Sputnik Абхазия
3/8
© Sputnik / Alexey Smagin
/
Перейти в фотобанк

Представление в самом разгаре.

© Sputnik / Alexey Smagin / Перейти в фотобанк

Запуск фейерверков на осеннем фестивале фонтанов.

Запуск фейерверков на осеннем фестивале фонтанов. - Sputnik Абхазия
4/8
© Sputnik / Alexey Smagin
/
Перейти в фотобанк

Запуск фейерверков на осеннем фестивале фонтанов.

© Sputnik / Alexey Smagin / Перейти в фотобанк

Осенний фестиваль фонтанов демонстрирует колорит.

Осенний фестиваль фонтанов демонстрирует колорит. - Sputnik Абхазия
5/8
© Sputnik / Alexey Smagin
/
Перейти в фотобанк

Осенний фестиваль фонтанов демонстрирует колорит.

© Sputnik / Alexey Smagin / Перейти в фотобанк

Фестиваль фонтанов не перестает удивлять разнообразием.

Фестиваль фонтанов не перестает удивлять разнообразием. - Sputnik Абхазия
6/8
© Sputnik / Alexey Smagin
/
Перейти в фотобанк

Фестиваль фонтанов не перестает удивлять разнообразием.

© Sputnik / Alexey Smagin / Перейти в фотобанк

Парк наполнен инсталляциями и звуковым сопровождением.

Парк наполнен инсталляциями и звуковым сопровождением. - Sputnik Абхазия
7/8
© Sputnik / Alexey Smagin
/
Перейти в фотобанк

Парк наполнен инсталляциями и звуковым сопровождением.

© Sputnik / Alexey Smagin / Перейти в фотобанк

Фестиваль завершается традиционным мультимедийным спектаклем.

Фестиваль завершается традиционным мультимедийным спектаклем. - Sputnik Абхазия
8/8
© Sputnik / Alexey Smagin
/
Перейти в фотобанк

Фестиваль завершается традиционным мультимедийным спектаклем.

