"Имя твое бессмертно…": Астамур Бганба

09:15 25.09.2025 (обновлено: 10:20 25.09.2025)
Ко Дню Победы и Независимости Sputnik Абхазия запустил новый проект "Имя твое бессмертно...". В его рамках молодые люди, названные в честь героев войны, рассказали о подвигах своих родственников.
Астамур (Хасик) Бганба – один из тех, кто с первых дней войны в Абхазии встал на защиту Родины. Он воевал на Гумистинском фронте.
5 января 1993 года Астамур отправился в свое последнее боевое задание. При попытке освобождения столицы его товарищи попали в окружение. Астамур решил взять огонь на себя, чтобы дать друзьям возможность отступить.
"Вызывая огонь на себя, он во весь рост поднялся с автоматом в руках. И в этот момент его лишила жизни вражеская пуля", – рассказывает племянник героя Астамур Бганба.
Астамур родился после Отечественной войны народа Абхазии и был назван в честь героически погибшего дяди.
"Я ношу это имя с гордостью", – отмечает Астамур Бганба.