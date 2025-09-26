Посольство Абхазии в России провело прием, приуроченный к предстоящему Дню Победы

https://sputnik-abkhazia.ru/20250926/posolstvo-abkhazii-v-rossii-provelo-priem-priurochennyy-k-predstoyaschemu-dnyu-pobedy-1057809572.html

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Посольство Абхазии в России провело торжественный прием, приуроченный к предстоящему Дню Победы и Независимости республики.

СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Посольство Абхазии в России провело торжественный прием, приуроченный к предстоящему Дню Победы и Независимости республики.Посол Алхас Квициниа выступил с докладом, отметив историческое значение праздника для абхазского народа. Он отдельно подчеркнул динамичное развитие стратегического партнерства с Россией.От МИД России с приветственным словом выступил директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин.На приеме показали видеохронику Отечественной войны народа Абхазии, с концертной программой выступили артисты из Абхазии и России.Посол Абхазии в России Алхас Квициниа напомнил, что в августе 1992 года, когда Грузия совершила вероломное нападение на Абхазию, на мирную землю пришла страшная, кровопролитная война. Он отметил, что с первых же дней на помощь маленькой республике пришли добровольцы с Северного Кавказа, юга России, из разных регионов страны, а также соотечественники из Турции, Сирии и Иордании. По его словам, народ Абхазии сумел отстоять свою свободу, проявив несгибаемую волю и мужество.Квициниа также отметил, что сегодня, в этот непростой период, Абхазия открыто поддерживает проведение специальной военной операции и политику российского руководства, иного характера союзнических отношений быть не может. По его словам, День Победы и Независимости объединяет всех, кто чтит славную историю своей Отчизны и верит в ее достойное будущее.После вступительного слова посол объявил минуту молчания в память о погибших защитниках Абхазии и России.

