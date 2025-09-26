Силы ПВО России за ночь уничтожили 55 украинских БпЛА

Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Аибашьра иадҳәалоу ахҭысқәа
Аҟәа ахақәиҭтәразы ажәылара: аинрал ицәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Аиҿцәажәара
Аҿар рфорум "Каспи" иалахәуп Аԥсны ахаҭарнакцәа
13:33
11 мин
Аиҿцәажәара
Адунеизегьтәи аҿар рфестиваль аизара аихшьаалақәа: Апарламент адепутат ицәажәара
13:45
15 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Итоги работы Пицундского Горсобрания: интервью с председателем
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Закон "О кадастре недвижимости" вступает в силу: узнаем, что изменится
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Амшын аԥшаҳәаҿтәи анеиааира": афестиваль алахәыла лыҿцәажәара
18:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Аҿар рфорум "Каспи" иалахәуп Аԥсны ахаҭарнакцәа
18:19
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Как будут взаимодействовать банки Абхазии и Южной Осетии: интервью с главным банкиром
18:34
23 мин
Инструкция по применению
Как экономить деньги
18:57
2 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Амшын аԥшаҳәаҿтәи анеиааира": афестиваль алахәыла лыҿцәажәара
21:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Аҿар рфорум "Каспи" иалахәуп Аԥсны ахаҭарнакцәа
21:19
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Как будут взаимодействовать банки Абхазии и Южной Осетии: интервью с главным банкиром
21:34
23 мин
Инструкция по применению
Как экономить деньги
21:57
2 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ихаҭҳәаам аҭоурыхқәа
Аҟәа ахақәиҭтәра амш аветеран Мусса Ҭаниа игәалашәараҿы
13:16
7 мин
On air
13:24
3 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Хра злоу ахҭысқәа
On air
13:43
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
On air
13:45
2 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Взаимный интерес
Юридическая неделя в Абхазии
14:17
2 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Такие обстоятельства
Дорога на Марс и причём тут атомные технологии: Денис Прудник о своей лекции на марафоне "Знание. Первые"
14:44
2 мин
Дополнительное время
Автогонщик Дмитрий Гвазава о Чемпионате в Испании
14:46
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Силы ПВО России за ночь уничтожили 55 украинских БпЛА
Силы ПВО России за ночь уничтожили 55 украинских БпЛА
СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 55 украинских беспилотников над территорией страны, сообщило Минобороны.
СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 55 украинских беспилотников над территорией страны, сообщило Минобороны.
09:44 26.09.2025 (обновлено: 09:56 26.09.2025)
СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 55 украинских беспилотников над территорией страны, сообщило Минобороны.
20 БпЛА сбиты над акваторией Азовского моря,
по 14 – над Ростовской областью и Крымом,
3 – над Краснодарским краем,
по 1 – над Курской, Белгородской, Воронежской, Тамбовской областями.
