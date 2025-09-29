"Имя твое бессмертно…": Аслан Джопуа

Абхазия
Операция по освобождению Очамчыры началась 26 октября 1992 года. По плану, в ней участвовали две группы. Бойцы одной из них должны были десантироваться с моря, остальные — одновременно подступить к городу с разных сторон. Морской десант не смог вовремя добраться до позиций, но несмотря на это бойцы группы "Дед" под командованием Бориса Пачулия сумели захватить здание очамчырской милиции. После нескольких часов обороны их силы иссякли, группе пришлось отступать. В районе села Ачгуара их машина попала под обстрел, погибли 19 человек. По приказу президента Абхазии 33 бойцы группы "Дед" были награждены медалью "За Победу" в Отечественной войне народа Абхазии, 23 из них — посмертно. Среди погибших был и 24-летний Аслан Джопуа. Его родной брат, прошедший всю войну, назвал его именем своего сына.
абхазия
Операция по освобождению Очамчыры началась 26 октября 1992 года. По плану, в ней участвовали две группы.
Бойцы одной из них должны были десантироваться с моря, остальные — одновременно подступить к городу с разных сторон.
Морской десант не смог вовремя добраться до позиций, но несмотря на это бойцы группы "Дед" под командованием Бориса Пачулия сумели захватить здание очамчырской милиции.
После нескольких часов обороны их силы иссякли, группе пришлось отступать. В районе села Ачгуара их машина попала под обстрел, погибли 19 человек.
По приказу президента Абхазии 33 бойцы группы "Дед" были награждены медалью "За Победу" в Отечественной войне народа Абхазии, 23 из них — посмертно.
Среди погибших был и 24-летний Аслан Джопуа. Его родной брат, прошедший всю войну, назвал его именем своего сына.
