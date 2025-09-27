https://sputnik-abkhazia.ru/20250927/imya-tvoe-bessmertno-arzamet-tarba-1057729802.html

"Имя твое бессмертно…": Арзамет Тарба

SputnikАрзамет Тарба воевал в составе группы "Эвкалипт". Он был одним из тех, кто три дня держал оборону в "зелёном доме" на подступах к столице, отражая яростные атаки противника, и погиб от снайперской пули 17 марта 1993 года.Тело Арзамета удалось найти не сразу, больше 20 лет он числился в списках пропавших без вести. Его останки были опознаны и захоронены в Парке Славы после эксгумации в 2014 году.Арзамету Тарба посмертно присвоено звание Героя Абхазии.

