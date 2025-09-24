https://sputnik-abkhazia.ru/20250924/razvivat-i-modernizirovat-kak-izmenitsya-meditsina-v-abkhazii-1057777331.html

Развивать и модернизировать: как изменится медицина в Абхазии

Развивать и модернизировать: как изменится медицина в Абхазии

Sputnik Абхазия

Минздрав разрабатывает нормативные акты, которые определят гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, а также перечень, порядок и условия оказания... 24.09.2025, Sputnik Абхазия

2025-09-24T22:00+0300

2025-09-24T22:00+0300

2025-09-25T10:26+0300

в абхазии

абхазия

минздрав абхазии

медицина

видео

мультимедиа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/18/1057778273_0:73:1280:793_1920x0_80_0_0_adb2b750289f1be52659b131a46d781e.jpg

Минздрав разрабатывает нормативные акты, которые определят гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, а также перечень, порядок и условия оказания платных медицинских услуг. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал министр здравоохранения Эдуард Бутба.Он подчеркнул, что введение платных медицинских услуг без определения объема гарантированной бесплатной помощи недопустимо.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, минздрав абхазии, медицина, видео, мультимедиа, видео