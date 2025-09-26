https://sputnik-abkhazia.ru/20250926/khintba-kulturnoe-mnogoobrazie-dolzhno-lech-v-osnovu-formiruyuschegosya-miroporyadka-1057826341.html

Хинтба: культурное многообразие должно лечь в основу формирующегося миропорядка

СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Культурное многообразие должно лечь в основу формирующегося миропорядка, отметил гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба на... 26.09.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Культурное многообразие должно лечь в основу формирующегося миропорядка, отметил гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба на просветительском марафоне Знание.Первые. "Когда есть общее отношение к культурному разнообразию, мы всегда находим то, что нас объединяет. Объединяет нас русский язык — важнейшее средство общения", — подчеркнул он. Общее культурное пространство Абхазии и России нужно охранять и оберегать, поскольку оно подвержено различным угрозам, считает Хинтба. "Именно сохранение общего культурного пространства — литература, театр — это общее отношение к определенные вещам, то что называется ценностью", — сказал Хинтба.Гендиректор РУСДРАМа отдельно подчеркнул, что русская культура - это культура возможностей, и РУСДРАМ начал свое возрождение, пойдя по пути взаимодействия с театральной школой России. По его словам, необходимо работать только во взаимодействии, сотрудничестве и способности перенимать лучшие технологии, адаптировать их и создавать подлинный национальный культурный продукт.

