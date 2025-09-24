https://sputnik-abkhazia.ru/20250924/muzykanty-iz-rf-ssha-indii-brazilii-kitaya-italii-i-kuby-zazhgli-na-gelendzhik-molodoe-1057755444.html

Музыканты из РФ, США, Индии, Бразилии, Китая, Италии и Кубы зажгли на "Геленджик-Молодое"

Музыканты из РФ, США, Индии, Бразилии, Китая, Италии и Кубы зажгли на "Геленджик-Молодое"

Sputnik Абхазия

Sputnik 24.09.2025, Sputnik Абхазия

2025-09-24T11:01+0300

2025-09-24T11:01+0300

2025-09-24T11:01+0300

россия

культура

в мире

музыка

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/18/1057755906_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_5f6c72ff7abe64f3689f446a4b3a17f2.jpg

SputnikНеформальным гимном фестиваля стала композиция Анны Герман "Город влюбленных", которую исполнило трио народного артиста РФ, джазмена Даниила Крамера вместе с певицей Екатериной Готлиб.Свои композиции исполнили бразильский певец и гитарист Жоандер Сантос, один из самых известных китайских саксофонистов и вокалистов Рени Бао, индийский ансамбль Rajeev Raja Combine, а также представитель кубинской джазовой школы, перкуссионист Норлан Матурель.Специально для фестиваля "Геленджик - Молодое" пианист Яков Окунь представили совместную программу с зарубежными музыкантами и российскими саксофонистами Сергеем Головней, Андреем Красильниковым и Романом Соколовым. Вокальное соло исполнила Сандра Фракенберг."В Геленджике я чувствую себя как дома. Прекрасная погода, пляжи, на которых ощущается бразильский вайб. Я здесь впервые и уже хочу тут жить!" – рассказал на фестивале бразильский певец и гитарист Жоандер Сантос."Я считаю, что Геленджик достоин того, чтобы сюда съезжались музыканты из разных стран мира, причем лучшие музыканты. Музыкантам тоже очень важно увидеть Геленджик, именно такую часть России. На сцене выступят музыканты из России, США, Китая, Бразилии, Индии, Италии и Острова свободы Куба. У нас потрясающий музыкальный состав талантливейших людей", - рассказал Дмитрий Киселев журналистам.Хедлайнером фестиваля стал коллектив Imperialis Orchestra, созданный саксофонистом Тарасом Гусаровым и продюсером Артемием Меньщиковым. Репертуар артистов сочетает в себе композиции всех времен и направлений - от классической музыки и джаза до современных стилей, включая поп и рок.Все артисты фестиваля, в их числе основатель и худрук коллектива Imperialis Orchestra Тарас Гусаров, Сандра Фракенберг и иностранные исполнители, вышли на сцену с совместной импровизацией, ставшей финальной точкой музыкального праздника в Геленджике.Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24 - 25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, культура, в мире, музыка