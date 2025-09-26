https://sputnik-abkhazia.ru/20250926/andrey-arshavin-rasskazal-abkhazskoy-molodezhi-kak-dostich-uspekha-v-svoem-dele-1057814083.html
Андрей Аршавин рассказал абхазской молодежи, как достичь успеха в своем деле
Андрей Аршавин рассказал абхазской молодежи, как достичь успеха в своем деле
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Знаменитый российский футболист Андрей Аршавин рассказал абхазской молодежи, как достичь успеха в своем деле. 26.09.2025, Sputnik Абхазия
2025-09-26T14:46+0300
2025-09-26T14:46+0300
2025-09-26T14:46+0300
в абхазии
абхазия
россия
андрей аршавин
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/1a/1057814397_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_abb5c6b780f3e2a5a86041b6cafc0ecf.jpg
СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Знаменитый российский футболист Андрей Аршавин рассказал абхазской молодежи, как достичь успеха в своем деле.В детстве Аршавин много времени проводил на дворовой площадке. Прикладывая много усилий в любимом деле, он сумел стать профессиональным футболистом.Одно из самых главных условий — это любить то, чем ты занимаешься, добавил лучший футболист России XXI века.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/1a/1057814397_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_30f098d1376efa50963db787950db4d0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, россия, андрей аршавин, новости
абхазия, россия, андрей аршавин, новости
Андрей Аршавин рассказал абхазской молодежи, как достичь успеха в своем деле
СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Знаменитый российский футболист Андрей Аршавин рассказал абхазской молодежи, как достичь успеха в своем деле.
В детстве Аршавин много времени проводил на дворовой площадке. Прикладывая много усилий в любимом деле, он сумел стать профессиональным футболистом.
"У каждого, наверное, рецепт разный, нет универсального рецепта, иначе все добивались бы успеха. Нужно любить то дело, которые вы делаете, неважно, спорт это или нет. Меня не нужно было заставлять играть в футбол, просто я это любил и делал не ради славы и денег", — подчеркнул он.
Одно из самых главных условий — это любить то, чем ты занимаешься, добавил лучший футболист России XXI века.