Развивать и модернизировать: как изменится медицина в Абхазии
Развивать и модернизировать: как изменится медицина в Абхазии
Минздрав разрабатывает нормативные акты, которые определят гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, а также перечень, порядок и условия оказания платных медицинских услуг. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал министр здравоохранения Эдуард Бутба.
Минздрав разрабатывает нормативные акты, которые определят гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, а также перечень, порядок и условия оказания платных медицинских услуг. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал министр здравоохранения Эдуард Бутба.Он подчеркнул, что введение платных медицинских услуг без определения объема гарантированной бесплатной помощи недопустимо.
Развивать и модернизировать: как изменится медицина в Абхазии
22:00 24.09.2025 (обновлено: 10:26 25.09.2025)
Минздрав разрабатывает нормативные акты, которые определят гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, а также перечень, порядок и условия оказания платных медицинских услуг. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал министр здравоохранения Эдуард Бутба.
"На самом деле большая часть работы уже проделана. Мы впервые сталкиваемся с такой задачей. Более восьми месяцев мы работаем над этим непростым направлением. По поручению Бадры Зурабовича к установленным срокам мы завершим подготовку документов и передадим их в Кабинет министров для дальнейшего исполнения", — пояснил министр.
Он подчеркнул, что введение платных медицинских услуг без определения объема гарантированной бесплатной помощи недопустимо.