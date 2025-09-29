https://sputnik-abkhazia.ru/20250929/pamyati-zaschitnikov-abkhazii-konnosportivnye-sorevnovaniya-v-mykuashta-1057897516.html

Памяти защитников Абхазии: конноспортивные соревнования в Мыкуашта

Приуроченные ко Дню Победы и Независимости Абхазии конноспортивные соревнования прошли в Мыкуашта. 29.09.2025, Sputnik Абхазия

Они длились два дня, победителей определили к вечеру 28 сентября. В конном футболе первое заняла команда из села Арасадзыхь, она же заняла первое место в метании дротиков. В народной абхазской игре аимцакьача первое место заняла команда Кутола.

