Музыканты из РФ, США, Индии, Бразилии, Китая, Италии и Кубы зажгли на "Геленджик-Молодое"

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ԥсҳәыҟа аҳаирпланла: аԥыррақәа шеиҿкаау еилаҳкаауеит
13:04
19 мин
Аицәажәара
Владислав Арӡынба иԥсҭазаареи иусуреи зныԥшуа афотоцәыргақәҵақәа еиҿкаахоит араионқәа рҿы
13:24
6 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Арахәи аԥсаатәи рыҿкы чымазарақәа: аветеринар хада иҿцәажәара
13:34
15 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Алашаразы аԥара алгара: Гәылрыԥшь Афымцамчҭира аиҳабы иҿцәажәара
13:49
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Реновация туристической инфраструктуры: базовый минимум и тренды
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Абхазская юридическая неделя: интервью с участниками
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аицәажәара
"Уара ухьӡ ԥсрақәым": Sputnik Аԥсны аибашьра иазку апроект ҿыц ӡырнагеит
18:04
11 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ԥсҳәыҟа аҳаирпланла: аԥыррақәа шеиҿкаау еилаҳкаауеит
18:15
14 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Экосистема Добро.рф и программа "Обучение служением" в Абхазии
18:34
13 мин
Турбаза
Реновация туристической инфраструктуры: базовый минимум и тренды
18:47
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аицәажәара
"Уара ухьӡ ԥсрақәым": Sputnik Аԥсны аибашьра иазку апроект ҿыц ӡырнагеит
21:04
11 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ԥсҳәыҟа аҳаирпланла: аԥыррақәа шеиҿкаау еилаҳкаауеит
21:15
14 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Экосистема Добро.рф и программа "Обучение служением" в Абхазии
21:34
13 мин
Турбаза
Реновация туристической инфраструктуры: базовый минимум и тренды
21:47
12 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:07
10 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Аԥсуа ҵарауаҩ ду Станислав Лакоба игәалашәара иазкны
13:17
14 мин
Аиҿцәажәара
Аҭыԥантәи ахаланапхгараҭарахь адепутатцәа ралхра: Араионтә еизара аиҳабы ицәажәара
13:31
3 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Аиҿцәажәара
Амшцәгьа ахҟьаԥҟақәа раԥыхра: Гәылрыԥшь ахадара ахаҭарнак ицәажәара
13:43
3 мин
Аицәажәара
Аҟәа еиҿкаахоит аиԥылара "Владиславраа" захьӡу: апроект автор лыҿцәажәара
13:46
14 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Актуальный комментарий
Станислав Лакоба. О его роли в истории Абхазии в воспоминаниях друга и сподвижника Даура Барганджия
14:44
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
Музыканты из РФ, США, Индии, Бразилии, Китая, Италии и Кубы зажгли на "Геленджик-Молодое"

11:01 24.09.2025
© Sputnik Максим БлиновII Международный джазовый фестиваль Геленджик
II Международный джазовый фестиваль Геленджик - Sputnik Абхазия, 1920, 24.09.2025
© Sputnik Максим Блинов
Подписаться
Sputnik
Неформальным гимном фестиваля стала композиция Анны Герман "Город влюбленных", которую исполнило трио народного артиста РФ, джазмена Даниила Крамера вместе с певицей Екатериной Готлиб.
Свои композиции исполнили бразильский певец и гитарист Жоандер Сантос, один из самых известных китайских саксофонистов и вокалистов Рени Бао, индийский ансамбль Rajeev Raja Combine, а также представитель кубинской джазовой школы, перкуссионист Норлан Матурель.
"Сейчас музыканты из разных стран мира играют на этой сцене для того, чтобы показать, как слаженно могли бы играть политики, правительства всего мира ради того, чтобы создавать прекрасно. Россия - за мир. Музыканты - за мир. Мы все здесь - безусловно, за мир, но за справедливый мир. Несправедливого мира Россия не потерпит. Сейчас идёт война за справедливый мир", - сказал на открытии фестиваля его идейный вдохновитель, генеральный директор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев.
Специально для фестиваля "Геленджик - Молодое" пианист Яков Окунь представили совместную программу с зарубежными музыкантами и российскими саксофонистами Сергеем Головней, Андреем Красильниковым и Романом Соколовым. Вокальное соло исполнила Сандра Фракенберг.
© Sputnik Максим БлиновII Международный джазовый фестиваль Геленджик
II Международный джазовый фестиваль Геленджик - Sputnik Абхазия, 1920, 24.09.2025
II Международный джазовый фестиваль Геленджик
© Sputnik Максим Блинов
"В Геленджике я чувствую себя как дома. Прекрасная погода, пляжи, на которых ощущается бразильский вайб. Я здесь впервые и уже хочу тут жить!" – рассказал на фестивале бразильский певец и гитарист Жоандер Сантос.
"Я считаю, что Геленджик достоин того, чтобы сюда съезжались музыканты из разных стран мира, причем лучшие музыканты. Музыкантам тоже очень важно увидеть Геленджик, именно такую часть России. На сцене выступят музыканты из России, США, Китая, Бразилии, Индии, Италии и Острова свободы Куба. У нас потрясающий музыкальный состав талантливейших людей", - рассказал Дмитрий Киселев журналистам.
Хедлайнером фестиваля стал коллектив Imperialis Orchestra, созданный саксофонистом Тарасом Гусаровым и продюсером Артемием Меньщиковым. Репертуар артистов сочетает в себе композиции всех времен и направлений - от классической музыки и джаза до современных стилей, включая поп и рок.
© Sputnik Евгений БиятовII Международный джазовый фестиваль Геленджик
II Международный джазовый фестиваль Геленджик - Sputnik Абхазия, 1920, 24.09.2025
II Международный джазовый фестиваль Геленджик
© Sputnik Евгений Биятов
Все артисты фестиваля, в их числе основатель и худрук коллектива Imperialis Orchestra Тарас Гусаров, Сандра Фракенберг и иностранные исполнители, вышли на сцену с совместной импровизацией, ставшей финальной точкой музыкального праздника в Геленджике.
"Я думаю, что сюда будет приезжать все больше музыкантов, сцена будет становиться все лучше, а общественный резонанс будет все ярче. Очень надеюсь, что строящийся здесь винный город, так называемый "Белый остров", станет не только винной столицей, но и винным сердцем России, а в будущем вместит в себя серьезную площадку джазового фестиваля "Геленджик - Молодое", - добавил Киселев.
Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24 - 25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
© Sputnik Максим БлиновII Международный джазовый фестиваль Геленджик
II Международный джазовый фестиваль Геленджик - Sputnik Абхазия, 1920, 24.09.2025
II Международный джазовый фестиваль Геленджик
© Sputnik Максим Блинов
