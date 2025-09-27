https://sputnik-abkhazia.ru/20250927/den-pobedy-velikiy-i-pechalnyy-prazdnik--1057823954.html

День Победы: великий и печальный праздник

День Победы: великий и печальный праздник

Sputnik Абхазия

Скажу истину: в нашей современной истории 30 сентября – это самый лучший, самый искренний праздник для всего народа Абхазии. Для тех, кто ценит, любит и... 27.09.2025, Sputnik Абхазия

2025-09-27T19:00+0300

2025-09-27T19:00+0300

2025-09-27T19:00+0300

абхазия

в абхазии

колумнисты

мнение

овна

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102512/62/1025126289_0:135:1500:979_1920x0_80_0_0_b502818f272ca82a130e488f7523a971.jpg

Особенно трепетно этот день встречают ветераны. Те самые люди, которые самоотверженно встали на защиту нашего суверенитета, нашей земли, домашних очагов. Благодаря кому на карте планеты Земля есть маленькая точка, которая называется Абхазия, пишет колумнист Sputnik Алексей Ломия.В мире множество примеров, когда народы численностью значительно превосходящие абхазов, не могут похвастаться таким. Но за право жить и трудиться на своей земле, за свою самобытность, за свою идентичность надо бороться. И не только на поле брани. Может, даже больше, чем просто с оружием в руках отстаивать свободу, но уже в мирное время. А до этого счастливого мига, когда смолкают пушки, перестают стрелять автоматы, надо дойти, надо дожить. Увы, не всем это удалось. Страшные и невосполнимые потери. Такова цена этому сладкому слову Свобода. Вечная им память!Наверняка пересматривают хронику и фотографии. И знаете, что осознаешь и что очень печально? Всматриваешься в эти лица и понимаешь, что многих из них уже нет в этом мире. И я не про тех, кто погиб на самой войне. Я о тех, кто покинул нас навсегда от последствий ранений, полученных в сражениях. О тех, кто не смог перестроиться, кто оказался не готов к мирному созиданию, кто быстро выгорел, оказавшись один на один со своими проблемами без необходимой психологической поддержки и наложил на себя руки. О тех, кто с головой бросился в омут наркозависимости и погряз в преступности. О тех, кто погиб в дорожно-транспортных происшествиях.Много таких, которые ушли просто по возрасту. Ведь в рядах нашей армии было немало убеленных сединой бойцов. Время не остановишь. Неумолимо один за другим уходят наши боевые друзья. И это тоже очень печально. Но точно не повод для уныния и депрессий. Это законы природы. Нет среди нас бессмертных. Все когда-то начинается и когда-то заканчивается. Идет смена эпохи, смена поколений. Очень хочется, чтобы это была новая эпоха, эпоха строительства, возрождения и процветания. Ветеранам важно, чтобы их подвиги и самопожертвование не стали напрасными. Чтобы их помнили и чтили. Чтобы наше маленькое государство самоутвердилось и окрепло, стало самостоятельным и жизнеспособным. Чтобы Абхазия стала зоной комфорта, красоты и безопасности. Чтобы к нам приезжали гости со всего мира. Чтобы мы стали добрее и понятливее друг к другу. Чтобы никакая политика и интересы не становились яблоком раздора. Чтобы мы научились жить и созидать в знак благодарности перед погибшими и ушедшими. Мира и процветания Абхазии! С великим праздником Победы!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

абхазия, колумнисты, мнение, овна