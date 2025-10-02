https://sputnik-abkhazia.ru/20251002/abkhaziya-v-desyatke-populyarnykh-napravleniy-dlya-otdykha-rossiyan-v-oktyabre-1058023878.html

Абхазия в десятке популярных направлений для отдыха россиян в октябре

Абхазия в десятке популярных направлений для отдыха россиян в октябре

Sputnik Абхазия

Абхазия вошла в топ-10 направлений для отдыха россиян в октябре. 02.10.2025, Sputnik Абхазия

2025-10-02T19:30+0300

2025-10-02T19:30+0300

2025-10-02T19:30+0300

в абхазии

мультимедиа

инфографика

туризм

отдых в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/02/1058023541_0:89:1818:1112_1920x0_80_0_0_70d4366bd63e35540b581e44a82dcc78.png

Абхазия вошла в топ-10 направлений для отдыха россиян в октябре. По данным АТОР, республика заняла 8 место в рейтинге. На её долю приходится 3,3% всех проданных туров, что выше прошлогоднего показателя на 0,6%. Самой популярной страной для отдыха традиционно стала Турция. На нее приходится более трети всех проданных туров на октябрь.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

мультимедиа, инфографика, туризм, отдых в абхазии, инфографика