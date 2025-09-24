https://sputnik-abkhazia.ru/20250924/minzdrav-abkhazii-gotovit-novye-pravila-okazaniya-besplatnoy-i-platnoy-medpomoschi-1057779399.html
Минздрав Абхазии готовит новые правила оказания бесплатной и платной медпомощи
Минздрав Абхазии готовит новые правила оказания бесплатной и платной медпомощи
Бадра Гунба поручил Минздраву разработать акты к закону "О здравоохранении" и план по повышению эффективности медучреждений, а также до 1 июня 2026 года
СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Минздрав разрабатывает нормативные акты, которые определят гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, а также перечень, порядок и условия оказания платных медицинских услуг, рассказал в эфире радио Sputnik министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба.Он также подчеркнул, что введение платных медицинских услуг без четкого определения объема бесплатной помощи — неправильно.
Бадра Гунба поручил Минздраву разработать акты к закону "О здравоохранении" и план по повышению эффективности медучреждений, а также до 1 июня 2026 года представить проект госпрограммы "Развитие здравоохранения".
СУХУМ, 24 сен - Sputnik.
Минздрав разрабатывает нормативные акты, которые определят гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, а также перечень, порядок и условия оказания платных медицинских услуг, рассказал в эфире радио
Sputnik министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба.
"На самом деле большой объем работы уже проделан. Мы впервые сталкиваемся с такой задачей. На протяжении более восьми месяцев мы активно работаем над этим сложным направлением. По поручению Бадры Зурабовича к установленным срокам мы завершим эту работу и передадим документы в Кабмин для дальнейшего исполнения", — пояснил Бутба.
Он также подчеркнул, что введение платных медицинских услуг без четкого определения объема бесплатной помощи — неправильно.