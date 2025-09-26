https://sputnik-abkhazia.ru/20250926/trubu-na-galskom-vodovode-v-sele-rechkh-snova-prorvalo-1057813035.html

Трубу на Галском водоводе в селе Речх снова прорвало

Ранее труба была восстановлена для подачи воды жителям района. 26.09.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Трубу на Галском водоводе в селе Речх снова прорвало, сообщает Гал-Медиа.Основная причина прорыва заключается в том, что большой участок трубы остается подвешен в воздухе и из-за сильного давления стыковочные соединения не выдерживают. Ремонтная бригада УГХ Галского района уже оценивает ситуацию. На место происшествия экстренно выехал глава района Константин Пилия.Из-за аварии на магистральном водоводе 23 сентября была объявлена чрезвычайная ситуация в районе.

