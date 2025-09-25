https://sputnik-abkhazia.ru/20250925/imya-tvoe-bessmertno-astamur-bganba-1057729876.html

"Имя твое бессмертно…": Астамур Бганба

Ко Дню Победы и Независимости Sputnik Абхазия запустил новый проект "Имя твое бессмертно...". В его рамках молодые люди, названные в честь героев войны... 25.09.2025, Sputnik Абхазия

SputnikАстамур (Хасик) Бганба – один из тех, кто с первых дней войны в Абхазии встал на защиту Родины. Он воевал на Гумистинском фронте. 5 января 1993 года Астамур отправился в свое последнее боевое задание. При попытке освобождения столицы его товарищи попали в окружение. Астамур решил взять огонь на себя, чтобы дать друзьям возможность отступить.Астамур родился после Отечественной войны народа Абхазии и был назван в честь героически погибшего дяди.

