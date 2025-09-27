Правила меняются: как закон “О кадастре” повлиял на права на недвижимость
Закон о кадастре недвижимости вступит в силу 1 октября 2025 года..
О том, какие изменения ждут жителей Абхазии, кто и как должен оформлять недвижимость, и чем теперь будут заниматься БТИ, рассказали в эфире радио Sputnik директор кадастровой палаты Тимур Сангулия и юрист Олег Папаскири.
С 1 октября в Абхазии изменится порядок оформления и купли-продажи недвижимости, отметил Сангулия.
По его словам, для осуществления юридически значимых действий, связанных с недвижимостью, необходимо будет встать на кадастровый учет и перерегистрировать свои права собственности.
"Мы зафиксируем ранее сформированные права граждан на недвижимость. Это одна из самых сложных задач, поскольку она подразумевает проведение полномасштабных кадастровых работ. При первичном обращении необходимо будет сверить имеющиеся у гражданина документы с требованиями кадастра и закона о геодезической и картографической деятельности — в части местоположения земельного участка, здания, сооружения или помещения. Если документы соответствуют, сроки кадастровых работ будут значительно сокращены", — пояснил Сангулия.
Кадастр, как отметил юрист Олег Папаскири, более современная и технологически сложная система учета. Переход к ней потребует адаптации ранее созданных документов, которые, по его словам, нередко далеки от совершенства.
"На практике мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда информация в документах не совпадает с реальными параметрами объекта. При переходе на новую систему собственники будут вынуждены приводить свои документы в соответствие с фактическими характеристиками недвижимости", — отметил Папаскири.
Он добавил, что это отразится на скорости подготовки и проведения сделок, однако подчеркнул важность самого процесса.
"Четкий и корректный учет недвижимости через кадастр и реестр — это минимальный и обязательный элемент правовой системы любого цивилизованного государства".
Отдельно Сангулия прокомментировал вопрос о возможной ликвидации БТИ в Абхазии. По его словам, такой вопрос даже не рассматривается.
Бюро технической инвентаризации — это структура при администрации города или района, созданная для оказания соответствующих услуг гражданам на местном уровне.
"Вопрос о закрытии БТИ никогда не поднимался. Более того, мы приглашаем часть сотрудников к себе — рассматриваем возможность их перехода в Кадастровую палату. Принять всех специалистов мы не можем: штат БТИ сопоставим с численностью всей палаты, но при этом структура распределения кадров не соответствует нашим нуждам", — пояснил Сангулия.