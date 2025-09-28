"Осторожно, спойлер!": фильмография голливудского актера Педро Паскаля

Абхазия
Артур Гагулия и Ирина Турава - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2022
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
Подписаться
Вместе с гостем программы, старшим специалистом отдела культуры Министерства культуры Абхазии Даутом Логуа, ведущие обсудили фильмографию одного из самых востребованных актеров Голливуда на сегодняшний день Педро Паскаля.
Слушайте подкаст.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
