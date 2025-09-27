"Имя твое бессмертно…": Арзамет Тарба

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Ихаҭҳәаам аҭоурыхқәа
Аҟәа ахақәиҭтәра амш аветеран Мусса Ҭаниа игәалашәараҿы
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
"Ҳара ҳдунеи": Гәылрыԥшьтәи аҵарадырратә центр аус шауа еилаҳкаауеит
13:33
18 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ашәҟәыҩҩцәа адунеизегьтәи рхеилак аҩбатәи аконгресс мҩаԥысит: алахәыла иҿцәажәара
13:51
8 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
Юридическая неделя в Абхазии: российский опыт и возможности развития торговли
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:31
2 мин
Такие обстоятельства
Дорога на Марс и причем тут атомные технологии: Прудник о своей теории
14:33
17 мин
Дополнительное время
Автогонщик Дмитрий Гвазава о чемпионате в Испании
14:50
9 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аицәажәара
Аҽыбӷаҟазаратә еицлабрақәа Мықәашҭа: алахәыла иҿцәажәара
18:05
12 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ҳтәылауа Москватәи атеатртә институтқәа руак аҿы аҵара рҵалоит
18:17
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
Юридическая неделя в Абхазии: российский опыт и возможности развития торговли
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аицәажәара
Аҽыбӷаҟазаратә еицлабрақәа Мықәашҭа: алахәыла иҿцәажәара
21:05
12 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ҳтәылауа Москватәи атеатртә институтқәа руак аҿы аҵара рҵалоит
21:17
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
Юридическая неделя в Абхазии: российский опыт и возможности развития торговли
21:34
26 мин
Асабша Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Суббота на Sputnik
08:30
31 мин
Асабша Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Суббота на Sputnik
13:30
31 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250927/imya-tvoe-bessmertno-arzamet-tarba-1057729802.html
"Имя твое бессмертно…": Арзамет Тарба
"Имя твое бессмертно…": Арзамет Тарба
Sputnik Абхазия
Ко Дню Победы и Независимости Sputnik Абхазия запустил новый проект "Имя твое бессмертно...". В его рамках молодые люди, названные в честь героев войны... 27.09.2025, Sputnik Абхазия
2025-09-27T10:24+0300
2025-09-27T10:23+0300
в абхазии
абхазия
отечественная война народа абхазии (1992-1993)
герой
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/1b/1057834556_0:29:1050:620_1920x0_80_0_0_ab967422fa29b27393a30a609017dd1c.jpg
SputnikАрзамет Тарба воевал в составе группы "Эвкалипт". Он был одним из тех, кто три дня держал оборону в "зелёном доме" на подступах к столице, отражая яростные атаки противника, и погиб от снайперской пули 17 марта 1993 года.Тело Арзамета удалось найти не сразу, больше 20 лет он числился в списках пропавших без вести. Его останки были опознаны и захоронены в Парке Славы после эксгумации в 2014 году.Арзамету Тарба посмертно присвоено звание Героя Абхазии.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/1b/1057834556_94:0:958:648_1920x0_80_0_0_655dbd9793698da4ef0240d2ed4dc448.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), герой, видео
абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), герой, видео

"Имя твое бессмертно…": Арзамет Тарба

10:24 27.09.2025
© Видео /Sputnik
Подписаться
Ко Дню Победы и Независимости Sputnik Абхазия запустил новый проект "Имя твое бессмертно...". В его рамках молодые люди, названные в честь героев войны, рассказали о подвигах своих родственников.

Sputnik

Арзамет Тарба воевал в составе группы "Эвкалипт". Он был одним из тех, кто три дня держал оборону в "зелёном доме" на подступах к столице, отражая яростные атаки противника, и погиб от снайперской пули 17 марта 1993 года.
"Уникальная личность, очень родственный и теплый, красивый душой и телом. Заряженный великолепной генетикой, впитавший в себя все величие родового села Дурипш вперемешку с особой сухумской ментальностью. Яркий и веселый, любимец города", - таким его описывает ветеран Отечественной войны Алексей Ломия.
Тело Арзамета удалось найти не сразу, больше 20 лет он числился в списках пропавших без вести. Его останки были опознаны и захоронены в Парке Славы после эксгумации в 2014 году.
Арзамету Тарба посмертно присвоено звание Героя Абхазии.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0