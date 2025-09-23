https://sputnik-abkhazia.ru/20250923/ii-abkhazskaya-yuridicheskaya-nedelya-proydet-v-sukhume-24-sentyabrya---1057752911.html

II Абхазская юридическая неделя пройдет в Сухуме 24 сентября

СУХУМ, 24 сен – Sputnik. II Абхазская юридическая неделя, приуроченная к 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, откроется в...

СУХУМ, 24 сен – Sputnik. II Абхазская юридическая неделя, приуроченная к 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, откроется в Сухуме 24 сентября, рассказала в эфире радио Sputnik председатель Конституционного суда Абхазии Диана Пилия.По ее словам, программа будет насыщена уникальными мероприятиями. Пилия напомнила, что в ноябре прошлого года была учреждена ведомственная медаль "30 лет Конституции", и в этом году она будет впервые вручена, в том числе депутатам первого созыва Парламента Абхазии, государственным деятелям, работавшим вместе с Владиславом Ардзинба, а также представителям Верховного суда.В рамках форума впервые пройдет научная сессия под названием "Свобода Апсны — смысл всей моей жизни", организованная совместно с Институтом экономики и права Академии наук Абхазии. Также состоятся научно-практическая конференция и цикл лекций, подготовленных совместно с российскими специалистами по различным юридическим направлениям.

