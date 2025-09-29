https://sputnik-abkhazia.ru/20250929/imya-tvoe-bessmertno-aslan-dzhopua-1057899530.html
"Имя твое бессмертно…": Аслан Джопуа
Sputnik Абхазия
Ко Дню Победы и Независимости Sputnik Абхазия запустил новый проект "Имя твое бессмертно...". В его рамках молодые люди, названные в честь героев войны... 29.09.2025, Sputnik Абхазия
2025-09-29T21:37+0300
2025-09-29T21:37+0300
2025-09-29T21:37+0300
в абхазии
проект "имя твое бессмертно..."
отечественная война народа абхазии (1992-1993)
мультимедиа
видео
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/1d/1057899330_24:0:1256:693_1920x0_80_0_0_2971eabb27990a9102c0ff4fb349981b.jpg
абхазия
"Имя твое бессмертно…": Аслан Джопуа
Ко Дню Победы и Независимости Sputnik Абхазия запустил новый проект "Имя твое бессмертно...". В его рамках молодые люди, названные в честь героев войны, рассказали о подвигах своих родственников.
Операция по освобождению Очамчыры началась 26 октября 1992 года. По плану, в ней участвовали две группы.
Бойцы одной из них должны были десантироваться с моря, остальные — одновременно подступить к городу с разных сторон.
Морской десант не смог вовремя добраться до позиций, но несмотря на это бойцы группы "Дед" под командованием Бориса Пачулия сумели захватить здание очамчырской милиции.
После нескольких часов обороны их силы иссякли, группе пришлось отступать. В районе села Ачгуара их машина попала под обстрел, погибли 19 человек.
По приказу президента Абхазии 33 бойцы группы "Дед" были награждены медалью "За Победу" в Отечественной войне народа Абхазии, 23 из них — посмертно.
Среди погибших был и 24-летний Аслан Джопуа. Его родной брат, прошедший всю войну, назвал его именем своего сына.