Взаимный интерес: Куршева о гастролях Абазинского театра в Абхазии

Взаимный интерес: Куршева о гастролях Абазинского театра в Абхазии

Государственный республиканский абазинский драмтеатр побывал с гастролями в Абхазии. Гастроли прошли с 17 по 22 сентября в пяти городах – Сухуме, Гагре...

23.09.2025

Государственный республиканский абазинский драмтеатр побывал с гастролями в Абхазии. Гастроли прошли с 17 по 22 сентября в пяти городах – Сухуме, Гагре, Гудауте, Очамчыре и Ткуарчале.Подробности и гастролях в эфире радио Sputnik рассказала директор театра Марина Куршева.Слушайте подкаст.

2025

