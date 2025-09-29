https://sputnik-abkhazia.ru/20250929/sredstva-pvo-za-noch-sbili-84-ukrainskikh-drona-nad-rossiey-1057873181.html
Средства ПВО за ночь сбили 84 украинских дрона над Россией
Средства ПВО за ночь сбили 84 украинских дрона над Россией
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно Киев пытается атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников. 29.09.2025, Sputnik Абхазия
2025-09-29T09:00+0300
2025-09-29T09:00+0300
2025-09-29T10:15+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/0d/1053396565_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_d4079cd23f90529edc5e353b24431b33.jpg
СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 84 украинских беспилотника самолетного типа над Россией, сообщили в Министерстве обороны.За период с 23:00 28 сентября до 07:00 29 сентября было уничтожено 78 дронов.Из них 24 БпЛа сбили над Брянской областью, 21 над Белгородской.По девять беспилотников поразили над Воронежской и Смоленской областями, семь – над Калужской, четыре – над Московским регионом.Три дрона сбили в небе над Орловской областью, еще один – над Курской.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250928/1057861100.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/0d/1053396565_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_250d4f845ec171c69a67d4468a2d4e31.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф
Средства ПВО за ночь сбили 84 украинских дрона над Россией
09:00 29.09.2025 (обновлено: 10:15 29.09.2025)
Практически ежедневно Киев пытается атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников.
СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 84 украинских беспилотника самолетного типа над Россией, сообщили в Министерстве обороны.
За период с 23:00 28 сентября до 07:00 29 сентября было уничтожено 78 дронов.
Из них 24 БпЛа сбили над Брянской областью, 21 над Белгородской.
По девять беспилотников поразили над Воронежской и Смоленской областями, семь – над Калужской, четыре – над Московским регионом.
Три дрона сбили в небе над Орловской областью, еще один – над Курской.