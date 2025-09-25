https://sputnik-abkhazia.ru/20250925/pervyy-den-poiskovoy-ekspeditsii-podvodnyy-kavkaz-na-ozere-ritsa-zavershilsya--1057804782.html
Первый день поисковой экспедиции "Подводный Кавказ" на озере Рица завершился
Первый день поисковой экспедиции "Подводный Кавказ" на озере Рица завершился
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 25 сен - Sputnik. Первый день горно-подводной поисковой экспедиции "Подводный Кавказ" завершился на озере Рица. 25.09.2025, Sputnik Абхазия
2025-09-25T22:00+0300
2025-09-25T22:00+0300
2025-09-25T22:00+0300
в абхазии
абхазия
новости
водолазы
озеро рица
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/19/1057804507_64:0:1148:610_1920x0_80_0_0_b47e4967f485e212b7414cc9aacce7a2.jpg
СУХУМ, 25 сен - Sputnik. Первый день горно-подводной поисковой экспедиции "Подводный Кавказ" завершился на озере Рица.Водолазы из России провели два погружения на разных участках акватории госдачи Сталина. Они осмотрели дно озера, измерили температуру воды, сделали фото- и видеосъемку, собрали обнаруженный мусор и вынесли его на берег.Руководитель экспедиции "Подводный Кавказ" Эрнст Антонов сообщил, что из бытовых отходов под водой обнаружили несколько стеклянных бутылок, часть уличного осветительного столба, коптер и кусок металлического троса.Водолазы были поражены разнообразием флоры и фауны, открывшейся им при погружениях на глубину до 45 метров. Они увидели затопленный лес, множество видов рыб, а также нашли старую дубовую бочку и стеклянную бутылку из под шампанского французского производства с изображением рыбы, выбитым на стекле.Исследования на озере Рица продолжатся еще один день, после чего экспедиция переместится для дальнейших работ в акваторию Сухумской крепости.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250925/1057794835.html
абхазия
озеро рица
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/19/1057804507_232:0:1045:610_1920x0_80_0_0_bf218417b020e3e6a470134b7b7170e4.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, водолазы, озеро рица
абхазия, новости, водолазы, озеро рица
Первый день поисковой экспедиции "Подводный Кавказ" на озере Рица завершился
СУХУМ, 25 сен - Sputnik. Первый день горно-подводной поисковой экспедиции "Подводный Кавказ" завершился на озере Рица.
Водолазы из России провели два погружения на разных участках акватории госдачи Сталина. Они осмотрели дно озера, измерили температуру воды, сделали фото- и видеосъемку, собрали обнаруженный мусор и вынесли его на берег.
Руководитель экспедиции "Подводный Кавказ" Эрнст Антонов сообщил, что из бытовых отходов под водой обнаружили несколько стеклянных бутылок, часть уличного осветительного столба, коптер и кусок металлического троса.
Водолазы были поражены разнообразием флоры и фауны, открывшейся им при погружениях на глубину до 45 метров. Они увидели затопленный лес, множество видов рыб, а также нашли старую дубовую бочку и стеклянную бутылку из под шампанского французского производства с изображением рыбы, выбитым на стекле.
Исследования на озере Рица продолжатся еще один день, после чего экспедиция переместится для дальнейших работ в акваторию Сухумской крепости.