Фарадж готовит революцию в Британии, элите уже не до смеха

В Британии готовится "политическая революция, какой еще не было в ее истории". Так близкая к лейбористам газета iWeekend в панике отреагировала на результаты... 29.09.2025

Этот опрос выявил, что несистемная партия Reform UK Найджела Фараджа впервые близка к тому, чтобы получить абсолютное большинство голосов в парламенте на следующих выборах. Она бы взяла 311 депутатских кресел (сейчас у нее всего лишь пять), притом что для абсолютного большинства необходимо 325 мандатов, пишет Владимир Корнилов для РИА Новости. Правящие лейбористы уже безнадежно отстали и получают в этом опросе 144 кресла (на 267 меньше нынешнего их результата!). Но самый главный удар наносится по консерваторам, которых Фарадж просто элиминирует! Они уже оказались на четвертой позиции, пропустив вперед либерал-демократов, и получают всего 47 мест! Чтобы понять уровень катастрофы для старейшей партии Британии, достаточно сказать, что они никогда, за всю свою длительную историю с выборов 1661 года, еще будучи партией тори, не получали меньше 100 депутатских мандатов.Сказать, что истеблишмент в ужасе от этих рейтингов, это ничего не сказать. Ликующий Фарадж сейчас не сходит с эфиров различных телеканалов и чуть ли не повторяет коронную речь всей своей жизни, которую он произнес в июне 2016 года в стенах Европарламента, где он долго был депутатом, одновременно борясь за выход Британии из Евросоюза. Тогда, спустя несколько дней после исторического референдума, на котором большинство британцев проголосовали за Brexit, Фарадж произнес шипевшей на него европейской публике: "Когда я пришел сюда 17 лет назад и сказал, что хочу возглавить кампанию за выход Британии из Европейского союза, вы смеялись надо мной. Я хочу сказать: теперь вы не смеетесь!"Так вот, сейчас то же самое можно сказать об ошеломленных комментаторах на мейнстримных телеканалах королевства: теперь они не смеются. Нет, над Фараджем, привыкшим быть объектом насмешек и издевок, они продолжают веселиться, высмеивая его различные заявления. Сейчас они дружно набросились на его слова о том, что восточноевропейские мигранты ловят в королевских прудах лебедей и едят их. И это на несколько дней стало чуть ли не главной темой обсуждения на их ток-шоу, оттеснив на второй план даже тему "русской угрозы".Но когда речь заходит о перспективах победы партии реформистов, в мейнстриме начинается настоящая паника, доходящая до истерики. Все в один голос признают абсолютный кризис доверия относительно двух основных партий истеблишмента. Это выявляют все опросы — 66% избирателей признали, что правящие лейбористы не оправдали их ожиданий.В случае провала лейбористов на весенних локальных выборах Стармера попробуют сковырнуть с поста лидера, а значит, и премьера. И мэр Манчестера Энди Бернхем даже уже не скрывает, что фактически начал предвыборную кампанию внутри партии, и это наверняка проявится на начавшемся в это воскресенье четырехдневном съезде.Стармер же вышел на съезд, объявив о том, что "консерваторы мертвы" и представив амбициозную программу строительства 12 новых городов, три из которых он хочет начать возводить еще до выборов. Что ж, население страны действительно растет и ему необходимо где-то жить. Буквально накануне Офис статистики сообщил, что количество жителей Британии за минувший год выросло почти на 800 тысяч. Правда, 98% роста обеспечила миграция. Против чего как раз и выступают правые!Практически никто не сомневается, что недолго осталось находиться на своем посту и лидеру консерваторов Кеми Баденок, крайне непопулярной среди тори. Лишь восемь процентов избирателей полагают, что она будет во главе партии к следующим парламентским выборам (шансы Стармера оцениваются выше — 26%). При этом еще весной консервативная газета Daily Mail попыталась навязать своим читателям мысль о том, что лучшим лидером тори будет ее высокооплачиваемый колумнист Борис Джонсон. Да-да, тот самый авантюрист, который погряз в скандалах, будучи премьер-министром, попутно отправив украинцев воевать "до последней капли крови".Но когда стало понятно, что консерваторы безнадежно теряют свои позиции в конкуренции с реформаторами, истеблишмент попытался провернуть другой трюк, начав доказывать, что лучший вариант для консерваторов — это союз Фараджа и Джонсона! В начале сентября Daily Mail провозгласила с первой полосы о том, что эти политики "должны объединиться для того, чтобы сокрушить лейбористов ради блага страны".Трюк очевиден и понятен. Когда мейнстрим понял, что остановить триумфальное шествие несистемного Фараджа по Британии не получается, то начали появляться проекты перехвата политической партии и ее повестки. То есть если не можешь победить несистемную оппозицию, просто возглавь ее! Интриган Джонсон имеет разрушительную силу, что он доказал не только на Украине. Соответственно, внедри его в Партию реформ — и спустя незначительное время там начнутся такие грызня и интриги, которые просто разорвут организацию изнутри. Но Фарадж — опытный политик и быстро раскусил этот план, резко отвергнув безумную идею и начав серию атак против авантюриста.Надо заметить, что сейчас европейский истеблишмент уже поднаторел в этих трюках, позволяющих ему подстраиваться под стремительно меняющийся политический ландшафт в своих странах. Выиграла несистемная партия выборы? Не беда! Сформируй противоестественный блок из аутсайдеров, как это было во Франции, где не допустили занявшее первое место "Национальное объединение" Марин Ле Пен к власти. Или допусти выигравшую несистемную партию в правительство, но заблокировав ее лидера, как это было в Нидерландах, где уверенное первое место заняла партия "За свободу" Герта Вилдерса.Нет никаких сомнений в том, что британское глубинное государство, встревоженное успехом Reform UK, готовит похожий трюк с Фараджем и другими несистемными политиками Британии. Одним из таких приемов обязательно будет обвинение в "связи с Россией" — а куда же без этого! Реформистов сложно заподозрить в пророссийских настроениях, но когда это останавливало тамошнюю прессу?К примеру, в минувшую пятницу против бывшего политика этой партии Натана Гилла было выдвинуто обвинение в том, что он якобы получал взятки за ведение "пророссийской пропаганды". И неважно, что деньги он получал от украинского политика, которого сложно заподозрить в любви к России! Зато вся пресса вынесла в заголовки тот факт, что он "был лидером Reform UK в Уэльсе". И кого интересует, что он таковым был чуть больше месяца? Главное ведь, чтобы у избирателя засело в голове: Фарадж — агент Путина.Конечно, это только начало. Дальше методы борьбы против несистемной оппозиции Британии будут ужесточаться по мере роста ее рейтингов.Позиция автора может не совпадать с позицией редакции.

