Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Со слезами на глазах: парад ко Дню Победы в Сухуме
Со слезами на глазах: парад ко Дню Победы в Сухуме
Sputnik Абхазия
Сегодня в Абхазии отметят один из главных государственных праздников — День Победы и Независимости. Грузинские гвардейцы вторглись в республику 14 августа 1992 года. Война продлилась 413 дней. Ровно 32 года назад бойцы абхазской армии вышли к границе на реке Ингур, преследуя отступающего противника. В важный государственный праздник по всем городам и районам проходят торжественные мероприятия. Одно из самых главных - военный парад в Сухуме.
Новости
Памятные мероприятия к 32-й годовщине Дня Победы и Независимости Абхазии проходят сегодня во всех районах страны.
Сегодня в Абхазии отметят один из главных государственных праздников — День Победы и Независимости.
Грузинские гвардейцы вторглись в республику 14 августа 1992 года. Война продлилась 413 дней. Ровно 32 года назад бойцы абхазской армии вышли к границе на реке Ингур, преследуя отступающего противника.
В важный государственный праздник по всем городам и районам проходят торжественные мероприятия. Одно из самых главных - военный парад в Сухуме.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сегодня в Абхазии отмечают День Победы и Независимости.

Сегодня в Абхазии отмечают День Победы и Независимости. - Sputnik Абхазия
1/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сегодня в Абхазии отмечают День Победы и Независимости.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В Сухуме прошел военный парад.

В Сухуме прошел военный парад. - Sputnik Абхазия
2/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Сухуме прошел военный парад.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Погода в этот день не радовала - с утра шел проливной дождь.

Погода в этот день не радовала - с утра шел проливной дождь. - Sputnik Абхазия
3/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Погода в этот день не радовала - с утра шел проливной дождь.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Но это не помешало военным промаршировать по одной из главных улиц, а горожанам - посмотреть на это.

Но это не помешало военным промаршировать по одной из главных улиц, а горожанам - посмотреть на это. - Sputnik Абхазия
4/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Но это не помешало военным промаршировать по одной из главных улиц, а горожанам - посмотреть на это.

© Sputnik / Томас Тхайцук

За ходом парада наблюдали руководство республики, гости из России и Южной Осетии.

За ходом парада наблюдали руководство республики, гости из России и Южной Осетии. - Sputnik Абхазия
5/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

За ходом парада наблюдали руководство республики, гости из России и Южной Осетии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

День Победы - один из самых важных праздников в Абхазии.

День Победы - один из самых важных праздников в Абхазии. - Sputnik Абхазия
6/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

День Победы - один из самых важных праздников в Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Война длилась 413 дней и унесла сотни жизней сынов и дочерей Апсны.

Война длилась 413 дней и унесла сотни жизней сынов и дочерей Апсны. - Sputnik Абхазия
7/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Война длилась 413 дней и унесла сотни жизней сынов и дочерей Апсны.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Память о них жива и по сей день.

Память о них жива и по сей день. - Sputnik Абхазия
8/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Память о них жива и по сей день.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В параде приняли участие более 900 человек.

В параде приняли участие более 900 человек. - Sputnik Абхазия
9/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

В параде приняли участие более 900 человек.

© Sputnik / Томас Тхайцук

И военная техника.

И военная техника. - Sputnik Абхазия
10/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

И военная техника.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Командовал парадом первый замминистра обороны Беслан Цвижба.

Командовал парадом первый замминистра обороны Беслан Цвижба. - Sputnik Абхазия
11/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Командовал парадом первый замминистра обороны Беслан Цвижба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Принимал парад министр обороны Владимир Ануа.

Принимал парад министр обороны Владимир Ануа. - Sputnik Абхазия
12/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Принимал парад министр обороны Владимир Ануа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники маршировали под аккомпанемент оркестра Минобороны.

Участники маршировали под аккомпанемент оркестра Минобороны. - Sputnik Абхазия
13/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники маршировали под аккомпанемент оркестра Минобороны.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Кульминационный момент - пролет вертолетов.

Кульминационный момент - пролет вертолетов. - Sputnik Абхазия
14/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кульминационный момент - пролет вертолетов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Завершением парада стало шествие "Бессмертного полка".

Завершением парада стало шествие &quot;Бессмертного полка&quot;. - Sputnik Абхазия
15/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Завершением парада стало шествие "Бессмертного полка".

