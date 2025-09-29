Лучше обратиться: Черкезия о помощи гражданам, незаконно получившим пособия в России

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
4 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны азиндырра амчыбжь мҩаԥысит: уи аихшьаалақәа алахәыла иҿы
13:18
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Афырхацәа рымҩала
Кәыдры ацҳаҟны афронтқәа реиқәшәара аветеранцәа ргәалашәараҿы
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Проекты, технологии и народная дипломатия: о сотрудничестве "Росатома" с Абхазией
14:05
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
В Абхазии оказывают помощь гражданам, незаконно получившим российские пособия
14:33
18 мин
Актуальный комментарий
Соглашения между Абхазией и Южной Осетией в сфере экономики: интервью с министром
14:51
8 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ацәыргақәҵатә зал хада аартра иазырхиоуп: аиҳабы лыҿцәажәара
18:04
14 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны азиндырра амчыбжь мҩаԥысит: уи аихшьаалақәа алахәыла иҿы
18:18
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Закон "О кадастре недвижимости" вступает в силу: узнаем, что изменится
18:34
24 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ацәыргақәҵатә зал хада аартра иазырхиоуп: аиҳабы лыҿцәажәара
21:04
14 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны азиндырра амчыбжь мҩаԥысит: уи аихшьаалақәа алахәыла иҿы
21:18
12 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Закон "О кадастре недвижимости" вступает в силу: узнаем, что изменится
21:34
24 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250929/luchshe-obratitsya-cherkeziya-o-pomoschi-grazhdanam-nezakonno-poluchivshim-posobiya-v-rossii-1057898770.html
Лучше обратиться: Черкезия о помощи гражданам, незаконно получившим пособия в России
Лучше обратиться: Черкезия о помощи гражданам, незаконно получившим пособия в России
Sputnik Абхазия
Межведомственная рабочая группа по оказанию помощи гражданам Абхазии, получившим пособия в России и столкнувшихся с юридическими проблемами, продолжает работу. 29.09.2025, Sputnik Абхазия
2025-09-29T21:09+0300
2025-09-29T21:09+0300
в абхазии
абхазия
новости
мультимедиа
видео
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/1d/1057898603_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_38ee0ed824338aa9f74f575616651e14.png
Начальник правового отдела Минсоцобеспечения и демографической политики Ромео Черкезия напомнил, что после того, как граждане Абхазии стали сталкиваться с проблемами на территории России в связи с незаконным получением пособий по рождению и воспитанию детей, руководством республики была создана рабочая группа по решению этой проблемы. Он объяснил, что нарушение заключается в том, что право получать пособия имеют только те граждане, которые постоянно проживают в России. Во избежание уголовной ответственности для людей, оформивших пособия незаконно, были проведены консультации с российскими коллегами и организован прием этих граждан. Черкезия также уточнил, что Абхазия не обладает базой данных с информацией о том, кто именно из числа граждан республики оформил эти пособия таким образом. В связи с этим остро стоит необходимость в самостоятельном их обращении в рабочую комиссию и предоставлении всей нужной информации. На сегодня в комиссию поступило около 250 обращений граждан, но эта цифра не отражает реальную картину. Речь может идти о тысячах граждан Абхазии и России, добавил он.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/1d/1057898603_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6c4357bdeb2a165ccb6eba33cac42307.png
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, мультимедиа, видео, видео
абхазия, новости, мультимедиа, видео, видео

Лучше обратиться: Черкезия о помощи гражданам, незаконно получившим пособия в России

21:09 29.09.2025
© Видео Sputnik
Подписаться
Межведомственная рабочая группа по оказанию помощи гражданам Абхазии, получившим пособия в России и столкнувшихся с юридическими проблемами, продолжает работу.
Начальник правового отдела Минсоцобеспечения и демографической политики Ромео Черкезия напомнил, что после того, как граждане Абхазии стали сталкиваться с проблемами на территории России в связи с незаконным получением пособий по рождению и воспитанию детей, руководством республики была создана рабочая группа по решению этой проблемы.
Он объяснил, что нарушение заключается в том, что право получать пособия имеют только те граждане, которые постоянно проживают в России. Во избежание уголовной ответственности для людей, оформивших пособия незаконно, были проведены консультации с российскими коллегами и организован прием этих граждан.
Черкезия также уточнил, что Абхазия не обладает базой данных с информацией о том, кто именно из числа граждан республики оформил эти пособия таким образом. В связи с этим остро стоит необходимость в самостоятельном их обращении в рабочую комиссию и предоставлении всей нужной информации.
На сегодня в комиссию поступило около 250 обращений граждан, но эта цифра не отражает реальную картину. Речь может идти о тысячах граждан Абхазии и России, добавил он.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0