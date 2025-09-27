Правила меняются: как закон “О кадастре” повлиял на права на недвижимость

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Ихаҭҳәаам аҭоурыхқәа
Аҟәа ахақәиҭтәра амш аветеран Мусса Ҭаниа игәалашәараҿы
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
"Ҳара ҳдунеи": Гәылрыԥшьтәи аҵарадырратә центр аус шауа еилаҳкаауеит
13:33
18 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ашәҟәыҩҩцәа адунеизегьтәи рхеилак аҩбатәи аконгресс мҩаԥысит: алахәыла иҿцәажәара
13:51
8 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
Юридическая неделя в Абхазии: российский опыт и возможности развития торговли
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:31
2 мин
Такие обстоятельства
Дорога на Марс и причем тут атомные технологии: Прудник о своей теории
14:33
17 мин
Дополнительное время
Автогонщик Дмитрий Гвазава о чемпионате в Испании
14:50
9 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аицәажәара
Аҽыбӷаҟазаратә еицлабрақәа Мықәашҭа: алахәыла иҿцәажәара
18:05
12 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ҳтәылауа Москватәи атеатртә институтқәа руак аҿы аҵара рҵалоит
18:17
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
Юридическая неделя в Абхазии: российский опыт и возможности развития торговли
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аицәажәара
Аҽыбӷаҟазаратә еицлабрақәа Мықәашҭа: алахәыла иҿцәажәара
21:05
12 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ҳтәылауа Москватәи атеатртә институтқәа руак аҿы аҵара рҵалоит
21:17
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
Юридическая неделя в Абхазии: российский опыт и возможности развития торговли
21:34
26 мин
Асабша Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Суббота на Sputnik
08:30
31 мин
Асабша Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Суббота на Sputnik
13:30
31 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250927/pravila-menyayutsya-kak-zakon-o-kadastre-povliyal-na-prava-na-nedvizhimost--1057849176.html
Правила меняются: как закон “О кадастре” повлиял на права на недвижимость
Правила меняются: как закон “О кадастре” повлиял на права на недвижимость
Sputnik Абхазия
Закон о кадастре недвижимости вступит в силу 1 октября 2025 года.. 27.09.2025, Sputnik Абхазия
2025-09-27T16:31+0300
2025-09-27T16:31+0300
в абхазии
абхазия
новости
кадастр
земельный кадастр
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/1b/1057850102_0:168:1280:888_1920x0_80_0_0_6767f5a62995f30d90f87145f08d686c.jpg
О том, какие изменения ждут жителей Абхазии, кто и как должен оформлять недвижимость, и чем теперь будут заниматься БТИ, рассказали в эфире радио Sputnik директор кадастровой палаты Тимур Сангулия и юрист Олег Папаскири. С 1 октября в Абхазии изменится порядок оформления и купли-продажи недвижимости, отметил Сангулия. По его словам, для осуществления юридически значимых действий, связанных с недвижимостью, необходимо будет встать на кадастровый учет и перерегистрировать свои права собственности.Кадастр, как отметил юрист Олег Папаскири, более современная и технологически сложная система учета. Переход к ней потребует адаптации ранее созданных документов, которые, по его словам, нередко далеки от совершенства.Он добавил, что это отразится на скорости подготовки и проведения сделок, однако подчеркнул важность самого процесса.Отдельно Сангулия прокомментировал вопрос о возможной ликвидации БТИ в Абхазии. По его словам, такой вопрос даже не рассматривается.Бюро технической инвентаризации — это структура при администрации города или района, созданная для оказания соответствующих услуг гражданам на местном уровне.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/1b/1057850102_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3800d8063c0bf6a04ebe1d5c95c05f1d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, кадастр, земельный кадастр, видео, мультимедиа, видео
абхазия, новости, кадастр, земельный кадастр, видео, мультимедиа, видео

Правила меняются: как закон “О кадастре” повлиял на права на недвижимость

16:31 27.09.2025
© Видео /Sputnik
Подписаться
Закон о кадастре недвижимости вступит в силу 1 октября 2025 года..
О том, какие изменения ждут жителей Абхазии, кто и как должен оформлять недвижимость, и чем теперь будут заниматься БТИ, рассказали в эфире радио Sputnik директор кадастровой палаты Тимур Сангулия и юрист Олег Папаскири.
С 1 октября в Абхазии изменится порядок оформления и купли-продажи недвижимости, отметил Сангулия.
По его словам, для осуществления юридически значимых действий, связанных с недвижимостью, необходимо будет встать на кадастровый учет и перерегистрировать свои права собственности.
"Мы зафиксируем ранее сформированные права граждан на недвижимость. Это одна из самых сложных задач, поскольку она подразумевает проведение полномасштабных кадастровых работ. При первичном обращении необходимо будет сверить имеющиеся у гражданина документы с требованиями кадастра и закона о геодезической и картографической деятельности — в части местоположения земельного участка, здания, сооружения или помещения. Если документы соответствуют, сроки кадастровых работ будут значительно сокращены", — пояснил Сангулия.
Кадастр, как отметил юрист Олег Папаскири, более современная и технологически сложная система учета. Переход к ней потребует адаптации ранее созданных документов, которые, по его словам, нередко далеки от совершенства.
"На практике мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда информация в документах не совпадает с реальными параметрами объекта. При переходе на новую систему собственники будут вынуждены приводить свои документы в соответствие с фактическими характеристиками недвижимости", — отметил Папаскири.
Он добавил, что это отразится на скорости подготовки и проведения сделок, однако подчеркнул важность самого процесса.
"Четкий и корректный учет недвижимости через кадастр и реестр — это минимальный и обязательный элемент правовой системы любого цивилизованного государства".
Отдельно Сангулия прокомментировал вопрос о возможной ликвидации БТИ в Абхазии. По его словам, такой вопрос даже не рассматривается.
Бюро технической инвентаризации — это структура при администрации города или района, созданная для оказания соответствующих услуг гражданам на местном уровне.
"Вопрос о закрытии БТИ никогда не поднимался. Более того, мы приглашаем часть сотрудников к себе — рассматриваем возможность их перехода в Кадастровую палату. Принять всех специалистов мы не можем: штат БТИ сопоставим с численностью всей палаты, но при этом структура распределения кадров не соответствует нашим нуждам", — пояснил Сангулия.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0