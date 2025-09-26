Барциц рассказал, что обсудит с Лавровым на встрече 1 октября

Абхазия
СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц, выступая на открытии просветительского марафона "Знание. Первые" в Сухуме, рассказал, что обсудит со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на встрече 1 октября. Министр также подчеркнул, что союзничество и партнерство между Абхазией и Россией носит глобальный характер.Благодаря сотрудничеству в этой области, становится все больше медицинских центров, которые оснащены по самой высокой технологической планке. "Работают межведомственные программы, которые позволяют удовлетворить спрос на медицинские услуги для нашего населения", – сказал Барциц. Еще одно важное направление, в котором развиваются контакты – это молодежная политика, добавил он. "Заметно невооруженным глазом, насколько возраста интенсивность контактов по линии молодежной политики. Масса образовательных, внедренческих инициативных форматов, которые имеют огромное значение. Я думаю, что многие из присутствующих уже поучаствовали в том или ином формате взаимодействия", – подчеркнул Барциц. Также Абхазия и Россия активно сотрудничают в области образовательных программ, добавил министр.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250923/1057744848.html
абхазия
россия
СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц, выступая на открытии просветительского марафона "Знание. Первые" в Сухуме, рассказал, что обсудит со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на встрече 1 октября.

"Сверим часы, наметим новые аспекты и грани совместной деятельности", — отметил Барциц.

Министр также подчеркнул, что союзничество и партнерство между Абхазией и Россией носит глобальный характер.

"Абхазия и Россия взаимодействуют по самым важным и чувствительным направлениям. Одним из важнейших направлений является здравоохранение. Мы видим, как динамично развивается сотрудничество в этой важнейшей сфере", – сказал дипломат.

Благодаря сотрудничеству в этой области, становится все больше медицинских центров, которые оснащены по самой высокой технологической планке.
"Работают межведомственные программы, которые позволяют удовлетворить спрос на медицинские услуги для нашего населения", – сказал Барциц.
Еще одно важное направление, в котором развиваются контакты – это молодежная политика, добавил он.
"Заметно невооруженным глазом, насколько возраста интенсивность контактов по линии молодежной политики. Масса образовательных, внедренческих инициативных форматов, которые имеют огромное значение. Я думаю, что многие из присутствующих уже поучаствовали в том или ином формате взаимодействия", – подчеркнул Барциц.
Также Абхазия и Россия активно сотрудничают в области образовательных программ, добавил министр.
