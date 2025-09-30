https://sputnik-abkhazia.ru/20250930/prazdnichnyy-kontsert-v-chest-dnya-pobedy-i-nezavisimosti-proshel-v-abkhazskoy-gosfilarmonii-1057953056.html

Праздничный концерт в честь Дня Победы и Независимости прошел в Абхазской госфилармонии

СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Торжественное мероприятие стало финальной частью празднования, которое проходило в Абхазии с самого утра. 30.09.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Торжественное мероприятие стало финальной частью празднования, которое проходило в Абхазии с самого утра.Концерт посетили президент Абхазии Бадра Гунба, Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, Премьер-министр Южной Осетии Константин Джуссоев, а также руководство республики.Перед зрителями выступили звезды абхазской эстрады Анатолий Алтейба, Ильда Кучуберия, Джимми Шумения, Алхас Ферзба и другие. Со сцены звучали известные военные и патриотические песни.Особые овации вызвало совместное исполнение песни об Абхазии российским певцом Антоном Лаврентьевым и Народной артисткой Абхазии Алисой Гицба.Также в программе концерта — чтение стихов о войне и Родине, выступления хореографических коллективов, исполнивших национальные и тематические танцы.В течение вечера на большом экране транслировались архивные кадры военных лет, включая выступления первого президента и основателя современного абхазского государства Владислава Ардзинба.

