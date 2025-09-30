Ценность жизни: как в годы войны с Грузией работала комиссия по делам военнопленных

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
4 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны азиндырра амчыбжь мҩаԥысит: уи аихшьаалақәа алахәыла иҿы
13:18
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Афырхацәа рымҩала
Кәыдры ацҳаҟны афронтқәа реиқәшәара аветеранцәа ргәалашәараҿы
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Проекты, технологии и народная дипломатия: о сотрудничестве "Росатома" с Абхазией
14:05
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
В Абхазии оказывают помощь гражданам, незаконно получившим российские пособия
14:33
18 мин
Актуальный комментарий
Соглашения между Абхазией и Южной Осетией в сфере экономики: интервью с министром
14:51
8 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ацәыргақәҵатә зал хада аартра иазырхиоуп: аиҳабы лыҿцәажәара
18:04
14 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны азиндырра амчыбжь мҩаԥысит: уи аихшьаалақәа алахәыла иҿы
18:18
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Закон "О кадастре недвижимости" вступает в силу: узнаем, что изменится
18:34
24 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ацәыргақәҵатә зал хада аартра иазырхиоуп: аиҳабы лыҿцәажәара
21:04
14 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны азиндырра амчыбжь мҩаԥысит: уи аихшьаалақәа алахәыла иҿы
21:18
12 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Закон "О кадастре недвижимости" вступает в силу: узнаем, что изменится
21:34
24 мин
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аибашьра иалахәыз
Ахақәиҭра амҩала: Аԥсны Афырхаҵа игәалашәарақәа
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
"Уара ухьӡ ԥсрақәым": Sputnik Аԥсны аибашьра иазку апроект ҿыц ӡырнагеит
13:34
9 мин
Аиҿцәажәара
Аиааира амш азгәаҭара: ақалақь-фырхаҵа Тҟәарчал
13:44
9 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:02
3 мин
Война от первого лица
Обмен пленными с Грузией: как Абхазия возвращала своих сынов
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Турбаза
Отдых в Абхазии в берхатный сезон: особенности и преимущества
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Аибашьра иалахәыз
Ахақәиҭра амҩала: Аԥсны Афырхаҵа игәалашәарақәа
18:04
25 мин
Новости
Главные темы
18:31
2 мин
Война от первого лица
Обмен пленными с Грузией: как Абхазия возвращала своих сынов
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Аибашьра иалахәыз
Ахақәиҭра амҩала: Аԥсны Афырхаҵа игәалашәарақәа
21:04
25 мин
Новости
Главные темы
21:31
2 мин
Война от первого лица
Обмен пленными с Грузией: как Абхазия возвращала своих сынов
21:34
25 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250930/tsennost-zhizni-kak-v-gody-voyny-s-gruziey-rabotala-komissiya-po-delam-voennoplennykh-1057952471.html
Ценность жизни: как в годы войны с Грузией работала комиссия по делам военнопленных
Ценность жизни: как в годы войны с Грузией работала комиссия по делам военнопленных
Sputnik Абхазия
Отечественная война народа Абхазии продлилась 413 дней. За это время с абхазской стороны погибло более 5000 человек, в том числе мирных жителей. 30.09.2025, Sputnik Абхазия
2025-09-30T20:40+0300
2025-09-30T20:40+0300
в абхазии
абхазия
видео
мультимедиа
отечественная война народа абхазии (1992-1993)
история
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/1e/1057952304_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3bca5c58de704f76581115533c6f9374.jpg
Отечественная война народа Абхазии продлилась 413 дней. За это время с абхазской стороны погибло более 5000 человек, в том числе мирных жителей. По данным архива Министерства обороны республики, в войне с абхазской стороны участвовали 12 тысяч человек, среди которых добровольцы Северного Кавказа и других регионов России, а также представители диаспоры из Турции. Во время войны была создана комиссия по делам военнопленных и защите прав гражданского населения. О ее работе рассказали Елена Лабахуа и Даур Агрба.Подробнее в видео Sputnik.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/1e/1057952304_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_adae99ec8e81929565a86a57ac5d712a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, видео, мультимедиа, отечественная война народа абхазии (1992-1993), история, видео
абхазия, видео, мультимедиа, отечественная война народа абхазии (1992-1993), история, видео

Ценность жизни: как в годы войны с Грузией работала комиссия по делам военнопленных

20:40 30.09.2025
© Видео Sputnik
Подписаться
Отечественная война народа Абхазии продлилась 413 дней. За это время с абхазской стороны погибло более 5000 человек, в том числе мирных жителей.
По данным архива Министерства обороны республики, в войне с абхазской стороны участвовали 12 тысяч человек, среди которых добровольцы Северного Кавказа и других регионов России, а также представители диаспоры из Турции.
Во время войны была создана комиссия по делам военнопленных и защите прав гражданского населения. О ее работе рассказали Елена Лабахуа и Даур Агрба.
Подробнее в видео Sputnik.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0