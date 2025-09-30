https://sputnik-abkhazia.ru/20250930/imya-tvoe-bessmertno-zurab-agrba-1057916367.html
"Имя твое бессмертно…": Зураб Агрба
"Имя твое бессмертно…": Зураб Агрба
Ко Дню Победы и Независимости Sputnik Абхазия запустил новый проект "Имя твое бессмертно...". В его рамках молодые люди, названные в честь героев войны
Своего долгожданного сына Армине Ходосевич назвала в честь деверя Зураба Агрба, погибшего в Отечественной войне народа Абхазии. Ему был 21 год, когда началась война. С первых ее дней Зураб вместе с друзьями отправился защищать Родину. Он воевал на Гумистинском фронте и погиб во время мартовского наступления.
"О нем говорят, что он был очень добрым, отзывчивым, но в то же время упрямым. Всегда добивался своего. Те же черты я вижу в своем сыне", — отмечает Армине.