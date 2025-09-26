https://sputnik-abkhazia.ru/20250926/abkhaziya-vpervye-stala-ploschadkoy-dlya-provedeniya-prosvetitelskogo-marafona-znanie-pervye-1057806970.html

Абхазия впервые стала площадкой для проведения просветительского марафона "Знание. Первые"

Абхазия впервые стала площадкой для проведения просветительского марафона "Знание. Первые"

СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Абхазия впервые стала площадкой для проведения просветительского марафона "Знание. Первые", посвященного 80-летию атомной...

СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Абхазия впервые стала площадкой для проведения просветительского марафона "Знание. Первые", посвященного 80-летию атомной промышленности России. Глава государства напомнил, что в республике открываются атомклассы, где ребята получают знания, которые помогут им стать инженерами, учеными в разных областях — созидателями новой реальности. В рамках мероприятия молодежь республики получит возможность задать вопросы и пообщаться с первыми лицами крупнейших российских компаний, с общественными и государственными деятелями Абхазии и России. Среди участников марафона глава МИД республики Олег Барциц, замгендиректора АО "Концерн Росэнергоатом" Никита Константинов, гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба, знаменитый российский футболист, замгендиректора по спортивному развитию ФК "Зенит" Андрей Аршавин. Организаторы проекта — Российское общество "Знание", совместно с "Росатомом" и Минпросвещения Абхазии. Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" проходит с 26 по 28 сентября. Марафон впервые выходит за пределы России, к 11 городам РФ присоединилась Абхазия.

