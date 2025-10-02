https://sputnik-abkhazia.ru/20251002/abkhaziya-v-desyatke-populyarnykh-napravleniy-dlya-otdykha-rossiyan-v-oktyabre-1058023878.html
Абхазия в десятке популярных направлений для отдыха россиян в октябре
Абхазия в десятке популярных направлений для отдыха россиян в октябре
02.10.2025
Абхазия вошла в топ-10 направлений для отдыха россиян в октябре. По данным АТОР, республика заняла 8 место в рейтинге. На её долю приходится 3,3% всех проданных туров, что выше прошлогоднего показателя на 0,6%. Самой популярной страной для отдыха традиционно стала Турция. На нее приходится более трети всех проданных туров на октябрь.
Абхазия в десятке популярных направлений для отдыха россиян в октябре
Абхазия вошла в топ-10 направлений для отдыха россиян в октябре.
По данным АТОР, республика заняла 8 место в рейтинге. На её долю приходится 3,3% всех проданных туров, что выше прошлогоднего показателя на 0,6%.
Самой популярной страной для отдыха традиционно стала Турция. На нее приходится более трети всех проданных туров на октябрь.