Окружные комиссии по выборам в органы местного самоуправления сформированы в Абхазии
© Sputnik / Томас ТхайцукВыборы президента Абхазии 2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выборы депутатов в органы местного самоуправления пройдут в Республике Абхазия 8 ноября.
СУХУМ, 28 сен – Sputnik. Окружные комиссии по выборам в органы местного самоуправления сформированы по всей Абхазии, рассказали Sputnik в администрациях и Собраниях городов и районов страны.
Гагрcкий район
В Гагрском районе изберут 25 депутатов. Члены избирательной комиссии уже утверждены, рассказал Sputnik секретарь районной избирательной комиссии Дмитрий Робощук.
"В состав избирательной комиссии входят девять человек. Четверых утверждает глава администрации района, пятерых – депутаты Собрания", – уточнил он.
Также, по его словам, уже утверждены участковые избирательные комиссии. Регистрация инициативных групп начнется 29 сентября.
В Гагрском районе образовано 25 избирательных округов и 36 избирательных участков.
Гудаутский район
В Гудаутском районе сформирована окружная избирательная комиссия, которая уже провела свое первое заседание. Об этом сообщил глава районного Собрания Валерий Малия.
"Депутаты Собрания единогласно утвердили пять кандидатур в состав окружной избирательной комиссии. Еще четыре человека были назначены главой района. Председателем комиссии был избран Лаврентий Губаз", – отметил он.
В Гудаутском районе 29 избирательных округов и 37 избирательных участков.
Сухум
Председатель Сухумской избирательной комиссии Алмас Джапуа рассказал, что решением городского Собрания была определена комиссия из девяти человек.
"Работа по подготовке уже началась. Мы занимаемся не только списками, но и взаимодействуем с информационными ресурсами АГТРК и "Абаза-ТВ". Обработка списков требует особого внимания, так как они различаются по составу. ПВС МВД предоставил нам обновленные данные, и сейчас мы не только формируем списки, но и распределяем их по участкам", — отметил он.
В Сухуме сформированы 19 избирательных округов, в городское Собрание будет избрано 19 депутатов. Всего на территории столицы действует 21 избирательный участок.
"С 29 сентября комиссия начнет прием документов на выдвижение кандидатов от политических партий, общественных организаций, а также самовыдвиженцев. Крайний срок подачи документов — 19 октября. Все кандидаты к этому времени должны быть зарегистрированы. После этого у них будет 20 дней на проведение агитационной кампании. Комиссия в это время будет работать на избирательных участках — готовить их к выборам и утверждать списки избирателей", — сообщил Джапуа.
Он также отметил, что планируется информационная поддержка со стороны Абхазского телевидения и телеканала "Абаза-ТВ", в том числе в формате прямых эфиров с участием кандидатов.
Сухумский район
Первое заседание Сухумской районной избирательной комиссии состоялось 16 сентября, сообщила администрация района.
На встрече члены комиссии обсудили подготовку к предстоящим выборам, а также вопросы, связанные с формированием участковых избирательных комиссий. Председателем комиссии избран Аслан Квициния.
Всего в Сухумском районе предстоит избрать 15 депутатов.
Гулрыпшский район
Избирательная комиссия в Гулрыпшском районе была сформирована за два месяца до дня голосования. Об этом сообщил председатель районного Собрания Станислав Зантария.
"У нас 15 избирательных округов и соответственно 15 депутатских мандатов. Избирательных участков более 40. Комиссии по округам уже сформированы, а до 29 сентября будут окончательно сформированы участковые избирательные комиссии", — уточнил он.
Очамчырский район
Подготовка к выборам в органы местного самоуправления в Очамчырском районе практически завершена, рассказал глава районной избирательной комиссии Роберт Шинкуба.
По его словам, в настоящее время продолжается утверждение участковых комиссий и актуализация списков избирателей.
"Работы практически завершены, осталось несколько сел", — уточнил он.
Ткуарчалский район
Окружная комиссия в Ткуарчалском районе давно сформирована и состоит из девяти человек, рассказала секретарь окружной комиссии Виолетта Цхадая.
"Председатель у нас Вахтанг Харчилава. Сейчас мы работаем над списками. Около 90% участковых комиссий уже сформировано", –уточнила она.
В Ткуарчалском районе 15 округов и столько же избирательных участков, добавила Цхадая.
Галский район
Как рассказал в беседе с ведущим радио Sputnik глава администрации Галского района Константин Пилия, район по большей части готов к проведению выборов, средства на это предусмотрены и уже сформирована избирательная комиссия. Ее возглавил Джон Гулария.
Справка
Согласно закону Республики Абхазия "О выборах в местное самоуправление", выборы депутатов города, района, города в районе, поселка, села проводятся по одномандатным избирательным округам на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Депутаты Собрания избираются сроком на четыре года. Право избирать в органы местного самоуправления принадлежит каждому гражданину Республики Абхазия, достигшему ко дню или в день выборов 18-летнего возраста.
Депутатом Собрания может быть избран гражданин Республики Абхазия, обладающий избирательным правом и достигший на день выборов возраста 25 лет.
Не имеют права избирать:
граждане, признанные судом недееспособными;
лица, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
Не имеют права быть избранными:
граждане, признанные судом недееспособными;
лица, находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда;
граждане, имеющие судимость;
лица, состоящие или состоявшие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, а также хронических и затяжных психических расстройств.
Право выдвижения кандидатов в депутаты Собрания принадлежит:
избирательным объединениям и группам избирателей (в том числе политическим партиям, зарегистрированным Министерством юстиции);
коллективам предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений;
собраниям избирателей по месту жительства.
Выдвижение кандидатов начинается за 40 дней и завершается за 20 дней до дня выборов.
Для выдвижения кандидата от группы избирателей необходимо собрать:
от 50 до 70 подписей избирателей округа — для кандидатов в депутаты города, района или города в районе;
не менее 10 подписей — для кандидатов в депутаты поселков и сел.