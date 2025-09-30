https://sputnik-abkhazia.ru/20250930/1057935087.html
Со слезами на глазах: парад ко Дню Победы в Сухуме


Сегодня в Абхазии отметят один из главных государственных праздников — День Победы и Независимости. Грузинские гвардейцы вторглись в республику 14 августа 1992 года. Война продлилась 413 дней. Ровно 32 года назад бойцы абхазской армии вышли к границе на реке Ингур, преследуя отступающего противника. В важный государственный праздник по всем городам и районам проходят торжественные мероприятия. Одно из самых главных - военный парад в Сухуме.
Сегодня в Абхазии отметят один из главных государственных праздников — День Победы и Независимости.
Грузинские гвардейцы вторглись в республику 14 августа 1992 года. Война продлилась 413 дней. Ровно 32 года назад бойцы абхазской армии вышли к границе на реке Ингур, преследуя отступающего противника.
В важный государственный праздник по всем городам и районам проходят торжественные мероприятия. Одно из самых главных - военный парад в Сухуме.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сегодня в Абхазии отмечают День Победы и Независимости.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Сухуме прошел военный парад.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Погода в этот день не радовала - с утра шел проливной дождь.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Но это не помешало военным промаршировать по одной из главных улиц, а горожанам - посмотреть на это.
© Sputnik / Томас Тхайцук
За ходом парада наблюдали руководство республики, гости из России и Южной Осетии.
© Sputnik / Томас Тхайцук
День Победы - один из самых важных праздников в Абхазии.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Война длилась 413 дней и унесла сотни жизней сынов и дочерей Апсны.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Память о них жива и по сей день.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В параде приняли участие более 900 человек.
© Sputnik / Томас Тхайцук
© Sputnik / Томас Тхайцук
Командовал парадом первый замминистра обороны Беслан Цвижба.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Принимал парад министр обороны Владимир Ануа.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Участники маршировали под аккомпанемент оркестра Минобороны.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Кульминационный момент - пролет вертолетов.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Завершением парада стало шествие "Бессмертного полка".
