"Имя твое бессмертно…": Астамур Бганба

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Аԥсуа ҵарауаҩ ду Станислав Лакоба игәалашәара иазкны
13:04
14 мин
Аиҿцәажәара
Аҭыԥантәи ахаланапхгараҭарахь адепутатцәа ралхра: Араионтә еизара аиҳабы ицәажәара
13:18
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Амшцәгьа ахҟьаԥҟьақәа раԥыхра: Гәылрыԥшь ахадара ахаҭарнак ицәажәара
13:33
12 мин
Аицәажәара
Аҟәа еиҿкаахоит аиԥылара "Владиславраа" захьӡу: апроект автор лыҿцәажәара
13:46
14 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Поручения президента Минздраву: интервью с главой ведомства
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
2 мин
Актуальный комментарий
Станислав Лакоба. О его роли в истории Абхазии в воспоминаниях друга и сподвижника
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Адунеизегьтәи аҿар рфестиваль аизара аихшьаалақәа: Апарламент адепутат ицәажәара
18:04
15 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Аԥсуа ҵарауаҩ ду Станислав Лакоба игәалашәара иазкны
18:19
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Авария на водоводе в Галском районе. Как местные власти решают проблему?
18:34
12 мин
Посредник
Поручения президента Минздраву: интервью с главой ведомства
18:46
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Адунеизегьтәи аҿар рфестиваль аизара аихшьаалақәа: Апарламент адепутат ицәажәара
21:04
15 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Аԥсуа ҵарауаҩ ду Станислав Лакоба игәалашәара иазкны
21:19
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Авария на водоводе в Галском районе. Как местные власти решают проблему?
21:34
12 мин
Посредник
Поручения президента Минздраву: интервью с главой ведомства
21:46
13 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:07
12 мин
Аибашьра иадҳәалоу ахҭысқәа
Аҟәа ахақәиҭтәразы ажәылара: аинрал ицәажәара
13:19
0 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
12 мин
Аиҿцәажәара
"Амшынеиқәафымцамч" адиспетчерцәа Москва аҵара иахысуеит
13:45
3 мин
On air
13:48
3 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Такие обстоятельства
On air
14:44
2 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Взаимный интерес
On air
18:49
2 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250925/imya-tvoe-bessmertno-astamur-bganba-1057729876.html
"Имя твое бессмертно…": Астамур Бганба
"Имя твое бессмертно…": Астамур Бганба
Sputnik Абхазия
Ко Дню Победы и Независимости Sputnik Абхазия запустил новый проект "Имя твое бессмертно...". В его рамках молодые люди, названные в честь героев войны... 25.09.2025, Sputnik Абхазия
2025-09-25T09:15+0300
2025-09-25T10:20+0300
в абхазии
абхазия
отечественная война народа абхазии (1992-1993)
герой
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/19/1057781030_0:15:1552:888_1920x0_80_0_0_df56c5d8eabe33bff9466d4cb62c44aa.jpg
SputnikАстамур (Хасик) Бганба – один из тех, кто с первых дней войны в Абхазии встал на защиту Родины. Он воевал на Гумистинском фронте. 5 января 1993 года Астамур отправился в свое последнее боевое задание. При попытке освобождения столицы его товарищи попали в окружение. Астамур решил взять огонь на себя, чтобы дать друзьям возможность отступить.Астамур родился после Отечественной войны народа Абхазии и был назван в честь героически погибшего дяди.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/19/1057781030_188:0:1372:888_1920x0_80_0_0_6f4e050f9a20f2796c1800bce031a926.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), герой, видео
абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), герой, видео

"Имя твое бессмертно…": Астамур Бганба

09:15 25.09.2025 (обновлено: 10:20 25.09.2025)
© Видео /Sputnik
Подписаться
Ко Дню Победы и Независимости Sputnik Абхазия запустил новый проект "Имя твое бессмертно...". В его рамках молодые люди, названные в честь героев войны, рассказали о подвигах своих родственников.

Sputnik

Астамур (Хасик) Бганба – один из тех, кто с первых дней войны в Абхазии встал на защиту Родины. Он воевал на Гумистинском фронте.
5 января 1993 года Астамур отправился в свое последнее боевое задание. При попытке освобождения столицы его товарищи попали в окружение. Астамур решил взять огонь на себя, чтобы дать друзьям возможность отступить.

"Вызывая огонь на себя, он во весь рост поднялся с автоматом в руках. И в этот момент его лишила жизни вражеская пуля", – рассказывает племянник героя Астамур Бганба.

Астамур родился после Отечественной войны народа Абхазии и был назван в честь героически погибшего дяди.

"Я ношу это имя с гордостью", – отмечает Астамур Бганба.

Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0