Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
II Абхазская юридическая неделя пройдет в Сухуме 24 сентября
II Абхазская юридическая неделя пройдет в Сухуме 24 сентября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 сен – Sputnik. II Абхазская юридическая неделя, приуроченная к 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, откроется в... 23.09.2025, Sputnik Абхазия
в абхазии
абхазия
новости
конституционный суд республики абхазия
юриспруденция
СУХУМ, 24 сен – Sputnik. II Абхазская юридическая неделя, приуроченная к 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, откроется в Сухуме 24 сентября, рассказала в эфире радио Sputnik председатель Конституционного суда Абхазии Диана Пилия.По ее словам, программа будет насыщена уникальными мероприятиями. Пилия напомнила, что в ноябре прошлого года была учреждена ведомственная медаль "30 лет Конституции", и в этом году она будет впервые вручена, в том числе депутатам первого созыва Парламента Абхазии, государственным деятелям, работавшим вместе с Владиславом Ардзинба, а также представителям Верховного суда.В рамках форума впервые пройдет научная сессия под названием "Свобода Апсны — смысл всей моей жизни", организованная совместно с Институтом экономики и права Академии наук Абхазии. Также состоятся научно-практическая конференция и цикл лекций, подготовленных совместно с российскими специалистами по различным юридическим направлениям.
II Абхазская юридическая неделя пройдет в Сухуме 24 сентября

21:02 23.09.2025 (обновлено: 10:28 24.09.2025)
СУХУМ, 24 сен – Sputnik. II Абхазская юридическая неделя, приуроченная к 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, откроется в Сухуме 24 сентября, рассказала в эфире радио Sputnik председатель Конституционного суда Абхазии Диана Пилия.
По ее словам, программа будет насыщена уникальными мероприятиями.
Пилия напомнила, что в ноябре прошлого года была учреждена ведомственная медаль "30 лет Конституции", и в этом году она будет впервые вручена, в том числе депутатам первого созыва Парламента Абхазии, государственным деятелям, работавшим вместе с Владиславом Ардзинба, а также представителям Верховного суда.
Конституция РА - Sputnik Абхазия, 1920, 24.09.2025
В Абхазии
Соловей: расхождения в законах Абхазии и России дают простор для научного поиска
08:00
В рамках форума впервые пройдет научная сессия под названием "Свобода Апсны — смысл всей моей жизни", организованная совместно с Институтом экономики и права Академии наук Абхазии. Также состоятся научно-практическая конференция и цикл лекций, подготовленных совместно с российскими специалистами по различным юридическим направлениям.
