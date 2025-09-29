https://sputnik-abkhazia.ru/20250929/luchshe-obratitsya-cherkeziya-o-pomoschi-grazhdanam-nezakonno-poluchivshim-posobiya-v-rossii-1057898770.html
Лучше обратиться: Черкезия о помощи гражданам, незаконно получившим пособия в России
Межведомственная рабочая группа по оказанию помощи гражданам Абхазии, получившим пособия в России и столкнувшихся с юридическими проблемами, продолжает работу. 29.09.2025, Sputnik Абхазия
Начальник правового отдела Минсоцобеспечения и демографической политики Ромео Черкезия напомнил, что после того, как граждане Абхазии стали сталкиваться с проблемами на территории России в связи с незаконным получением пособий по рождению и воспитанию детей, руководством республики была создана рабочая группа по решению этой проблемы. Он объяснил, что нарушение заключается в том, что право получать пособия имеют только те граждане, которые постоянно проживают в России. Во избежание уголовной ответственности для людей, оформивших пособия незаконно, были проведены консультации с российскими коллегами и организован прием этих граждан. Черкезия также уточнил, что Абхазия не обладает базой данных с информацией о том, кто именно из числа граждан республики оформил эти пособия таким образом. В связи с этим остро стоит необходимость в самостоятельном их обращении в рабочую комиссию и предоставлении всей нужной информации. На сегодня в комиссию поступило около 250 обращений граждан, но эта цифра не отражает реальную картину. Речь может идти о тысячах граждан Абхазии и России, добавил он.
