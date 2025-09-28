Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Асабша Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Суббота на Sputnik
08:30
31 мин
Асабша Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Суббота на Sputnik
13:30
31 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
30 мин
On air
13:00
30 мин
On air
13:30
30 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
30 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
30 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250928/imya-tvoe-bessmertno-anzor-tskua-1057865200.html
"Имя твое бессмертно…": Анзор Цкуа
"Имя твое бессмертно…": Анзор Цкуа
Sputnik Абхазия
В рамках проекта "Имя твое бессмертно…" молодые люди, названные в честь погибших родственников, воевавших на фронтах Отечественной войны народа Абхазии... 28.09.2025, Sputnik Абхазия
2025-09-28T17:30+0300
2025-09-28T17:30+0300
в абхазии
отечественная война народа абхазии (1992-1993)
абхазия
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/1c/1057864798_11:0:1270:708_1920x0_80_0_0_809e5429fb0f8d466013e06c084c8680.jpg
Боевой путь 35-летнего Анзора Цкуа из Эшеры начался на Гумистинском мосту. Грузинская армия смогла прорвать оборону и занять поселок, в котором проживала семья Цкуа. Отец Анзора отказался покидать родной дом и был убит у его порога. Несмотря на опасность, Анзор и его двоюродный брат смогли добраться до поселка и забрать тело отца для захоронения. Анзор воевал в составе Афоно-Эшерского батальона, был командиром первого взвода третьей роты, участвовал во всех крупных операциях на Гумистинском фронте, отправлялся на разведку в тыл противника. Он героически погиб во время сентябрьского наступления. Его группа дошла до Дома Печати, где завязались тяжелые бои. Анзор пытался спасти товарища и был убит снайперской пулей. В честь солдата назвали сына его двоюродного брата, с которым Анзор прошел всю войну. Решение приняли после того, как во время июльского наступления Анзор спас своему брату жизнь и вынес его раненого с поля боя.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/1c/1057864798_168:0:1112:708_1920x0_80_0_0_db51805468722dad91212217c796bd62.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
отечественная война народа абхазии (1992-1993), абхазия, видео, мультимедиа, видео
отечественная война народа абхазии (1992-1993), абхазия, видео, мультимедиа, видео

"Имя твое бессмертно…": Анзор Цкуа

17:30 28.09.2025
© Видео Sputnik
Подписаться
В рамках проекта "Имя твое бессмертно…" молодые люди, названные в честь погибших родственников, воевавших на фронтах Отечественной войны народа Абхазии, рассказывают их истории.
Боевой путь 35-летнего Анзора Цкуа из Эшеры начался на Гумистинском мосту. Грузинская армия смогла прорвать оборону и занять поселок, в котором проживала семья Цкуа.
Отец Анзора отказался покидать родной дом и был убит у его порога. Несмотря на опасность, Анзор и его двоюродный брат смогли добраться до поселка и забрать тело отца для захоронения.
Анзор воевал в составе Афоно-Эшерского батальона, был командиром первого взвода третьей роты, участвовал во всех крупных операциях на Гумистинском фронте, отправлялся на разведку в тыл противника.
Он героически погиб во время сентябрьского наступления. Его группа дошла до Дома Печати, где завязались тяжелые бои. Анзор пытался спасти товарища и был убит снайперской пулей.
В честь солдата назвали сына его двоюродного брата, с которым Анзор прошел всю войну. Решение приняли после того, как во время июльского наступления Анзор спас своему брату жизнь и вынес его раненого с поля боя.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0