"Осторожно, спойлер!": фильмография голливудского актера Педро Паскаля
Вместе с гостем программы, старшим специалистом отдела культуры Министерства культуры Абхазии Даутом Логуа, ведущие обсудили фильмографию одного из самых...
Вместе с гостем программы, старшим специалистом отдела культуры Министерства культуры Абхазии Даутом Логуа, ведущие обсудили фильмографию одного из самых востребованных актеров Голливуда на сегодняшний день Педро Паскаля.Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
Вместе с гостем программы, старшим специалистом отдела культуры Министерства культуры Абхазии Даутом Логуа, ведущие обсудили фильмографию одного из самых востребованных актеров Голливуда на сегодняшний день Педро Паскаля.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.