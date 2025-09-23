https://sputnik-abkhazia.ru/20250923/ii-abkhazskaya-yuridicheskaya-nedelya-proydet-v-sukhume-24-sentyabrya---1057752911.html
II Абхазская юридическая неделя пройдет в Сухуме 24 сентября
II Абхазская юридическая неделя пройдет в Сухуме 24 сентября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 сен – Sputnik. II Абхазская юридическая неделя, приуроченная к 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, откроется в... 23.09.2025, Sputnik Абхазия
2025-09-23T21:02+0300
2025-09-23T21:02+0300
2025-09-24T10:28+0300
в абхазии
абхазия
новости
конституционный суд республики абхазия
юриспруденция
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/11/1054511342_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_77e4fcf829d60bf24eeeab8592e3eccb.jpg
СУХУМ, 24 сен – Sputnik. II Абхазская юридическая неделя, приуроченная к 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, откроется в Сухуме 24 сентября, рассказала в эфире радио Sputnik председатель Конституционного суда Абхазии Диана Пилия.По ее словам, программа будет насыщена уникальными мероприятиями. Пилия напомнила, что в ноябре прошлого года была учреждена ведомственная медаль "30 лет Конституции", и в этом году она будет впервые вручена, в том числе депутатам первого созыва Парламента Абхазии, государственным деятелям, работавшим вместе с Владиславом Ардзинба, а также представителям Верховного суда.В рамках форума впервые пройдет научная сессия под названием "Свобода Апсны — смысл всей моей жизни", организованная совместно с Институтом экономики и права Академии наук Абхазии. Также состоятся научно-практическая конференция и цикл лекций, подготовленных совместно с российскими специалистами по различным юридическим направлениям.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250924/1057752406.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/11/1054511342_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_775f2baccbd4c8bd1320d6b39bbefac9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, конституционный суд республики абхазия, юриспруденция
абхазия, новости, конституционный суд республики абхазия, юриспруденция
СУХУМ, 24 сен – Sputnik.
II Абхазская юридическая неделя, приуроченная к 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, откроется в Сухуме 24 сентября, рассказала в эфире радио
Sputnik председатель Конституционного суда Абхазии Диана Пилия.
По ее словам, программа будет насыщена уникальными мероприятиями.
Пилия напомнила, что в ноябре прошлого года была учреждена ведомственная медаль "30 лет Конституции", и в этом году она будет впервые вручена, в том числе депутатам первого созыва Парламента Абхазии, государственным деятелям, работавшим вместе с Владиславом Ардзинба, а также представителям Верховного суда.
В рамках форума впервые пройдет научная сессия под названием "Свобода Апсны — смысл всей моей жизни", организованная совместно с Институтом экономики и права Академии наук Абхазии. Также состоятся научно-практическая конференция и цикл лекций, подготовленных совместно с российскими специалистами по различным юридическим направлениям.