"Имя твое бессмертно…": Фридонна Авидзба

Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ацхыраара лас амаҵзура маҭәахәыла аиқәыршәара: аҳақьым хада ицәажәара
13:05
16 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Аҭоурыхҭҵааҩ, аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи усзуҩ Станислав Лакоба игәалашәаразы
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Интервью
Памяти Станислава Лакоба. Интервью с Надеждой Венедиктовой
14:04
12 мин
Интервью
О вкладе Станислава Лакоба в становлении государства: интервью с Бесланом Кобахия
14:17
13 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Интервью
Как вернуть учителей в школы? Мнение педагога
14:33
13 мин
Радио
Почему педагоги оставляют работу: интервью с бывшим учителем
14:46
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Алашаразы аԥара алгара: Гәылрыԥшь Афымцамчҭира аиҳабы иҿцәажәара
18:04
11 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Ацхыраара лас амаҵзура маҭәахәыла аиқәыршәара: аҳақьым хада ицәажәара
18:15
15 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Соглашения между Абхазией и Южной Осетией в сфере экономики: интервью с министром
18:34
9 мин
Радио
Поручения президента Абхазии в сфере сельского хозяйства: разговор с министром
18:44
16 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Алашаразы аԥара алгара: Гәылрыԥшь Афымцамчҭира аиҳабы иҿцәажәара
21:04
11 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Ацхыраара лас амаҵзура маҭәахәыла аиқәыршәара: аҳақьым хада ицәажәара
21:15
15 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Соглашения между Абхазией и Южной Осетией в сфере экономики: интервью с министром
21:34
9 мин
Радио
Поручения президента Абхазии в сфере сельского хозяйства: разговор с министром
21:44
16 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ԥсҳәыҟа аҳаирпланла: аԥыррақәа шеиҿкаау еилаҳкаауеит
13:04
19 мин
Аицәажәара
Владислав Арӡынба иԥсҭазаареи иусуреи зныԥшуа афотоцәыргақәҵақәа еиҿкаахоит араионқәа рҿы
13:24
6 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Арахәи аԥсаатәи рыҿкы чымазарақәа: аветеринар хада иҿцәажәара
13:34
15 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Алашаразы аԥара алгара: Гәылрыԥшь Афымцамчҭира аиҳабы иҿцәажәара
13:49
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Реновация туристической инфраструктуры: базовый минимум и тренды
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Абхазская юридическая неделя: интервью с участниками
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
13 мин
Аицәажәара
"Уара ухьӡ ԥсрақәым": Sputnik Аԥсны аибашьра иазку апроект ҿыц ӡырнагеит
18:19
11 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ԥсхәыҟа аҳаирпланла: аԥыррақәа шеиҿкаау еилаҳкаауеит
18:31
14 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Актуальный комментарий
Экосистема Добро.рф и программа "Обучение служением" в Абхазии
18:49
13 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
"Имя твое бессмертно…": Фридонна Авидзба

15:46 23.09.2025
© Видео Sputnik
Подписаться
Ко Дню Победы и Независимости Sputnik Абхазия запускает новый проект "Имя твое бессмертно...". В его рамках молодые люди, названные в честь героев войны, будут рассказывать о подвиге своих родственников.

Sputnik

В Отечественной войне народа Абхазии с абхазской стороны погибли тысячи людей. В память о героях, отдавших жизнь за свободу и независимость Родины, новорожденных часто называли их именами.
Так имя становилось связующей нитью поколений — символом памяти и гордости.
Героиня первого выпуска — Фридонна Авидзба, названная в честь своего деда, героически погибшего на фронте.
"Моя нанука (бабушка — прим.) и друзья дедушки говорили, что он был щедрым, честным, добрым и сильным духом, настоящим патриотом. Всеми этими качествами обладает и мой папа. А мне от дедушки досталось, наверное, самое главное — сила духа", — говорит Фридонна.
Она с гордостью носит свое имя. Когда началась Отечественная война, 35-летний Фридон Авидзба встал на защиту Родины, воевал на Гумистинском фронте. Он погиб 16 марта 1993 года. Посмертно награжден медалью "Герой Абхазии".
