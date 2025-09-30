https://sputnik-abkhazia.ru/20250930/imya-tvoe-bessmertno-zurab-agrba-1057916367.html

"Имя твое бессмертно…": Зураб Агрба

"Имя твое бессмертно…": Зураб Агрба

Ко Дню Победы и Независимости Sputnik Абхазия запустил новый проект "Имя твое бессмертно...". В его рамках молодые люди, названные в честь героев войны...

Своего долгожданного сына Армине Ходосевич назвала в честь деверя Зураба Агрба, погибшего в Отечественной войне народа Абхазии. Ему был 21 год, когда началась война. С первых ее дней Зураб вместе с друзьями отправился защищать Родину. Он воевал на Гумистинском фронте и погиб во время мартовского наступления.

