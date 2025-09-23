https://sputnik-abkhazia.ru/20250923/pamyati-pervogo-prezidenta-kakoy-budet-programma-ii-abkhazskoy-yuridicheskoy-nedeli--1057749199.html

Памяти первого президента: какой будет программа II Абхазской юридической недели

II Абхазская юридическая неделя, посвященная 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, откроется в Сухуме 24 сентября. 23.09.2025, Sputnik Абхазия

Абхазская юридическая неделя проводится второй год подряд Конституционным судом совместно с Институтом экономики и права Академии наук Абхазии. В этом году она приурочена к 80-летию со дня рождения первого президента республики Владислава Ардзинба.Как сообщила председатель Конституционного суда Диана Пилия, программа недели будет насыщена уникальными событиями и мероприятиями. Она напомнила, что в ноябре прошлого года была учреждена ведомственная медаль "30 лет Конституции", и в этом году она будет впервые вручена — в том числе депутатам первого созыва парламента, государственным деятелям, работавшим с Владиславом Ардзинба, а также представителям Верховного суда.В рамках форума состоится цикл лекций по различным юридическим направлениям, подготовленных совместно с российскими коллегами. Также в программу включена IV научно-практическая конференция, на которой участники смогут выступить с докладами и обсудить актуальные правовые темы.Одним из докладчиков станет ректор Омской юридической академии Юрий Соловей. В беседе с радио Sputnik он уточнил, что темой его выступления будет:

