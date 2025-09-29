https://sputnik-abkhazia.ru/20250929/sredstva-pvo-za-noch-sbili-84-ukrainskikh-drona-nad-rossiey-1057873181.html

Средства ПВО за ночь сбили 84 украинских дрона над Россией

Средства ПВО за ночь сбили 84 украинских дрона над Россией

Sputnik Абхазия

Практически ежедневно Киев пытается атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников. 29.09.2025, Sputnik Абхазия

2025-09-29T09:00+0300

2025-09-29T09:00+0300

2025-09-29T10:15+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

новости

министерство обороны рф

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/0d/1053396565_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_d4079cd23f90529edc5e353b24431b33.jpg

СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 84 украинских беспилотника самолетного типа над Россией, сообщили в Министерстве обороны.За период с 23:00 28 сентября до 07:00 29 сентября было уничтожено 78 дронов.Из них 24 БпЛа сбили над Брянской областью, 21 над Белгородской.По девять беспилотников поразили над Воронежской и Смоленской областями, семь – над Калужской, четыре – над Московским регионом.Три дрона сбили в небе над Орловской областью, еще один – над Курской.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250928/1057861100.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, новости, министерство обороны рф