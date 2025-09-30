https://sputnik-abkhazia.ru/20250930/tsennost-zhizni-kak-v-gody-voyny-s-gruziey-rabotala-komissiya-po-delam-voennoplennykh-1057952471.html
Ценность жизни: как в годы войны с Грузией работала комиссия по делам военнопленных
Отечественная война народа Абхазии продлилась 413 дней. За это время с абхазской стороны погибло более 5000 человек, в том числе мирных жителей.
Отечественная война народа Абхазии продлилась 413 дней. За это время с абхазской стороны погибло более 5000 человек, в том числе мирных жителей. По данным архива Министерства обороны республики, в войне с абхазской стороны участвовали 12 тысяч человек, среди которых добровольцы Северного Кавказа и других регионов России, а также представители диаспоры из Турции. Во время войны была создана комиссия по делам военнопленных и защите прав гражданского населения. О ее работе рассказали Елена Лабахуа и Даур Агрба.Подробнее в видео Sputnik.
По данным архива Министерства обороны республики, в войне с абхазской стороны участвовали 12 тысяч человек, среди которых добровольцы Северного Кавказа и других регионов России, а также представители диаспоры из Турции.
Во время войны была создана комиссия по делам военнопленных и защите прав гражданского населения. О ее работе рассказали Елена Лабахуа и Даур Агрба.
Подробнее в видео Sputnik.