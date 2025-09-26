https://sputnik-abkhazia.ru/20250926/posolstvo-abkhazii-v-rossii-provelo-priem-priurochennyy-k-predstoyaschemu-dnyu-pobedy-1057809572.html
Посольство Абхазии в России провело прием, приуроченный к предстоящему Дню Победы
Посольство Абхазии в России провело прием, приуроченный к предстоящему Дню Победы
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Посольство Абхазии в России провело торжественный прием, приуроченный к предстоящему Дню Победы и Независимости республики. 26.09.2025, Sputnik Абхазия
2025-09-26T12:00+0300
2025-09-26T12:00+0300
2025-09-26T13:34+0300
абхазия
россия
день победы и независимости абхазии
посольство
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/1a/1057811540_0:467:960:1007_1920x0_80_0_0_7fd220f9c14758eb0a3639d3f0ec6dd3.jpg
СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Посольство Абхазии в России провело торжественный прием, приуроченный к предстоящему Дню Победы и Независимости республики.Посол Алхас Квициниа выступил с докладом, отметив историческое значение праздника для абхазского народа. Он отдельно подчеркнул динамичное развитие стратегического партнерства с Россией.От МИД России с приветственным словом выступил директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин.На приеме показали видеохронику Отечественной войны народа Абхазии, с концертной программой выступили артисты из Абхазии и России.Посол Абхазии в России Алхас Квициниа напомнил, что в августе 1992 года, когда Грузия совершила вероломное нападение на Абхазию, на мирную землю пришла страшная, кровопролитная война. Он отметил, что с первых же дней на помощь маленькой республике пришли добровольцы с Северного Кавказа, юга России, из разных регионов страны, а также соотечественники из Турции, Сирии и Иордании. По его словам, народ Абхазии сумел отстоять свою свободу, проявив несгибаемую волю и мужество.Квициниа также отметил, что сегодня, в этот непростой период, Абхазия открыто поддерживает проведение специальной военной операции и политику российского руководства, иного характера союзнических отношений быть не может. По его словам, День Победы и Независимости объединяет всех, кто чтит славную историю своей Отчизны и верит в ее достойное будущее.После вступительного слова посол объявил минуту молчания в память о погибших защитниках Абхазии и России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250925/1057794164.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/1a/1057811540_0:377:960:1097_1920x0_80_0_0_a2f7579464fb2ce253d8fc7ef6b39364.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, россия, день победы и независимости абхазии, посольство, новости
абхазия, россия, день победы и независимости абхазии, посольство, новости
СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Посольство Абхазии в России провело торжественный прием, приуроченный к предстоящему Дню Победы и Независимости республики.
Посол Алхас Квициниа выступил с докладом, отметив историческое значение праздника для абхазского народа. Он отдельно подчеркнул динамичное развитие стратегического партнерства с Россией.
От МИД России с приветственным словом выступил директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин.
На приеме показали видеохронику Отечественной войны народа Абхазии, с концертной программой выступили артисты из Абхазии и России.
Посол Абхазии в России Алхас Квициниа напомнил, что в августе 1992 года, когда Грузия совершила вероломное нападение на Абхазию, на мирную землю пришла страшная, кровопролитная война. Он отметил, что с первых же дней на помощь маленькой республике пришли добровольцы с Северного Кавказа, юга России, из разных регионов страны, а также соотечественники из Турции, Сирии и Иордании. По его словам, народ Абхазии сумел отстоять свою свободу, проявив несгибаемую волю и мужество.
"Судьбоносным моментом в истории Абхазии стал день 26 августа 2008 года — день признания Российской Федерацией независимости республики, когда Москва продемонстрировала всему миру, что не оставляет в беде своих друзей и союзников," – подчеркнул дипломат.
Квициниа также отметил, что сегодня, в этот непростой период, Абхазия открыто поддерживает проведение специальной военной операции и политику российского руководства, иного характера союзнических отношений быть не может. По его словам, День Победы и Независимости объединяет всех, кто чтит славную историю своей Отчизны и верит в ее достойное будущее.
После вступительного слова посол объявил минуту молчания в память о погибших защитниках Абхазии и России.