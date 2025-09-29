Средства ПВО за ночь сбили 84 украинских дрона над Россией

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Амҽыша Sputnik
08:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
30 мин
Амҽыша Sputnik
13:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
30 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
31 мин
Воскресный вечер на Sputnik
18:30
30 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
31 мин
Воскресный вечер на Sputnik
21:30
30 мин
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
4 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны азиндырра амчыбжь мҩаԥысит: уи аихшьаалақәа алахәыла иҿы
13:18
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Афырхацәа рымҩала
Кәыдры ацҳаҟны афронтқәа реиқәшәара аветеранцәа ргәалашәараҿы
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Проекты, технологии и народная дипломатия: о сотрудничестве "Росатома" с Абхазией
14:05
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
В Абхазии оказывают помощь гражданам, незаконно получившим российские пособия
14:33
18 мин
Актуальный комментарий
Соглашения между Абхазией и Южной Осетией в сфере экономики: интервью с министром
14:51
8 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ацәыргақәҵатә зал хада аартра иазырхиоуп: аиҳабы лыҿцәажәара
18:04
14 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны азиндырра амчыбжь мҩаԥысит: уи аихшьаалақәа алахәыла иҿы
18:18
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Закон "О кадастре недвижимости" вступает в силу: узнаем, что изменится
18:34
24 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ацәыргақәҵатә зал хада аартра иазырхиоуп: аиҳабы лыҿцәажәара
21:04
14 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны азиндырра амчыбжь мҩаԥысит: уи аихшьаалақәа алахәыла иҿы
21:18
12 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Закон "О кадастре недвижимости" вступает в силу: узнаем, что изменится
21:34
24 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
https://sputnik-abkhazia.ru/20250929/sredstva-pvo-za-noch-sbili-84-ukrainskikh-drona-nad-rossiey-1057873181.html
Средства ПВО за ночь сбили 84 украинских дрона над Россией
Средства ПВО за ночь сбили 84 украинских дрона над Россией
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно Киев пытается атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников. 29.09.2025, Sputnik Абхазия
2025-09-29T09:00+0300
2025-09-29T10:15+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/0d/1053396565_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_d4079cd23f90529edc5e353b24431b33.jpg
СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 84 украинских беспилотника самолетного типа над Россией, сообщили в Министерстве обороны.За период с 23:00 28 сентября до 07:00 29 сентября было уничтожено 78 дронов.Из них 24 БпЛа сбили над Брянской областью, 21 над Белгородской.По девять беспилотников поразили над Воронежской и Смоленской областями, семь – над Калужской, четыре – над Московским регионом.Три дрона сбили в небе над Орловской областью, еще один – над Курской.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250928/1057861100.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/0d/1053396565_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_250d4f845ec171c69a67d4468a2d4e31.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф

Средства ПВО за ночь сбили 84 украинских дрона над Россией

09:00 29.09.2025 (обновлено: 10:15 29.09.2025)
© Sputnik / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - Sputnik Абхазия, 1920, 29.09.2025
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Практически ежедневно Киев пытается атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников.
СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 84 украинских беспилотника самолетного типа над Россией, сообщили в Министерстве обороны.
За период с 23:00 28 сентября до 07:00 29 сентября было уничтожено 78 дронов.
Из них 24 БпЛа сбили над Брянской областью, 21 над Белгородской.
По девять беспилотников поразили над Воронежской и Смоленской областями, семь – над Калужской, четыре – над Московским регионом.
Три дрона сбили в небе над Орловской областью, еще один – над Курской.
288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск Запад - Sputnik Абхазия, 1920, 28.09.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Российские войска нанесли удар по объектам ВПК Украины в ночь на воскресенье
Вчера, 12:41
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0