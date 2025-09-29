https://sputnik-abkhazia.ru/20250929/pamyati-zaschitnikov-abkhazii-konnosportivnye-sorevnovaniya-v-mykuashta-1057897516.html
Памяти защитников Абхазии: конноспортивные соревнования в Мыкуашта
Памяти защитников Абхазии: конноспортивные соревнования в Мыкуашта
Приуроченные ко Дню Победы и Независимости Абхазии конноспортивные соревнования прошли в Мыкуашта.
Они длились два дня, победителей определили к вечеру 28 сентября. В конном футболе первое заняла команда из села Арасадзыхь, она же заняла первое место в метании дротиков. В народной абхазской игре аимцакьача первое место заняла команда Кутола.
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/1d/1057892560_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_a6bdbf8e325f44de5c29d393f127f0be.jpg
Памяти защитников Абхазии: конноспортивные соревнования в Мыкуашта
Приуроченные ко Дню Победы и Независимости Абхазии конноспортивные соревнования прошли в Мыкуашта.
Они длились два дня, победителей определили к вечеру 28 сентября.
В конном футболе первое заняла команда из села Арасадзыхь, она же заняла первое место в метании дротиков. В народной абхазской игре аимцакьача первое место заняла команда Кутола.
Приуроченные ко Дню Победы и Независимости Абхазии конноспортивные соревнования прошли на поляне Мыкуашта.
Приуроченные ко Дню Победы и Независимости Абхазии конноспортивные соревнования прошли на поляне Мыкуашта.
Наездники состязались в таких дисциплинах, как конный футбол, метание дротиков и аимцакьача.
Наездники состязались в таких дисциплинах, как конный футбол, метание дротиков и аимцакьача.
В состязании по метанию дротиков победило село Арасадзыхь.
В состязании по метанию дротиков победило село Арасадзыхь.
Конноспортивные соревнования популярны в Абхазии.
Конноспортивные соревнования популярны в Абхазии.
Их посещают сотни жителей и гостей страны.
Их посещают сотни жителей и гостей страны.
Сегодня мероприятие посетили глава государства Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава и премьер-министр Владимир Делба.
Сегодня мероприятие посетили глава государства Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава и премьер-министр Владимир Делба.
В конном футболе первое место заняла также команда из села Арасадзыхь.
В конном футболе первое место заняла также команда из села Арасадзыхь.
Болельщики не стеснялись своих эмоций.
Болельщики не стеснялись своих эмоций.
На зрелищное мероприятие пригласили и гостей из Южной Осетии - делегацию во главе с премьер-министром Константином Джуссоевым.
На зрелищное мероприятие пригласили и гостей из Южной Осетии - делегацию во главе с премьер-министром Константином Джуссоевым.
Конноспортивные состязания – древняя традиция абхазского народа.
Конноспортивные состязания – древняя традиция абхазского народа.
В народной игре аимцакьача первое место - за селом Кутол.
В народной игре аимцакьача первое место - за селом Кутол.
Состоялись также заезды на различные дистанции.
Состоялись также заезды на различные дистанции.