Sputnik недели: прощание со Станиславом Лакоба, День освобождения Сухума и ЧП в Гале

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 22 по 28 сентября. 28.09.2025

О том, как Абхазия простилась со Станиславом Лакоба, как прошлое памятное мероприятия в честь Владислава Ардзинба, почему в Галском районе объявили чрезвычайное положение, какие поручения дал президент Абхазии Бадра Гунба Министерству обороны, читайте в материале Sputnik.Памяти первогоМероприятие, посвященное памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, прошло в Госфилармонии.Организатор — директор Госмузея имени Сергея Дбар в Гудауте Гугуца Джикирба собрала в зале детей, названных в честь Ардзинба.По ее словам, подобные встречи проводились еще при жизни президента. Тогда удалось собрать 27 человек. Сегодня же по списку насчитывается 228 мальчиков и девочек с именами Владислав и Владислава.Абхазия простилась со Станиславом ЛакобаЦеремония прощания с выдающимся абхазским ученым, историком, политическим и общественным деятелем Станиславом Лакоба прошла в Абхазском драмтеатре 24 сентября.Проститься с ним пришли тысячи людей, в том числе руководство республики во главе с президентом Бадрой Гунба.Станислав Лакоба погиб в автокатастрофе на 73 году жизни 20 сентября. Вместе с ним в автомобиле была его супруга, которая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.Соболезнования от президентаНа минувшей неделе ушел из жизни журналист и режиссер Тигран Кеосаян. Президент Абхазии Бадра Гунба выразил соболезнования главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян в связи с кончиной ее супруга.В телеграмме также отмечается, что Тигран Кеосаян был талантливым и принципиальным человеком, внесшим значительный вклад в развитие кинематографа и телевидения, а созданные им фильмы и проекты стали частью российской культуры.Совещание в МинобороныВопросы организации и проведения оперативно-тактических учений обсудил президент Бадра Гунба с министром обороны Владимиром Ануа и замминистра, начальником Генштаба ВС Абхазии Владимиром Савченко.Особое внимание было уделено текущему состоянию ВС, уровню боеготовности подразделений, материально-техническому обеспечению и другим ключевым направлениям деятельности армии.Бадра Гунба поручил руководству Минобороны повысить уровень боевой подготовки, совершенствовать системы управления войсками, а также обеспечить воинские части всем необходимым для эффективного выполнения задач.Он также дал указание о проведении двусторонних оперативно-тактических учений с участием группировок войск "Восток" и "Запад". К их проведению привлечены все органы государственной власти, включая силовые структуры, службы территориальной обороны и местные администрацииДень освобождения СухумаАбхазия отметила День освобождения Сухума в субботу, 27 сентября. Во всех городах и районах республики прошли памятные церемонии, но масштабнее всех этот праздник отметили в столице.Президент Бадра Гунба поздравил абхазский народ с этим знаковым событием и в своем обращении подчеркнул, что этот день один из самых главных дат в истории Отечественной войны народа Абхазии."Этот день стал переломным моментом в нашей борьбе за свободу и независимость. Мы склоняем головы перед памятью тех, кто отдал жизнь за Родину. Их подвиг бессмертен", — говорится в поздравлении.Также президент подчеркнул важность сохранения памяти о защитниках, благодарность матерям и отцам героев, а также выразил надежду на процветание Сухума и всей Абхазии.В Сухуме прошли ряд культурных и спортивных мероприятий. На площади Свободы 27 сентября состоялась военно-патриотическая акция "Наследники Победы". В ней приняли участие около 100 школьников столицы, а также воспитанники лагеря "Хочу стать десантником" имени Максима Настина из Нижнего Новгорода.Командно-разведывательный центр Минобороны Абхазии организовал показ восьми видов стрелкового оружия. Участникам рассказали об их тактико-технических характеристиках, проводят занятия по сборке и разборке.В рамках мероприятия школьники также посоревновались в скорости сборки автомата.Кроме того, победители и финалисты конкурса управленцев "Команда Абхазии" организовали квест-забег "Маршруты здоровья: Дорога Диоскуров" и ярмарку экологически чистой продукции на станции "Гума". В акции приняли участие более 100 человек.Завершился день праздничным концертом "Ахәрашәа, ахәра зырӷьо" на площади Свободы. В мероприятии участвовали учащиеся сухумских школ. Ребята подготовили вокальные и танцевальные номера.Подготовка ко Дню победыПодготовку к празднованию Дня Победы и Независимости и Дня освобождения Сухума обсудили в Администрации президента Абхазии на уходящей неделе.30 сентября после возложения венков у Мемориала Славы в Сухуме состоится торжественное прохождение с участием военнослужащих и ограниченный парад военной техники.Также планируется открытие восстановленного выставочного зала Союза художников Абхазии и ряд праздничных мероприятий.Просветительский марафонНа уходящей неделе впервые в Сухуме прошел просветительский марафон "Знание.Первые", посвященный 80-летию атомной промышленности России.На церемонии открытия с поздравительной речью выступил президент Абхазии Бадра Гунба."То, что одна из площадок этого масштабного события проходит в Сухуме, символично. Ведь именно здесь, в Сухумском физико-техническом институте, трудились выдающиеся ученые, которые внесли большой вклад в развитие советской атомной науки. Это часть нашей общей истории", — отметил на открытии в Госфилармонии президент Бадра Гунба.Министр просвещения Абхазии Хана Гунба также выступила на открытии марафона "Знание.Первые".В рамках мероприятия молодежь республики имела возможность задать вопросы и пообщаться с первыми лицами крупнейших российских компаний, с общественными и государственными деятелями Абхазии и России.Среди участников марафона глава МИД республики Олег Барциц, замгендиректора АО "Концерн Росэнергоатом" Никита Константинов, гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба, знаменитый российский футболист, замгендиректора по спортивному развитию ФК "Зенит" Андрей Аршавин.Женский союзВопросы сотрудничества, обмена опытом и укрепления связей между абхазскими и российскими женщинами, а также реализацию совместных проектов обсудил президент Абхазии Бадра Гунба с делегацией Союза женщин Абхазии и России.Стороны подтвердили намерение развивать сотрудничество и реализовывать общие инициативы.Также в Сухуме состоялся круглый стол, посвященный перспективам партнерства Союза женщин Абхазии и России. Кроме того, в рамках круглого стола прошли лекции на тему роли женщины в общественной жизни.По следам стихииЛиквидацию последствий стихии в Гулрыпшском районе обсудил президент Бадра Гунба с руководством района.Глава администрации Саид Харазия доложил о принятых мерах.Бадра Гунба положительно оценил оперативность и слаженность работы районных служб."Премьер-министру уже дано распоряжение оказывать дополнительную помощь в местах, где стихия нанесла большой урон", — заявил Гунба.Вопросы мер по ликвидации последствий ливней также обсудили в администрации Сухума.Замглавы Константин Тарба отметил, что наибольший ущерб был причинен районам Турбазы и Синопа.Глава города Тимур Агрба поручил домоуправам усилить работу на местах и активнее взаимодействовать с жителями для оперативного устранения последствий стихии.На осталась в стороне и Россия. Гуманитарный груз, включающий цемент и строительный лес — материалы, необходимые для проведения первоочередных ремонтно-восстановительных работ, доставили из Краснодарского края и Ханты-Мансийского автономного округа в Сухум 25 сентября.Прием у президентаПрезидент Бадра Гунба принял делегацию матерей и вдов погибших участников СВО из Дагестана 26 сентября."Нам ваше горе понятно, близко, поскольку десятки наших героев — выходцев из Абхазии — сложили свои головы на фронтах специальной военной операции. Наши братья сражаются вместе, обеспечивая мир и спокойствие будущим поколениям. Для нас это честь, ведь в стремлении сделать мир лучше мы едины", — отметил Гунба.Дагестанскую региональную организацию "Сила в единстве" в республику пригласил Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии.Для прибывших организованы экскурсии, посещение памятных мест и встречи с матерями погибших воинов Абхазии. Они примут участие в праздновании Дня Победы и Независимости.Общереспубликанский субботникВ прошлый четверг по всей Абхазии прошел общереспубликанский экологический субботник. Жители страны вышли на улицы с садовым инвентарем и убирали павшие листву, ветки и мусор.Президент Абхазии Бадра Гунба принял в нем участие и в беседе с журналистами отметил, что именно с таких малых дел начинается движение вперед, и новое поколение, уверен, что принесет много хорошего и полезного для нашей страныАкция была приурочена ко Дню Победы и Независимости. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром республики."Большая Абхазская Шляпа – 2025"Бадра Гунба принял участие в открытии XXIV международного теннисного турнира "Большая Абхазская Шляпа – 2025" в Гагре, посвященного памяти второго президента Абхазии Сергея Багапш.В своем выступлении он отметил значимость турнира как спортивного события и примера абхазо-российской дружбы.Организаторами выступают Институт стран СНГ, Клуб друзей Сочи, теннисный клуб "Большая Абхазская Шляпа" и ряд других спортивных клубов.Турнир прошел при поддержке президента Абхазии, ГК "Ростех", АО "Рособоронэкспорт" и МТВК "Синдика-О". С 2011 года турнир носит имя Сергея Багапш. Он был приурочен ко Дню освобождения Сухума.Открытие спортзалов в ЛыхныЦеремония открытия залов для занятий вольной борьбой и боксом прошла в селе Лыхны в воскресенье, 28 сентября.Они расположены в здании сельской администрации. Капитальный ремонт двух помещений, холлов и душевых провели по поручению президента Абхазии Бадры Гунба. На работы и закупку инвентаря из госбюджета выделили около 15 млн рублей.По словам тренеров, количество желающих впервые попробовать себя в спорте или продолжить тренировки, высокое. Около 70 детей из Лыхны, Дурипша и Звандрипша уже записались в секцию по вольной борьбе, еще 20 — по боксу.Президент Абхазии Бадра Гунба и вице-президент Беслан Бигвава также почтили память погибших защитников Отечества в селе Лыхны и осмотрели строящуюся спортивную площадку на территории Лыхнынской школы.Открытие Абхазо-корейского культурного центраМинистр культуры Абхазии Даур Кове принял участие в открытии Абхазо-корейского культурного центра в Сеуле.Основная цель центра — развитие и углубление культурного сотрудничества, поддержка творческих инициатив, гуманитарных программ и обмена опытом между Абхазией и Южной Кореей.В мероприятии приняли участие депутаты парламента, представители творческой интеллигенции, бизнес-сообщества и местных СМИ.Платформа онлайн-бронированияСоглашение о создании новой платформы онлайн-бронирования подписали в Минтуризма. Инициатором проекта выступила Ассоциация отельеров и рестораторов Абхазии, сообщили в ведомстве.Цель проекта — обеспечить технологический суверенитет в сфере внутреннего туризма, повысить цифровую доступность и конкурентоспособность отрасли.Новая система упростит управление гостиничным бизнесом и сделает бронирование для гостей республики более удобным, прозрачным и современным.Новые направления и перезапуск старого рейсаСухумский аэропорт получил разрешение на авиасообщение с Уфой и Нальчиком, сообщил министр экономики Абхазии Теймураз Миквабия.Сейчас ведется активная работа по привлечению воздушных судов и обеспечению необходимого пассажиропотока.По его словам, обсуждается и расширение числа рейсов по уже существующим маршрутам, а также установление новых связей с регионами России.Авиарейсы из Сухумского аэропорта в высокогорное село Псху возобновились на прошлой неделе.По словам Эшба, вместимость самолета составляет 12 человек. Перелеты будут осуществляться по заявкам, как от частных лиц, так и от администраций Сухумского района и села Псху или от местных жителей. Стоимость одного рейса в обе стороны составляет 50 тысяч рублей – по 4000 рублей на человека.Помимо этого, в селе Псху произошло еще одно важное событие. Там открыли новую детскую площадку.С просьбой о создании игровой зоны жители обратились к главе государства во время его визита в село в июле этого года.Пользоваться современным пространством для детского досуга смогут 26 школьников и 15 детей дошкольного возраста.Встреча с фермерамиВ Минсельхозе Абхазии прошла встреча с фермерами и сельхозпроизводителями.Министр сельского хозяйства Беслан Джопуа отметил, что главная цель мероприятия — услышать аграриев и выработать конкретные предложения по развитию отрасли.На встрече присутствовал премьер-министр Владимир Делба, который отметил, что в центре внимания находятся вопросы кредитования, сокращения импорта, развития внутренней переработки и экспортной деятельности.Перебои с водоснабжениемЧрезвычайная ситуация из-за аварии на магистральном водоводе объявлена в Галском районе.В результате повреждения труб диаметром 500 и 700 мм город остался без централизованного водоснабжения. Временно была приостановлена работа двух школ и трех детских садов.Специалисты УКС и водоканала провели работы по временной подаче воды в Гале из-за повреждения магистрального водовода. Российские военные и пограничники организовали раздачу воды из скважины, расположенной рядом с Галской центральной районной больницей, а также подвозили воду тем, кто не может самостоятельно добраться до скважины.Российская военная база также обеспечивала водой центральную пекарню города, чтобы жители не остались без хлеба.Водоснабжение в Галском районе было восстановлено 25 сентября, но днем позже на водохранилище прорвало трубу. Аварийные службы устранили повреждения и восстановили подачу воды.Как уточнил Sputnik глава администрации муниципалитета Константин Пилия, он намерен обратиться к правительству с просьбой включить замену центрального водовода и ремонт самого водозабора в Инвестпрограмму, так как это слишком дорогостоящий проект.День таможенникаДень таможенника отметили в Сухуме в субботу, 27 сентября.Председатель ГТК Отар Хеция поздравил сотрудников, напомнив о роли таможенной службы в истории страны. Более ста сотрудников участвовали в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 годов, пятерым присвоено звание "Герой Абхазии".Поздравления сотрудникам также передали премьер-министр Владимир Делба и представитель Федеральной таможенной службы России Константин Козлов.По указу президента Бадры Гунба специальное звание "Полковник таможенной службы" присвоено двум сотрудникам, нагрудные знаки "Почетный таможенник" и "Отличник таможенной службы" – семи сотрудникам, ряд работников награжден ведомственными наградами и почетными грамотами за добросовестную службу.Быть добруЭкосистему Добро.рф и программы "Обучение служением" представили в Сухуме 22 сентября.Как отметила ректор Академии развития гражданского общества "Добрино", зампред Совета Ассоциации Добро.рф, вице-президент Союза женщин России Мария Афонина, эти инициативы направлены на привлечение неравнодушных людей, готовых помогать тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.Она также напомнила, что Добро.рф. уже подписал соглашение с благотворительной организацией "Киараз" об открытии на ее базе центра, что позволит наладить более тесное взаимодействие с волонтерами Абхазии и упростить процесс оказания помощи.В рамках визита Добро.рф. подписана меморандум о сотрудничестве и взаимодействии с Сухумским государственным колледжем.Благотворительная акция в ОчамчыреВ рамках благотворительной акции в Очамчыре было собрано 370 тысяч рублей для семей пропавших без вести. Акция была организована сообществом водителей трансфера Абхазии и движением "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость".Как отметил один из участников сообщества Беслан Мацапия, акция проводится уже пятый год. Общая сумма, собранная за эти годы, составила более 4,6 млн рублей.Дело Адгура ХаразияУголовное дело в отношении Адгура Харазия передала Генпрокуратура в Верховный суд Абхазии.Экс-депутат обвиняется в убийстве, покушении на убийство и незаконном хранении оружия. Стрельба произошла 19 декабря 2024 года в Парламенте, тогда был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия."Прогулки по набережной"XII Международный молодежный фестиваль "Прогулки по набережной" прошел в Нацбиблиотеке Абхазии имени Ивана Папаскир.В этом году он посвящен 80-летию первого президента Абхазии Владислава Ардзинба и проходит под девизом: "В себе он веру оправдал народа своего".Директор Нацбиблиотеки Борис Чолария отметил, что первый президент как никто понимал важную роль книги, чтения, значение сохранности культурного и духовного наследия Абхазии. Он подчеркнул, что в первые послевоенные годы Ардзинба приложил все усилия для возобновления работы библиотеки.

