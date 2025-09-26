https://sputnik-abkhazia.ru/20250926/bartsits-rasskazal-chto-obsudit-s-lavrovym-na-vstreche-1-oktyabrya-1057809367.html

Барциц рассказал, что обсудит с Лавровым на встрече 1 октября

Барциц рассказал, что обсудит с Лавровым на встрече 1 октября

Встреча глав МИД Абхазии и России пройдет 1 октября в Сочи. В этот день также состоится трехсторонняя встреча с участием министра иностранных дел Южной Осетии... 26.09.2025

СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц, выступая на открытии просветительского марафона "Знание. Первые" в Сухуме, рассказал, что обсудит со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на встрече 1 октября. Министр также подчеркнул, что союзничество и партнерство между Абхазией и Россией носит глобальный характер.Благодаря сотрудничеству в этой области, становится все больше медицинских центров, которые оснащены по самой высокой технологической планке. "Работают межведомственные программы, которые позволяют удовлетворить спрос на медицинские услуги для нашего населения", – сказал Барциц. Еще одно важное направление, в котором развиваются контакты – это молодежная политика, добавил он. "Заметно невооруженным глазом, насколько возраста интенсивность контактов по линии молодежной политики. Масса образовательных, внедренческих инициативных форматов, которые имеют огромное значение. Я думаю, что многие из присутствующих уже поучаствовали в том или ином формате взаимодействия", – подчеркнул Барциц. Также Абхазия и Россия активно сотрудничают в области образовательных программ, добавил министр.

абхазия

россия

Новости

