https://sputnik-abkhazia.ru/20250930/tsennost-zhizni-kak-v-gody-voyny-s-gruziey-rabotala-komissiya-po-delam-voennoplennykh-1057952471.html

Ценность жизни: как в годы войны с Грузией работала комиссия по делам военнопленных

Ценность жизни: как в годы войны с Грузией работала комиссия по делам военнопленных

Sputnik Абхазия

Отечественная война народа Абхазии продлилась 413 дней. За это время с абхазской стороны погибло более 5000 человек, в том числе мирных жителей. 30.09.2025, Sputnik Абхазия

2025-09-30T20:40+0300

2025-09-30T20:40+0300

2025-09-30T20:40+0300

в абхазии

абхазия

видео

мультимедиа

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

история

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/1e/1057952304_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3bca5c58de704f76581115533c6f9374.jpg

Отечественная война народа Абхазии продлилась 413 дней. За это время с абхазской стороны погибло более 5000 человек, в том числе мирных жителей. По данным архива Министерства обороны республики, в войне с абхазской стороны участвовали 12 тысяч человек, среди которых добровольцы Северного Кавказа и других регионов России, а также представители диаспоры из Турции. Во время войны была создана комиссия по делам военнопленных и защите прав гражданского населения. О ее работе рассказали Елена Лабахуа и Даур Агрба.Подробнее в видео Sputnik.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, видео, мультимедиа, отечественная война народа абхазии (1992-1993), история, видео