Президент Абхазии принял участие в республиканском экологическом субботнике
СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в республиканском экологическом субботнике. 26.09.2025, Sputnik Абхазия
Президент Абхазии принял участие в республиканском экологическом субботнике
12:50 26.09.2025 (обновлено: 15:29 26.09.2025)
СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в республиканском экологическом субботнике.
Глава государства отметил, что хоть это будет небольшое, грандиозное событие, но каждый из нас почувствует свою сопричастность к общему стремлению сделать нашу страну краше и лучше.
Он поблагодарил всех участников субботника.
"Именно с таких малых дел начинается движение вперед, и новое поколение, уверен, принесет много хорошего и полезного для нашей страны", — сказал Гунба.
Акция приурочена ко Дню Победы и Независимости. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром республики.