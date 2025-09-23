https://sputnik-abkhazia.ru/20250923/imya-tvoe-bessmertno-fridonna-avidzba-1057744143.html

"Имя твое бессмертно…": Фридонна Авидзба

"Имя твое бессмертно…": Фридонна Авидзба

Sputnik Абхазия

Ко Дню Победы и Независимости Sputnik Абхазия запускает новый проект "Имя твое бессмертно...". В его рамках молодые люди, названные в честь героев войны, будут...

SputnikВ Отечественной войне народа Абхазии с абхазской стороны погибли тысячи людей. В память о героях, отдавших жизнь за свободу и независимость Родины, новорожденных часто называли их именами.Так имя становилось связующей нитью поколений — символом памяти и гордости.Героиня первого выпуска — Фридонна Авидзба, названная в честь своего деда, героически погибшего на фронте.Она с гордостью носит свое имя. Когда началась Отечественная война, 35-летний Фридон Авидзба встал на защиту Родины, воевал на Гумистинском фронте. Он погиб 16 марта 1993 года. Посмертно награжден медалью "Герой Абхазии".

