https://sputnik-abkhazia.ru/20250925/pervyy-den-poiskovoy-ekspeditsii-podvodnyy-kavkaz-na-ozere-ritsa-zavershilsya--1057804782.html

Первый день поисковой экспедиции "Подводный Кавказ" на озере Рица завершился

Первый день поисковой экспедиции "Подводный Кавказ" на озере Рица завершился

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 25 сен - Sputnik. Первый день горно-подводной поисковой экспедиции "Подводный Кавказ" завершился на озере Рица. 25.09.2025, Sputnik Абхазия

2025-09-25T22:00+0300

2025-09-25T22:00+0300

2025-09-25T22:00+0300

в абхазии

абхазия

новости

водолазы

озеро рица

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/19/1057804507_64:0:1148:610_1920x0_80_0_0_b47e4967f485e212b7414cc9aacce7a2.jpg

СУХУМ, 25 сен - Sputnik. Первый день горно-подводной поисковой экспедиции "Подводный Кавказ" завершился на озере Рица.Водолазы из России провели два погружения на разных участках акватории госдачи Сталина. Они осмотрели дно озера, измерили температуру воды, сделали фото- и видеосъемку, собрали обнаруженный мусор и вынесли его на берег.Руководитель экспедиции "Подводный Кавказ" Эрнст Антонов сообщил, что из бытовых отходов под водой обнаружили несколько стеклянных бутылок, часть уличного осветительного столба, коптер и кусок металлического троса.Водолазы были поражены разнообразием флоры и фауны, открывшейся им при погружениях на глубину до 45 метров. Они увидели затопленный лес, множество видов рыб, а также нашли старую дубовую бочку и стеклянную бутылку из под шампанского французского производства с изображением рыбы, выбитым на стекле.Исследования на озере Рица продолжатся еще один день, после чего экспедиция переместится для дальнейших работ в акваторию Сухумской крепости.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250925/1057794835.html

абхазия

озеро рица

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, водолазы, озеро рица