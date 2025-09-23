Памяти первого президента: какой будет программа II Абхазской юридической недели

Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ԥсҳәыҟа аҳаирпланла: аԥыррақәа шеиҿкаау еилаҳкаауеит
13:04
19 мин
Аицәажәара
Владислав Арӡынба иԥсҭазаареи иусуреи зныԥшуа афотоцәыргақәҵақәа еиҿкаахоит араионқәа рҿы
13:24
6 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Арахәи аԥсаатәи рыҿкы чымазарақәа: аветеринар хада иҿцәажәара
13:34
15 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Алашаразы аԥара алгара: Гәылрыԥшь Афымцамчҭира аиҳабы иҿцәажәара
13:49
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Реновация туристической инфраструктуры: базовый минимум и тренды
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Абхазская юридическая неделя: интервью с участниками
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аицәажәара
"Уара ухьӡ ԥсрақәым": Sputnik Аԥсны аибашьра иазку апроект ҿыц ӡырнагеит
18:04
11 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ԥсҳәыҟа аҳаирпланла: аԥыррақәа шеиҿкаау еилаҳкаауеит
18:15
14 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Экосистема Добро.рф и программа "Обучение служением" в Абхазии
18:34
13 мин
Турбаза
Реновация туристической инфраструктуры: базовый минимум и тренды
18:47
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аицәажәара
"Уара ухьӡ ԥсрақәым": Sputnik Аԥсны аибашьра иазку апроект ҿыц ӡырнагеит
21:04
11 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ԥсҳәыҟа аҳаирпланла: аԥыррақәа шеиҿкаау еилаҳкаауеит
21:15
14 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Экосистема Добро.рф и программа "Обучение служением" в Абхазии
21:34
13 мин
Турбаза
Реновация туристической инфраструктуры: базовый минимум и тренды
21:47
12 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
К эфиру
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Памяти первого президента: какой будет программа II Абхазской юридической недели
Абхазская юридическая неделя проводится второй год подряд Конституционным судом совместно с Институтом экономики и права Академии наук Абхазии. В этом году она приурочена к 80-летию со дня рождения первого президента республики Владислава Ардзинба.Как сообщила председатель Конституционного суда Диана Пилия, программа недели будет насыщена уникальными событиями и мероприятиями. Она напомнила, что в ноябре прошлого года была учреждена ведомственная медаль "30 лет Конституции", и в этом году она будет впервые вручена — в том числе депутатам первого созыва парламента, государственным деятелям, работавшим с Владиславом Ардзинба, а также представителям Верховного суда.В рамках форума состоится цикл лекций по различным юридическим направлениям, подготовленных совместно с российскими коллегами. Также в программу включена IV научно-практическая конференция, на которой участники смогут выступить с докладами и обсудить актуальные правовые темы.Одним из докладчиков станет ректор Омской юридической академии Юрий Соловей. В беседе с радио Sputnik он уточнил, что темой его выступления будет:
Памяти первого президента: какой будет программа II Абхазской юридической недели

18:30 23.09.2025
© Видео /Sputnik
Подписаться
II Абхазская юридическая неделя, посвященная 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, откроется в Сухуме 24 сентября.
Абхазская юридическая неделя проводится второй год подряд Конституционным судом совместно с Институтом экономики и права Академии наук Абхазии. В этом году она приурочена к 80-летию со дня рождения первого президента республики Владислава Ардзинба.
Как сообщила председатель Конституционного суда Диана Пилия, программа недели будет насыщена уникальными событиями и мероприятиями. Она напомнила, что в ноябре прошлого года была учреждена ведомственная медаль "30 лет Конституции", и в этом году она будет впервые вручена — в том числе депутатам первого созыва парламента, государственным деятелям, работавшим с Владиславом Ардзинба, а также представителям Верховного суда.
В рамках форума состоится цикл лекций по различным юридическим направлениям, подготовленных совместно с российскими коллегами. Также в программу включена IV научно-практическая конференция, на которой участники смогут выступить с докладами и обсудить актуальные правовые темы.
Одним из докладчиков станет ректор Омской юридической академии Юрий Соловей. В беседе с радио Sputnik он уточнил, что темой его выступления будет:
"Административные полномочия органов публичной администрации в свете конституционного принципа разделения властей".
