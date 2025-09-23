Взаимный интерес: Куршева о гастролях Абазинского театра в Абхазии

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ацхыраара лас амаҵзура маҭәахәыла аиқәыршәара: аҳақьым хада ицәажәара
13:05
16 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Аҭоурыхҭҵааҩ, аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи усзуҩ Станислав Лакоба игәалашәаразы
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Интервью
Памяти Станислава Лакоба. Интервью с Надеждой Венедиктовой
14:04
12 мин
Интервью
О вкладе Станислава Лакоба в становлении государства: интервью с Бесланом Кобахия
14:17
13 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Интервью
Как вернуть учителей в школы? Мнение педагога
14:33
13 мин
Радио
Почему педагоги оставляют работу: интервью с бывшим учителем
14:46
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Алашаразы аԥара алгара: Гәылрыԥшь Афымцамчҭира аиҳабы иҿцәажәара
18:04
11 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Ацхыраара лас амаҵзура маҭәахәыла аиқәыршәара: аҳақьым хада ицәажәара
18:15
15 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Соглашения между Абхазией и Южной Осетией в сфере экономики: интервью с министром
18:34
9 мин
Радио
Поручения президента Абхазии в сфере сельского хозяйства: разговор с министром
18:44
16 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Алашаразы аԥара алгара: Гәылрыԥшь Афымцамчҭира аиҳабы иҿцәажәара
21:04
11 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Ацхыраара лас амаҵзура маҭәахәыла аиқәыршәара: аҳақьым хада ицәажәара
21:15
15 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Соглашения между Абхазией и Южной Осетией в сфере экономики: интервью с министром
21:34
9 мин
Радио
Поручения президента Абхазии в сфере сельского хозяйства: разговор с министром
21:44
16 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ԥсҳәыҟа аҳаирпланла: аԥыррақәа шеиҿкаау еилаҳкаауеит
13:04
19 мин
Аицәажәара
Владислав Арӡынба иԥсҭазаареи иусуреи зныԥшуа афотоцәыргақәҵақәа еиҿкаахоит араионқәа рҿы
13:24
6 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Арахәи аԥсаатәи рыҿкы чымазарақәа: аветеринар хада иҿцәажәара
13:34
15 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Алашаразы аԥара алгара: Гәылрыԥшь Афымцамчҭира аиҳабы иҿцәажәара
13:49
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Реновация туристической инфраструктуры: базовый минимум и тренды
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Абхазская юридическая неделя: интервью с участниками
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
13 мин
Аицәажәара
"Уара ухьӡ ԥсрақәым": Sputnik Аԥсны аибашьра иазку апроект ҿыц ӡырнагеит
18:19
11 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ԥсхәыҟа аҳаирпланла: аԥыррақәа шеиҿкаау еилаҳкаауеит
18:31
14 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Актуальный комментарий
Экосистема Добро.рф и программа "Обучение служением" в Абхазии
18:49
13 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20250923/vzaimnyy-interes-kursheva-o-gastrolyakh-abazinskogo-teatra-v-abkhazii--1057735356.html
Взаимный интерес: Куршева о гастролях Абазинского театра в Абхазии
Взаимный интерес: Куршева о гастролях Абазинского театра в Абхазии
Sputnik Абхазия
Государственный республиканский абазинский драмтеатр побывал с гастролями в Абхазии. Гастроли прошли с 17 по 22 сентября в пяти городах – Сухуме, Гагре... 23.09.2025, Sputnik Абхазия
2025-09-23T12:28+0300
2025-09-23T12:29+0300
радио
подкасты
абхазия
взаимный интерес
абаза
республика адыгея
театр
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/17/1057735433_0:185:908:696_1920x0_80_0_0_183ee37fbabd231b91f815e5c04a4139.jpg
Взаимный интерес: Куршева о гастролях Абазинского театра в Абхазии
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Куршева о гастролях Абазинского театра в Абхазии
Государственный республиканский абазинский драмтеатр побывал с гастролями в Абхазии. Гастроли прошли с 17 по 22 сентября в пяти городах – Сухуме, Гагре, Гудауте, Очамчыре и Ткуарчале.Подробности и гастролях в эфире радио Sputnik рассказала директор театра Марина Куршева.Слушайте подкаст.
абхазия
абаза
республика адыгея
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/17/1057735433_0:100:908:781_1920x0_80_0_0_69e2950663dd1d60c632c5b11298b2ac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
подкасты, абхазия, взаимный интерес, абаза, республика адыгея, театр, аудио
подкасты, абхазия, взаимный интерес, абаза, республика адыгея, театр, аудио

Взаимный интерес: Куршева о гастролях Абазинского театра в Абхазии

12:28 23.09.2025 (обновлено: 12:29 23.09.2025)
Радио
Взаимный интерес: Куршева о гастролях Абазинского театра в Абхазии
Подписаться
Государственный республиканский абазинский драмтеатр побывал с гастролями в Абхазии. Гастроли прошли с 17 по 22 сентября в пяти городах – Сухуме, Гагре, Гудауте, Очамчыре и Ткуарчале.
Подробности и гастролях в эфире радио Sputnik рассказала директор театра Марина Куршева.
Слушайте подкаст.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0