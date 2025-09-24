Минздрав Абхазии готовит новые правила оказания бесплатной и платной медпомощи

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Аԥсуа ҵарауаҩ ду Станислав Лакоба игәалашәара иазкны
13:04
14 мин
Аиҿцәажәара
Аҭыԥантәи ахаланапхгараҭарахь адепутатцәа ралхра: Араионтә еизара аиҳабы ицәажәара
13:18
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Амшцәгьа ахҟьаԥҟьақәа раԥыхра: Гәылрыԥшь ахадара ахаҭарнак ицәажәара
13:33
12 мин
Аицәажәара
Аҟәа еиҿкаахоит аиԥылара "Владиславраа" захьӡу: апроект автор лыҿцәажәара
13:46
14 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Поручения президента Минздраву: интервью с главой ведомства
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
2 мин
Актуальный комментарий
Станислав Лакоба. О его роли в истории Абхазии в воспоминаниях друга и сподвижника
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Адунеизегьтәи аҿар рфестиваль аизара аихшьаалақәа: Апарламент адепутат ицәажәара
18:04
15 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Аԥсуа ҵарауаҩ ду Станислав Лакоба игәалашәара иазкны
18:19
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Авария на водоводе в Галском районе. Как местные власти решают проблему?
18:34
12 мин
Посредник
Поручения президента Минздраву: интервью с главой ведомства
18:46
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Адунеизегьтәи аҿар рфестиваль аизара аихшьаалақәа: Апарламент адепутат ицәажәара
21:04
15 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Аԥсуа ҵарауаҩ ду Станислав Лакоба игәалашәара иазкны
21:19
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Авария на водоводе в Галском районе. Как местные власти решают проблему?
21:34
12 мин
Посредник
Поручения президента Минздраву: интервью с главой ведомства
21:46
13 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250924/minzdrav-abkhazii-gotovit-novye-pravila-okazaniya-besplatnoy-i-platnoy-medpomoschi-1057779399.html
Минздрав Абхазии готовит новые правила оказания бесплатной и платной медпомощи
Минздрав Абхазии готовит новые правила оказания бесплатной и платной медпомощи
Sputnik Абхазия
Бадра Гунба поручил Минздраву разработать акты к закону "О здравоохранении" и план по повышению эффективности медучреждений, а также до 1 июня 2026 года... 24.09.2025, Sputnik Абхазия
2025-09-24T22:57+0300
2025-09-24T22:56+0300
в абхазии
абхазия
новости
минздрав абхазии
медицинская помощь
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/15/1056239555_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8cca098f495daaf7bb867f952c46236f.jpg
СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Минздрав разрабатывает нормативные акты, которые определят гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, а также перечень, порядок и условия оказания платных медицинских услуг, рассказал в эфире радио Sputnik министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба.Он также подчеркнул, что введение платных медицинских услуг без четкого определения объема бесплатной помощи — неправильно.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250827/1057160678.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/15/1056239555_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_622623017cd32a7dc6f755c4326c87bd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, минздрав абхазии, медицинская помощь
абхазия, новости, минздрав абхазии, медицинская помощь

Минздрав Абхазии готовит новые правила оказания бесплатной и платной медпомощи

22:57 24.09.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукКарета скорой помощи
Карета скорой помощи - Sputnik Абхазия, 1920, 24.09.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Бадра Гунба поручил Минздраву разработать акты к закону "О здравоохранении" и план по повышению эффективности медучреждений, а также до 1 июня 2026 года представить проект госпрограммы "Развитие здравоохранения".
СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Минздрав разрабатывает нормативные акты, которые определят гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, а также перечень, порядок и условия оказания платных медицинских услуг, рассказал в эфире радио Sputnik министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба.
"На самом деле большой объем работы уже проделан. Мы впервые сталкиваемся с такой задачей. На протяжении более восьми месяцев мы активно работаем над этим сложным направлением. По поручению Бадры Зурабовича к установленным срокам мы завершим эту работу и передадим документы в Кабмин для дальнейшего исполнения", — пояснил Бутба.
Он также подчеркнул, что введение платных медицинских услуг без четкого определения объема бесплатной помощи — неправильно.
Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 27.08.2025
В Абхазии
Бадра Гунба поручил модернизировать систему здравоохранения Абхазии
27 августа, 14:47
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0