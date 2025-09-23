Программа развития и помощи крестьянам: Джопуа о выполнении поручений президента Абхазии

Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ацхыраара лас амаҵзура маҭәахәыла аиқәыршәара: аҳақьым хада ицәажәара
13:05
16 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Аҭоурыхҭҵааҩ, аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи усзуҩ Станислав Лакоба игәалашәаразы
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Интервью
Памяти Станислава Лакоба. Интервью с Надеждой Венедиктовой
14:04
12 мин
Интервью
О вкладе Станислава Лакоба в становлении государства: интервью с Бесланом Кобахия
14:17
13 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Интервью
Как вернуть учителей в школы? Мнение педагога
14:33
13 мин
Радио
Почему педагоги оставляют работу: интервью с бывшим учителем
14:46
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Алашаразы аԥара алгара: Гәылрыԥшь Афымцамчҭира аиҳабы иҿцәажәара
18:04
11 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Ацхыраара лас амаҵзура маҭәахәыла аиқәыршәара: аҳақьым хада ицәажәара
18:15
15 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Соглашения между Абхазией и Южной Осетией в сфере экономики: интервью с министром
18:34
9 мин
Радио
Поручения президента Абхазии в сфере сельского хозяйства: разговор с министром
18:44
16 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Алашаразы аԥара алгара: Гәылрыԥшь Афымцамчҭира аиҳабы иҿцәажәара
21:04
11 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Ацхыраара лас амаҵзура маҭәахәыла аиқәыршәара: аҳақьым хада ицәажәара
21:15
15 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Соглашения между Абхазией и Южной Осетией в сфере экономики: интервью с министром
21:34
9 мин
Радио
Поручения президента Абхазии в сфере сельского хозяйства: разговор с министром
21:44
16 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ԥсҳәыҟа аҳаирпланла: аԥыррақәа шеиҿкаау еилаҳкаауеит
13:04
19 мин
Аицәажәара
Владислав Арӡынба иԥсҭазаареи иусуреи зныԥшуа афотоцәыргақәҵақәа еиҿкаахоит араионқәа рҿы
13:24
6 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Арахәи аԥсаатәи рыҿкы чымазарақәа: аветеринар хада иҿцәажәара
13:34
15 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Алашаразы аԥара алгара: Гәылрыԥшь Афымцамчҭира аиҳабы иҿцәажәара
13:49
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Реновация туристической инфраструктуры: базовый минимум и тренды
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Абхазская юридическая неделя: интервью с участниками
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
13 мин
Аицәажәара
"Уара ухьӡ ԥсрақәым": Sputnik Аԥсны аибашьра иазку апроект ҿыц ӡырнагеит
18:19
11 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ԥсхәыҟа аҳаирпланла: аԥыррақәа шеиҿкаау еилаҳкаауеит
18:31
14 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Актуальный комментарий
Экосистема Добро.рф и программа "Обучение служением" в Абхазии
18:49
13 мин
ВчераСегодня
К эфиру
Программа развития и помощи крестьянам: Джопуа о выполнении поручений президента Абхазии

13:40 23.09.2025
© Видео /Sputnik
Подписаться
Одним из поручений президента Абхазии Бадры Гунба Правительству стала разработка программы развития сельского хозяйства на 2026 год.
Президент Абхазии Бадра Гунба поручил Министерству сельского хозяйства разработать программу развития аграрного сектора на 2026 год, а также меры поддержки для крестьян, занимающихся производством сельхозпродукции.
Как сообщил в эфире радио Sputnik глава ведомства Беслан Джопуа, на реализацию программы развития сельского хозяйства в 2026 году предусмотрено 250 млн рублей — это на 100 млн рублей больше, чем в 2025 году.
В соответствии с другим поручением президента, Минсельхоз должен подготовить предложения по оказанию поддержки фермерам и предпринимателям, занятым в аграрной сфере.
По словам Джопуа, первым шагом станет подготовка документа, официально определяющего круг лиц, подпадающих под критерии господдержки. В этом министерству окажут содействие районные администрации.
В перечень также войдут предприниматели, получавшие поддержку Минсельхоза в течение последних четырех лет.
0