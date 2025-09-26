https://sputnik-abkhazia.ru/20250926/sily-pvo-rossii-za-noch-unichtozhili-55-ukrainskikh-bpla-1057806297.html
Силы ПВО России за ночь уничтожили 55 украинских БпЛА
Силы ПВО России за ночь уничтожили 55 украинских БпЛА
СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 55 украинских беспилотников над территорией страны, сообщило Минобороны. 26.09.2025
СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 55 украинских беспилотников над территорией страны, сообщило Минобороны.
СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 55 украинских беспилотников над территорией страны, сообщило Минобороны.
20 БпЛА сбиты над акваторией Азовского моря,
по 14 – над Ростовской областью и Крымом,
3 – над Краснодарским краем,
по 1 – над Курской, Белгородской, Воронежской, Тамбовской областями.