Со слезами на глазах: парад ко Дню Победы в Сухуме

Со слезами на глазах: парад ко Дню Победы в Сухуме

Sputnik Абхазия

Памятные мероприятия к 32-й годовщине Дня Победы и Независимости Абхазии проходят сегодня во всех районах страны. 30.09.2025

Сегодня в Абхазии отметят один из главных государственных праздников — День Победы и Независимости. Грузинские гвардейцы вторглись в республику 14 августа 1992 года. Война продлилась 413 дней. Ровно 32 года назад бойцы абхазской армии вышли к границе на реке Ингур, преследуя отступающего противника. В важный государственный праздник по всем городам и районам проходят торжественные мероприятия. Одно из самых главных - военный парад в Сухуме.

