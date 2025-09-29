https://sputnik-abkhazia.ru/20250929/proekty-tekhnologii-i-narodnaya-diplomatiya-fomin-o-sotrudnichestve-rosatoma-s-abkhaziey--1057897250.html

Проекты, технологии и народная дипломатия: Фомин о сотрудничестве "Росатома" с Абхазией

Sputnik Абхазия

Социальные проекты реализуются в Абхазии Центром современных спортивных технологий концерна "Росэнергоатом". 29.09.2025, Sputnik Абхазия

Гендиректор Центра современных спортивных технологий концерна "Росэнергоатом" Сергей Фомин в беседе с ведущим радио Sputnik подчеркнул, что на протяжении многих лет в республике осуществляются социальные проекты, в том числе спортивной направленности. Одним из них стал фестиваль "Атомная энергия спорта" среди школьников, который прошел в Ткуарчале 27 сентября. В нем приняли участие около 160 детей. Фестиваль был приурочен ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии и 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, 2025 год стал юбилейным для атомной промышленности России. 30 сентября запланировано открытие многофункционального стадиона игровых видов спорта при Сухумской средней школе №15 и турнир по футболу среди школьников Гагрского района. По его словам, стадион будет предназначен для таких видов спорта, как баскетбол, волейбол, настольный теннис, бадминтон, комплекс по физической подготовке и подвижным видам спорта. Помимо этого, стадион будет оснащен спортивным инвентарем, оборудованием, а также освещением, что позволит детям заниматься до позднего вечера.

