Ашьыжь Sputnik аҿы
ВчераСегодня
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Абхазия впервые стала площадкой для проведения просветительского марафона "Знание. Первые", посвященного 80-летию атомной промышленности России.
Абхазия впервые стала площадкой для проведения просветительского марафона "Знание. Первые"

10:46 26.09.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук Бадра Гунда
Бадра Гунда - Sputnik Абхазия, 1920, 26.09.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Абхазия впервые стала площадкой для проведения просветительского марафона "Знание. Первые", посвященного 80-летию атомной промышленности России.
"То, что одна из площадок этого масштабного события проходит в Сухуме, символично. Ведь именно здесь, в Сухумском физико-техническом институте, трудились выдающиеся ученые, которые внесли большой вклад в развитие советской атомной науки. Это часть нашей общей истории", — отметил на открытии в Госфилармонии президент Бадра Гунба.
Глава государства напомнил, что в республике открываются атомклассы, где ребята получают знания, которые помогут им стать инженерами, учеными в разных областях — созидателями новой реальности.
В рамках мероприятия молодежь республики получит возможность задать вопросы и пообщаться с первыми лицами крупнейших российских компаний, с общественными и государственными деятелями Абхазии и России.
Среди участников марафона глава МИД республики Олег Барциц, замгендиректора АО "Концерн Росэнергоатом" Никита Константинов, гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба, знаменитый российский футболист, замгендиректора по спортивному развитию ФК "Зенит" Андрей Аршавин.
Организаторы проекта — Российское общество "Знание", совместно с "Росатомом" и Минпросвещения Абхазии.
Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" проходит с 26 по 28 сентября. Марафон впервые выходит за пределы России, к 11 городам РФ присоединилась Абхазия.
