Андрей Аршавин рассказал абхазской молодежи, как достичь успеха в своем деле

14:46 26.09.2025
© Sputnik Томас Тхайцук
СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Знаменитый российский футболист Андрей Аршавин рассказал абхазской молодежи, как достичь успеха в своем деле.
В детстве Аршавин много времени проводил на дворовой площадке. Прикладывая много усилий в любимом деле, он сумел стать профессиональным футболистом.
"У каждого, наверное, рецепт разный, нет универсального рецепта, иначе все добивались бы успеха. Нужно любить то дело, которые вы делаете, неважно, спорт это или нет. Меня не нужно было заставлять играть в футбол, просто я это любил и делал не ради славы и денег", — подчеркнул он.
Одно из самых главных условий — это любить то, чем ты занимаешься, добавил лучший футболист России XXI века.
