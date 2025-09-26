Президент Абхазии принял участие в республиканском экологическом субботнике

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Аибашьра иадҳәалоу ахҭысқәа
Аҟәа ахақәиҭтәразы ажәылара: аинрал ицәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Аиҿцәажәара
Аҿар рфорум "Каспи" иалахәуп Аԥсны ахаҭарнакцәа
13:33
11 мин
Аиҿцәажәара
Адунеизегьтәи аҿар рфестиваль аизара аихшьаалақәа: Апарламент адепутат ицәажәара
13:45
15 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Итоги работы Пицундского Горсобрания: интервью с председателем
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Закон "О кадастре недвижимости" вступает в силу: узнаем, что изменится
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Амшын аԥшаҳәаҿтәи анеиааира": афестиваль алахәыла лыҿцәажәара
18:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Аҿар рфорум "Каспи" иалахәуп Аԥсны ахаҭарнакцәа
18:19
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Как будут взаимодействовать банки Абхазии и Южной Осетии: интервью с главным банкиром
18:34
23 мин
Инструкция по применению
Как экономить деньги
18:57
2 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Амшын аԥшаҳәаҿтәи анеиааира": афестиваль алахәыла лыҿцәажәара
21:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Аҿар рфорум "Каспи" иалахәуп Аԥсны ахаҭарнакцәа
21:19
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Как будут взаимодействовать банки Абхазии и Южной Осетии: интервью с главным банкиром
21:34
23 мин
Инструкция по применению
Как экономить деньги
21:57
2 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Ихаҭҳәаам аҭоурыхқәа
Аҟәа ахақәиҭтәра амш аветеран Мусса Ҭаниа игәалашәараҿы
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
"Ҳара ҳдунеи": Гәылрыԥшьтәи аҵарадырратә центр аус шауа еилаҳкаауеит
13:33
18 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ашәҟәыҩҩцәа адунеизегьтәи рхеилак аҩбатәи аконгресс мҩаԥысит: алахәыла иҿцәажәара
13:51
8 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
Юридическая неделя в Абхазии: российский опыт и возможности развития торговли
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:31
2 мин
Такие обстоятельства
Дорога на Марс и причем тут атомные технологии: Прудник о своей теории
14:33
17 мин
Дополнительное время
Автогонщик Дмитрий Гвазава о чемпионате в Испании
14:50
9 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ҳтәылауа Москватәи атеатртә институтқәа руак аҿы аҵара рҵалоит
18:17
4 мин
Аицәажәара
Аҽыбӷаҟазаратә еицлабрақәа Мықәашҭа: алахәыла иҿцәажәара
18:21
12 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Взаимный интерес
Юридическая неделя в Абхазии: российский опыт и возможности развития торговли
18:49
26 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250926/prezident-abkhazii-prinyal-uchastie-v-respublikanskom-ekologicheskom-subbotnike-1057812633.html
Президент Абхазии принял участие в республиканском экологическом субботнике
Президент Абхазии принял участие в республиканском экологическом субботнике
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в республиканском экологическом субботнике. 26.09.2025, Sputnik Абхазия
2025-09-26T12:50+0300
2025-09-26T15:29+0300
в абхазии
абхазия
субботник
бадра гунба
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/1a/1057816629_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_0c8a6e798f8e299a143f86064be2c382.jpg
СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в республиканском экологическом субботнике.Глава государства отметил, что хоть это будет небольшое, грандиозное событие, но каждый из нас почувствует свою сопричастность к общему стремлению сделать нашу страну краше и лучше.Он поблагодарил всех участников субботника. "Именно с таких малых дел начинается движение вперед, и новое поколение, уверен, принесет много хорошего и полезного для нашей страны", — сказал Гунба.Акция приурочена ко Дню Победы и Независимости. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром республики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250923/1057734589.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/1a/1057816629_51:0:1491:1080_1920x0_80_0_0_013b6feb3ba4f6dfc9107c3507db8b48.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, субботник, бадра гунба, новости
абхазия, субботник, бадра гунба, новости

Президент Абхазии принял участие в республиканском экологическом субботнике

12:50 26.09.2025 (обновлено: 15:29 26.09.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукПрезидент Абхазии Бадра Гунба принял участие в республиканском экологическом субботнике
Президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в республиканском экологическом субботнике - Sputnik Абхазия, 1920, 26.09.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в республиканском экологическом субботнике.
Глава государства отметил, что хоть это будет небольшое, грандиозное событие, но каждый из нас почувствует свою сопричастность к общему стремлению сделать нашу страну краше и лучше.
Он поблагодарил всех участников субботника.
"Именно с таких малых дел начинается движение вперед, и новое поколение, уверен, принесет много хорошего и полезного для нашей страны", — сказал Гунба.
Субботник - Sputnik Абхазия, 1920, 23.09.2025
В Абхазии
"Команда Абхазии" призвала граждан страны принять участие в субботнике 26 сентября
23 сентября, 11:31
Акция приурочена ко Дню Победы и Независимости. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром республики.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0