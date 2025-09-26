Посольство Абхазии в России провело прием, приуроченный к предстоящему Дню Победы

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Аибашьра иадҳәалоу ахҭысқәа
Аҟәа ахақәиҭтәразы ажәылара: аинрал ицәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Аиҿцәажәара
Аҿар рфорум "Каспи" иалахәуп Аԥсны ахаҭарнакцәа
13:33
11 мин
Аиҿцәажәара
Адунеизегьтәи аҿар рфестиваль аизара аихшьаалақәа: Апарламент адепутат ицәажәара
13:45
15 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Итоги работы Пицундского Горсобрания: интервью с председателем
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Закон "О кадастре недвижимости" вступает в силу: узнаем, что изменится
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Амшын аԥшаҳәаҿтәи анеиааира": афестиваль алахәыла лыҿцәажәара
18:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Аҿар рфорум "Каспи" иалахәуп Аԥсны ахаҭарнакцәа
18:19
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Как будут взаимодействовать банки Абхазии и Южной Осетии: интервью с главным банкиром
18:34
23 мин
Инструкция по применению
Как экономить деньги
18:57
2 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Амшын аԥшаҳәаҿтәи анеиааира": афестиваль алахәыла лыҿцәажәара
21:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Аҿар рфорум "Каспи" иалахәуп Аԥсны ахаҭарнакцәа
21:19
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Как будут взаимодействовать банки Абхазии и Южной Осетии: интервью с главным банкиром
21:34
23 мин
Инструкция по применению
Как экономить деньги
21:57
2 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Ихаҭҳәаам аҭоурыхқәа
Аҟәа ахақәиҭтәра амш аветеран Мусса Ҭаниа игәалашәараҿы
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
"Ҳара ҳдунеи": Гәылрыԥшьтәи аҵарадырратә центр аус шауа еилаҳкаауеит
13:33
18 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ашәҟәыҩҩцәа адунеизегьтәи рхеилак аҩбатәи аконгресс мҩаԥысит: алахәыла иҿцәажәара
13:51
8 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
Юридическая неделя в Абхазии: российский опыт и возможности развития торговли
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:31
2 мин
Такие обстоятельства
Дорога на Марс и причем тут атомные технологии: Прудник о своей теории
14:33
17 мин
Дополнительное время
Автогонщик Дмитрий Гвазава о чемпионате в Испании
14:50
9 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ҳтәылауа Москватәи атеатртә институтқәа руак аҿы аҵара рҵалоит
18:17
4 мин
Аицәажәара
Аҽыбӷаҟазаратә еицлабрақәа Мықәашҭа: алахәыла иҿцәажәара
18:21
12 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Взаимный интерес
Юридическая неделя в Абхазии: российский опыт и возможности развития торговли
18:49
26 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20250926/posolstvo-abkhazii-v-rossii-provelo-priem-priurochennyy-k-predstoyaschemu-dnyu-pobedy-1057809572.html
Посольство Абхазии в России провело прием, приуроченный к предстоящему Дню Победы
Посольство Абхазии в России провело прием, приуроченный к предстоящему Дню Победы
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Посольство Абхазии в России провело торжественный прием, приуроченный к предстоящему Дню Победы и Независимости республики. 26.09.2025, Sputnik Абхазия
2025-09-26T12:00+0300
2025-09-26T13:34+0300
абхазия
россия
день победы и независимости абхазии
посольство
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/1a/1057811540_0:467:960:1007_1920x0_80_0_0_7fd220f9c14758eb0a3639d3f0ec6dd3.jpg
СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Посольство Абхазии в России провело торжественный прием, приуроченный к предстоящему Дню Победы и Независимости республики.Посол Алхас Квициниа выступил с докладом, отметив историческое значение праздника для абхазского народа. Он отдельно подчеркнул динамичное развитие стратегического партнерства с Россией.От МИД России с приветственным словом выступил директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин.На приеме показали видеохронику Отечественной войны народа Абхазии, с концертной программой выступили артисты из Абхазии и России.Посол Абхазии в России Алхас Квициниа напомнил, что в августе 1992 года, когда Грузия совершила вероломное нападение на Абхазию, на мирную землю пришла страшная, кровопролитная война. Он отметил, что с первых же дней на помощь маленькой республике пришли добровольцы с Северного Кавказа, юга России, из разных регионов страны, а также соотечественники из Турции, Сирии и Иордании. По его словам, народ Абхазии сумел отстоять свою свободу, проявив несгибаемую волю и мужество.Квициниа также отметил, что сегодня, в этот непростой период, Абхазия открыто поддерживает проведение специальной военной операции и политику российского руководства, иного характера союзнических отношений быть не может. По его словам, День Победы и Независимости объединяет всех, кто чтит славную историю своей Отчизны и верит в ее достойное будущее.После вступительного слова посол объявил минуту молчания в память о погибших защитниках Абхазии и России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250925/1057794164.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/1a/1057811540_0:377:960:1097_1920x0_80_0_0_a2f7579464fb2ce253d8fc7ef6b39364.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, россия, день победы и независимости абхазии, посольство, новости
абхазия, россия, день победы и независимости абхазии, посольство, новости

Посольство Абхазии в России провело прием, приуроченный к предстоящему Дню Победы

12:00 26.09.2025 (обновлено: 13:34 26.09.2025)
© Foto / Посольство Абхазии в РоссииПосольство Абхазии в России провело прием, приуроченный к предстоящему Дню Победы
Посольство Абхазии в России провело прием, приуроченный к предстоящему Дню Победы - Sputnik Абхазия, 1920, 26.09.2025
© Foto / Посольство Абхазии в России
Подписаться
СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Посольство Абхазии в России провело торжественный прием, приуроченный к предстоящему Дню Победы и Независимости республики.
Посол Алхас Квициниа выступил с докладом, отметив историческое значение праздника для абхазского народа. Он отдельно подчеркнул динамичное развитие стратегического партнерства с Россией.

От МИД России с приветственным словом выступил директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин.

На приеме показали видеохронику Отечественной войны народа Абхазии, с концертной программой выступили артисты из Абхазии и России.
Посол Абхазии в России Алхас Квициниа напомнил, что в августе 1992 года, когда Грузия совершила вероломное нападение на Абхазию, на мирную землю пришла страшная, кровопролитная война. Он отметил, что с первых же дней на помощь маленькой республике пришли добровольцы с Северного Кавказа, юга России, из разных регионов страны, а также соотечественники из Турции, Сирии и Иордании. По его словам, народ Абхазии сумел отстоять свою свободу, проявив несгибаемую волю и мужество.

"Судьбоносным моментом в истории Абхазии стал день 26 августа 2008 года — день признания Российской Федерацией независимости республики, когда Москва продемонстрировала всему миру, что не оставляет в беде своих друзей и союзников," – подчеркнул дипломат.

Квициниа также отметил, что сегодня, в этот непростой период, Абхазия открыто поддерживает проведение специальной военной операции и политику российского руководства, иного характера союзнических отношений быть не может. По его словам, День Победы и Независимости объединяет всех, кто чтит славную историю своей Отчизны и верит в ее достойное будущее.
30 сентября – День Победы и Независимости - Sputnik Абхазия, 1920, 25.09.2025
В Абхазии
30 сентября в Абхазии пройдут памятные мероприятия в честь Дня Победы
Вчера, 14:54
После вступительного слова посол объявил минуту молчания в память о погибших защитниках Абхазии и России.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0