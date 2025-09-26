https://sputnik-abkhazia.ru/20250926/ges-na-dache-stalina-na-ozere-ritsa-otremontiruyut-v-2026-godu-1057806152.html
ГЭС на даче Сталина на озере Рица отремонтируют в 2026 году
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Провести ремонт ГЭС на даче Сталина на озере Рица планируют в 2026 году, рассказал Sputnik директор объекта Беслан Кобахия. Станция была построена в 1946 году, на ней установлены две турбины. Одна из них вышла из строя около двух лет назад. Кроме замены турбины, необходимо отремонтировать водоприемник, расположенный примерно в 800 метрах выше по течению. Через него вода поступает в ГЭС. По словам Кобахия, резервуар поврежден, и часть воды уходит мимо, что приводит к нехватке объема и периодической остановке станции. Стоимость работ пока не определена, но, по словам директора, это будет многомиллионный проект.
СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Провести ремонт ГЭС на даче Сталина на озере Рица планируют в 2026 году, рассказал Sputnik директор объекта Беслан Кобахия.
Станция была построена в 1946 году, на ней установлены две турбины. Одна из них вышла из строя около двух лет назад.
"Детали, конечно же, устарели. Желательно заменить турбину на новую, чтобы обеспечить стабильную подачу электроэнергии", — уточнил он.
Кроме замены турбины, необходимо отремонтировать водоприемник, расположенный примерно в 800 метрах выше по течению. Через него вода поступает в ГЭС.
По словам Кобахия, резервуар поврежден, и часть воды уходит мимо, что приводит к нехватке объема и периодической остановке станции.
Стоимость работ пока не определена, но, по словам директора, это будет многомиллионный проект.