Президент Абхазии принял участие в республиканском экологическом субботнике

СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в республиканском экологическом субботнике. 26.09.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в республиканском экологическом субботнике.Глава государства отметил, что хоть это будет небольшое, грандиозное событие, но каждый из нас почувствует свою сопричастность к общему стремлению сделать нашу страну краше и лучше.Он поблагодарил всех участников субботника. "Именно с таких малых дел начинается движение вперед, и новое поколение, уверен, принесет много хорошего и полезного для нашей страны", — сказал Гунба.Акция приурочена ко Дню Победы и Независимости. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром республики.

