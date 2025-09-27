Топ-10 самых впечатляющих космических открытий XXI века
В фотоленте Sputnik символы этих космических достижений и загадок, которые человечество продолжает разгадывать
Первое в истории изображение тени сверхмассивной черной дыры в центре галактики Мессье 87, полученное с помощью телескопа "Событие горизонта" — глобальной сети радиотелескопов.
Изображение безымянного ударного кратера на Марсе с круглым пятном водяного льда в центре, сохраняющимся круглый год.
Художественное изображение экзопланеты K2-18b. Астрономы обнаружили наиболее многообещающие признаки возможных биосигнатур за пределами Солнечной системы, хотя относятся к ним с осторожностью. Используя данные космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST), учtные из Кембриджского университета выявили химические следы диметилсульфида (DMS) или диметилдисульфида (DMDS) в атмосфере экзопланеты K2-18b, которая вращается в зоне обитаемости своей звезды.
Распределение энергии во Вселенной по данным зонда Планк, март 2013 года.
Изображение далекого космоса, сделанное космическим телескопом Джеймса Уэбба, на котором отмечены две особенно удаленные галактики.
Усиленное одиночное изображение с камеры NavCam, сделанное 18 сентября 2016 года, когда зонд Розетта находился на расстоянии 12,1 км от центра ядра кометы 67P/Чурюмова-Герасименко. Масштаб изображения около 1,0 м на пиксель, размер кадра примерно 1,1 км в поперечнике.
Численные моделирования гравитационных волн, излучаемых при сближении и слиянии двух черных дыр. Цветные контуры вокруг каждой черной дыры показывают амплитуду гравитационного излучения; синие линии — орбиты черных дыр, а зеленые стрелки — их вращение.
Карта темной материи, созданная с помощью света от 100 миллионов галактик.
Вид на туннель Большого адронного коллайдера (LHC), сектор 3-4.
Поток горячего газа длиной 230 световых лет соединяет черную дыру и область звездообразования в галактике Henize 2-10. Этот поток, столкнувшись с облаком газа, вызвал образование молодых звезд, выстроенных перпендикулярно его направлению.
