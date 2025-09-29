Проекты, технологии и народная дипломатия: Фомин о сотрудничестве "Росатома" с Абхазией

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
4 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны азиндырра амчыбжь мҩаԥысит: уи аихшьаалақәа алахәыла иҿы
13:18
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Афырхацәа рымҩала
Кәыдры ацҳаҟны афронтқәа реиқәшәара аветеранцәа ргәалашәараҿы
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Проекты, технологии и народная дипломатия: о сотрудничестве "Росатома" с Абхазией
14:05
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
В Абхазии оказывают помощь гражданам, незаконно получившим российские пособия
14:33
18 мин
Актуальный комментарий
Соглашения между Абхазией и Южной Осетией в сфере экономики: интервью с министром
14:51
8 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ацәыргақәҵатә зал хада аартра иазырхиоуп: аиҳабы лыҿцәажәара
18:04
14 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны азиндырра амчыбжь мҩаԥысит: уи аихшьаалақәа алахәыла иҿы
18:18
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Закон "О кадастре недвижимости" вступает в силу: узнаем, что изменится
18:34
24 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ацәыргақәҵатә зал хада аартра иазырхиоуп: аиҳабы лыҿцәажәара
21:04
14 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны азиндырра амчыбжь мҩаԥысит: уи аихшьаалақәа алахәыла иҿы
21:18
12 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Закон "О кадастре недвижимости" вступает в силу: узнаем, что изменится
21:34
24 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250929/proekty-tekhnologii-i-narodnaya-diplomatiya-fomin-o-sotrudnichestve-rosatoma-s-abkhaziey--1057897250.html
Проекты, технологии и народная дипломатия: Фомин о сотрудничестве "Росатома" с Абхазией
Проекты, технологии и народная дипломатия: Фомин о сотрудничестве "Росатома" с Абхазией
Sputnik Абхазия
Социальные проекты реализуются в Абхазии Центром современных спортивных технологий концерна "Росэнергоатом". 29.09.2025, Sputnik Абхазия
2025-09-29T19:49+0300
2025-09-29T19:49+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
росэнергоатом
абхазия
спорт
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/1d/1057896523_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3fd35bb1bd2e1292675fd62ecca1f6ad.png
Гендиректор Центра современных спортивных технологий концерна "Росэнергоатом" Сергей Фомин в беседе с ведущим радио Sputnik подчеркнул, что на протяжении многих лет в республике осуществляются социальные проекты, в том числе спортивной направленности. Одним из них стал фестиваль "Атомная энергия спорта" среди школьников, который прошел в Ткуарчале 27 сентября. В нем приняли участие около 160 детей. Фестиваль был приурочен ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии и 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, 2025 год стал юбилейным для атомной промышленности России. 30 сентября запланировано открытие многофункционального стадиона игровых видов спорта при Сухумской средней школе №15 и турнир по футболу среди школьников Гагрского района. По его словам, стадион будет предназначен для таких видов спорта, как баскетбол, волейбол, настольный теннис, бадминтон, комплекс по физической подготовке и подвижным видам спорта. Помимо этого, стадион будет оснащен спортивным инвентарем, оборудованием, а также освещением, что позволит детям заниматься до позднего вечера.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/1d/1057896523_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_23054e9f870e21b6c34dc4eb7989ab2b.png
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, росэнергоатом, абхазия, спорт, видео
видео, мультимедиа, росэнергоатом, абхазия, спорт, видео

Проекты, технологии и народная дипломатия: Фомин о сотрудничестве "Росатома" с Абхазией

19:49 29.09.2025
© Видео Sputnik
Подписаться
Социальные проекты реализуются в Абхазии Центром современных спортивных технологий концерна "Росэнергоатом".
Гендиректор Центра современных спортивных технологий концерна "Росэнергоатом" Сергей Фомин в беседе с ведущим радио Sputnik подчеркнул, что на протяжении многих лет в республике осуществляются социальные проекты, в том числе спортивной направленности.
Одним из них стал фестиваль "Атомная энергия спорта" среди школьников, который прошел в Ткуарчале 27 сентября. В нем приняли участие около 160 детей.
Фестиваль был приурочен ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии и 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, 2025 год стал юбилейным для атомной промышленности России.
30 сентября запланировано открытие многофункционального стадиона игровых видов спорта при Сухумской средней школе №15 и турнир по футболу среди школьников Гагрского района.
По его словам, стадион будет предназначен для таких видов спорта, как баскетбол, волейбол, настольный теннис, бадминтон, комплекс по физической подготовке и подвижным видам спорта. Помимо этого, стадион будет оснащен спортивным инвентарем, оборудованием, а также освещением, что позволит детям заниматься до позднего вечера.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0