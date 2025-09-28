https://sputnik-abkhazia.ru/20250928/imya-tvoe-bessmertno-anzor-tskua-1057865200.html

"Имя твое бессмертно…": Анзор Цкуа

В рамках проекта "Имя твое бессмертно…" молодые люди, названные в честь погибших родственников, воевавших на фронтах Отечественной войны народа Абхазии... 28.09.2025, Sputnik Абхазия

Боевой путь 35-летнего Анзора Цкуа из Эшеры начался на Гумистинском мосту. Грузинская армия смогла прорвать оборону и занять поселок, в котором проживала семья Цкуа. Отец Анзора отказался покидать родной дом и был убит у его порога. Несмотря на опасность, Анзор и его двоюродный брат смогли добраться до поселка и забрать тело отца для захоронения. Анзор воевал в составе Афоно-Эшерского батальона, был командиром первого взвода третьей роты, участвовал во всех крупных операциях на Гумистинском фронте, отправлялся на разведку в тыл противника. Он героически погиб во время сентябрьского наступления. Его группа дошла до Дома Печати, где завязались тяжелые бои. Анзор пытался спасти товарища и был убит снайперской пулей. В честь солдата назвали сына его двоюродного брата, с которым Анзор прошел всю войну. Решение приняли после того, как во время июльского наступления Анзор спас своему брату жизнь и вынес его раненого с поля боя.

