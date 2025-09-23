https://sputnik-abkhazia.ru/20250923/programma-razvitiya-i-pomoschi-krestyanam-dzhopua-o-vypolnenii-porucheniy-prezidenta-abkhazii--1057735770.html
Программа развития и помощи крестьянам: Джопуа о выполнении поручений президента Абхазии
Программа развития и помощи крестьянам: Джопуа о выполнении поручений президента Абхазии
Sputnik Абхазия
Одним из поручений президента Абхазии Бадры Гунба Правительству стала разработка программы развития сельского хозяйства на 2026 год. 23.09.2025, Sputnik Абхазия
2025-09-23T13:40+0300
2025-09-23T13:40+0300
2025-09-23T13:40+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
минсельхоз
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/17/1057736999_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_77822b272f40845cb2354e89ad616279.png
Президент Абхазии Бадра Гунба поручил Министерству сельского хозяйства разработать программу развития аграрного сектора на 2026 год, а также меры поддержки для крестьян, занимающихся производством сельхозпродукции.Как сообщил в эфире радио Sputnik глава ведомства Беслан Джопуа, на реализацию программы развития сельского хозяйства в 2026 году предусмотрено 250 млн рублей — это на 100 млн рублей больше, чем в 2025 году.В соответствии с другим поручением президента, Минсельхоз должен подготовить предложения по оказанию поддержки фермерам и предпринимателям, занятым в аграрной сфере.По словам Джопуа, первым шагом станет подготовка документа, официально определяющего круг лиц, подпадающих под критерии господдержки. В этом министерству окажут содействие районные администрации.В перечень также войдут предприниматели, получавшие поддержку Минсельхоза в течение последних четырех лет.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/17/1057736999_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_caa0fd32c91c3c27cbc3f83328b2eb53.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео, мультимедиа, минсельхоз
видео, видео, мультимедиа, минсельхоз
Программа развития и помощи крестьянам: Джопуа о выполнении поручений президента Абхазии
Одним из поручений президента Абхазии Бадры Гунба Правительству стала разработка программы развития сельского хозяйства на 2026 год.
Президент Абхазии Бадра Гунба поручил Министерству сельского хозяйства разработать программу развития аграрного сектора на 2026 год, а также меры поддержки для крестьян, занимающихся производством сельхозпродукции.
Как сообщил в эфире радио Sputnik глава ведомства Беслан Джопуа, на реализацию программы развития сельского хозяйства в 2026 году предусмотрено 250 млн рублей — это на 100 млн рублей больше, чем в 2025 году.
В соответствии с другим поручением президента, Минсельхоз должен подготовить предложения по оказанию поддержки фермерам и предпринимателям, занятым в аграрной сфере.
По словам Джопуа, первым шагом станет подготовка документа, официально определяющего круг лиц, подпадающих под критерии господдержки. В этом министерству окажут содействие районные администрации.
В перечень также войдут предприниматели, получавшие поддержку Минсельхоза в течение последних четырех лет.