Сегодня
К эфиру
Вечерний Сухум
В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Памяти защитников Абхазии: конноспортивные соревнования в Мыкуашта
Они длились два дня, победителей определили к вечеру 28 сентября. В конном футболе первое заняла команда из села Арасадзыхь, она же заняла первое место в метании дротиков. В народной абхазской игре аимцакьача первое место заняла команда Кутола.
22:46 29.09.2025
Приуроченные ко Дню Победы и Независимости Абхазии конноспортивные соревнования прошли в Мыкуашта.
Они длились два дня, победителей определили к вечеру 28 сентября.
В конном футболе первое заняла команда из села Арасадзыхь, она же заняла первое место в метании дротиков. В народной абхазской игре аимцакьача первое место заняла команда Кутола.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Приуроченные ко Дню Победы и Независимости Абхазии конноспортивные соревнования прошли на поляне Мыкуашта.

Приуроченные ко Дню Победы и Независимости Абхазии конноспортивные соревнования прошли на поляне Мыкуашта. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Приуроченные ко Дню Победы и Независимости Абхазии конноспортивные соревнования прошли на поляне Мыкуашта.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Наездники состязались в таких дисциплинах, как конный футбол, метание дротиков и аимцакьача.

Наездники состязались в таких дисциплинах, как конный футбол, метание дротиков и аимцакьача. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Наездники состязались в таких дисциплинах, как конный футбол, метание дротиков и аимцакьача.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В состязании по метанию дротиков победило село Арасадзыхь.

В состязании по метанию дротиков победило село Арасадзыхь. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В состязании по метанию дротиков победило село Арасадзыхь.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Конноспортивные соревнования популярны в Абхазии.

Конноспортивные соревнования популярны в Абхазии. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Конноспортивные соревнования популярны в Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Их посещают сотни жителей и гостей страны.

Их посещают сотни жителей и гостей страны. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Их посещают сотни жителей и гостей страны.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сегодня мероприятие посетили глава государства Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава и премьер-министр Владимир Делба.

Сегодня мероприятие посетили глава государства Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава и премьер-министр Владимир Делба. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сегодня мероприятие посетили глава государства Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава и премьер-министр Владимир Делба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В конном футболе первое место заняла также команда из села Арасадзыхь.

В конном футболе первое место заняла также команда из села Арасадзыхь. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В конном футболе первое место заняла также команда из села Арасадзыхь.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Болельщики не стеснялись своих эмоций.

Болельщики не стеснялись своих эмоций. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Болельщики не стеснялись своих эмоций.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На зрелищное мероприятие пригласили и гостей из Южной Осетии - делегацию во главе с премьер-министром Константином Джуссоевым.

На зрелищное мероприятие пригласили и гостей из Южной Осетии - делегацию во главе с премьер-министром Константином Джуссоевым. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

На зрелищное мероприятие пригласили и гостей из Южной Осетии - делегацию во главе с премьер-министром Константином Джуссоевым.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Конноспортивные состязания – древняя традиция абхазского народа.

Конноспортивные состязания – древняя традиция абхазского народа. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Конноспортивные состязания – древняя традиция абхазского народа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В народной игре аимцакьача первое место - за селом Кутол.

В народной игре аимцакьача первое место - за селом Кутол. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В народной игре аимцакьача первое место - за селом Кутол.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Состоялись также заезды на различные дистанции.

Состоялись также заезды на различные дистанции. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Состоялись также заезды на различные дистанции.

0