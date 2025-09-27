https://sputnik-abkhazia.ru/20250927/pravila-menyayutsya-kak-zakon-o-kadastre-povliyal-na-prava-na-nedvizhimost--1057849176.html

Правила меняются: как закон “О кадастре” повлиял на права на недвижимость

Закон о кадастре недвижимости вступит в силу 1 октября 2025 года.. 27.09.2025

О том, какие изменения ждут жителей Абхазии, кто и как должен оформлять недвижимость, и чем теперь будут заниматься БТИ, рассказали в эфире радио Sputnik директор кадастровой палаты Тимур Сангулия и юрист Олег Папаскири. С 1 октября в Абхазии изменится порядок оформления и купли-продажи недвижимости, отметил Сангулия. По его словам, для осуществления юридически значимых действий, связанных с недвижимостью, необходимо будет встать на кадастровый учет и перерегистрировать свои права собственности.Кадастр, как отметил юрист Олег Папаскири, более современная и технологически сложная система учета. Переход к ней потребует адаптации ранее созданных документов, которые, по его словам, нередко далеки от совершенства.Он добавил, что это отразится на скорости подготовки и проведения сделок, однако подчеркнул важность самого процесса.Отдельно Сангулия прокомментировал вопрос о возможной ликвидации БТИ в Абхазии. По его словам, такой вопрос даже не рассматривается.Бюро технической инвентаризации — это структура при администрации города или района, созданная для оказания соответствующих услуг гражданам на местном уровне.

