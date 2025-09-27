https://sputnik-abkhazia.ru/20250927/1057844381.html

Топ-10 самых впечатляющих космических открытий XXI века

Топ-10 самых впечатляющих космических открытий XXI века

Sputnik Абхазия

Несмотря на великие достижения прошлого, космос продолжает удивлять и вдохновлять нас в XXI веке. 27.09.2025, Sputnik Абхазия

2025-09-27T19:17+0300

2025-09-27T19:17+0300

2025-09-27T19:17+0300

фото

мультимедиа

космос

галактики

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/1b/1057844559_0:83:800:533_1920x0_80_0_0_7982619a8ae4da0203a3c652b2d0041d.jpg

За последние 25 лет ученые сделали множество открытий, которые меняют наше понимание Вселенной и расширяют границы возможного. В фотоленте Sputnik символы этих космических достижений и загадок, которые человечество продолжает разгадывать

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

фото, фото , мультимедиа, космос, галактики