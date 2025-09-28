https://sputnik-abkhazia.ru/20250928/okruzhnye-komissii-po-vyboram-v-organy-mestnogo-samoupravleniya-sformirovany-v-abkhazii--1057781723.html

Окружные комиссии по выборам в органы местного самоуправления сформированы в Абхазии

Выборы депутатов в органы местного самоуправления пройдут в Республике Абхазия 8 ноября. 28.09.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 сен – Sputnik. Окружные комиссии по выборам в органы местного самоуправления сформированы по всей Абхазии, рассказали Sputnik в администрациях и Собраниях городов и районов страны.Гагрcкий районВ Гагрском районе изберут 25 депутатов. Члены избирательной комиссии уже утверждены, рассказал Sputnik секретарь районной избирательной комиссии Дмитрий Робощук.Также, по его словам, уже утверждены участковые избирательные комиссии. Регистрация инициативных групп начнется 29 сентября.В Гагрском районе образовано 25 избирательных округов и 36 избирательных участков.Гудаутский районВ Гудаутском районе сформирована окружная избирательная комиссия, которая уже провела свое первое заседание. Об этом сообщил глава районного Собрания Валерий Малия."Депутаты Собрания единогласно утвердили пять кандидатур в состав окружной избирательной комиссии. Еще четыре человека были назначены главой района. Председателем комиссии был избран Лаврентий Губаз", – отметил он.В Гудаутском районе 29 избирательных округов и 37 избирательных участков.СухумПредседатель Сухумской избирательной комиссии Алмас Джапуа рассказал, что решением городского Собрания была определена комиссия из девяти человек. В Сухуме сформированы 19 избирательных округов, в городское Собрание будет избрано 19 депутатов. Всего на территории столицы действует 21 избирательный участок."С 29 сентября комиссия начнет прием документов на выдвижение кандидатов от политических партий, общественных организаций, а также самовыдвиженцев. Крайний срок подачи документов — 19 октября. Все кандидаты к этому времени должны быть зарегистрированы. После этого у них будет 20 дней на проведение агитационной кампании. Комиссия в это время будет работать на избирательных участках — готовить их к выборам и утверждать списки избирателей", — сообщил Джапуа.Он также отметил, что планируется информационная поддержка со стороны Абхазского телевидения и телеканала "Абаза-ТВ", в том числе в формате прямых эфиров с участием кандидатов.Сухумский районПервое заседание Сухумской районной избирательной комиссии состоялось 16 сентября, сообщила администрация района.На встрече члены комиссии обсудили подготовку к предстоящим выборам, а также вопросы, связанные с формированием участковых избирательных комиссий. Председателем комиссии избран Аслан Квициния.Всего в Сухумском районе предстоит избрать 15 депутатов.Гулрыпшский районИзбирательная комиссия в Гулрыпшском районе была сформирована за два месяца до дня голосования. Об этом сообщил председатель районного Собрания Станислав Зантария."У нас 15 избирательных округов и соответственно 15 депутатских мандатов. Избирательных участков более 40. Комиссии по округам уже сформированы, а до 29 сентября будут окончательно сформированы участковые избирательные комиссии", — уточнил он.Очамчырский районПодготовка к выборам в органы местного самоуправления в Очамчырском районе практически завершена, рассказал глава районной избирательной комиссии Роберт Шинкуба.По его словам, в настоящее время продолжается утверждение участковых комиссий и актуализация списков избирателей."Работы практически завершены, осталось несколько сел", — уточнил он.Ткуарчалский районОкружная комиссия в Ткуарчалском районе давно сформирована и состоит из девяти человек, рассказала секретарь окружной комиссии Виолетта Цхадая.В Ткуарчалском районе 15 округов и столько же избирательных участков, добавила Цхадая.Галский районКак рассказал в беседе с ведущим радио Sputnik глава администрации Галского района Константин Пилия, район по большей части готов к проведению выборов, средства на это предусмотрены и уже сформирована избирательная комиссия. Ее возглавил Джон Гулария.СправкаСогласно закону Республики Абхазия "О выборах в местное самоуправление", выборы депутатов города, района, города в районе, поселка, села проводятся по одномандатным избирательным округам на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.Депутаты Собрания избираются сроком на четыре года. Право избирать в органы местного самоуправления принадлежит каждому гражданину Республики Абхазия, достигшему ко дню или в день выборов 18-летнего возраста.Депутатом Собрания может быть избран гражданин Республики Абхазия, обладающий избирательным правом и достигший на день выборов возраста 25 лет.Не имеют права избирать:Не имеют права быть избранными:Право выдвижения кандидатов в депутаты Собрания принадлежит:Выдвижение кандидатов начинается за 40 дней и завершается за 20 дней до дня выборов.Для выдвижения кандидата от группы избирателей необходимо собрать:

