ГЭС на даче Сталина на озере Рица отремонтируют в 2026 году

СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Провести ремонт ГЭС на даче Сталина на озере Рица планируют в 2026 году, рассказал Sputnik директор объекта Беслан Кобахия. 26.09.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Провести ремонт ГЭС на даче Сталина на озере Рица планируют в 2026 году, рассказал Sputnik директор объекта Беслан Кобахия. Станция была построена в 1946 году, на ней установлены две турбины. Одна из них вышла из строя около двух лет назад. Кроме замены турбины, необходимо отремонтировать водоприемник, расположенный примерно в 800 метрах выше по течению. Через него вода поступает в ГЭС. По словам Кобахия, резервуар поврежден, и часть воды уходит мимо, что приводит к нехватке объема и периодической остановке станции. Стоимость работ пока не определена, но, по словам директора, это будет многомиллионный проект.

