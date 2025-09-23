https://sputnik-abkhazia.ru/20250923/vzaimnyy-interes-kursheva-o-gastrolyakh-abazinskogo-teatra-v-abkhazii--1057735356.html
Взаимный интерес: Куршева о гастролях Абазинского театра в Абхазии
Взаимный интерес: Куршева о гастролях Абазинского театра в Абхазии
Государственный республиканский абазинский драмтеатр побывал с гастролями в Абхазии. Гастроли прошли с 17 по 22 сентября в пяти городах – Сухуме, Гагре...
Взаимный интерес: Куршева о гастролях Абазинского театра в Абхазии
Взаимный интерес: Куршева о гастролях Абазинского театра в Абхазии
Государственный республиканский абазинский драмтеатр побывал с гастролями в Абхазии. Гастроли прошли с 17 по 22 сентября в пяти городах – Сухуме, Гагре, Гудауте, Очамчыре и Ткуарчале.Подробности и гастролях в эфире радио Sputnik рассказала директор театра Марина Куршева.Слушайте подкаст.
Государственный республиканский абазинский драмтеатр побывал с гастролями в Абхазии. Гастроли прошли с 17 по 22 сентября в пяти городах – Сухуме, Гагре, Гудауте, Очамчыре и Ткуарчале.
Подробности и гастролях в эфире радио Sputnik рассказала директор театра Марина Куршева.