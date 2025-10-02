https://sputnik-abkhazia.ru/20251002/tamozhennye-platezhi-v-abkhazii-za-devyat-mesyatsev-2025-goda-1058008514.html
Таможенные платежи в Абхазии за девять месяцев 2025 года
Таможенные платежи в Абхазии за девять месяцев 2025 года
Около 3,32 млрд рублей таможенных платежей поступило в бюджет Абхазии за девять месяцев 2025 года.
Около 3,32 млрд рублей таможенных платежей поступило в бюджет Абхазии за девять месяцев 2025 года. По данным ГТК, в сентябре в бюджет поступило 384 млн рублей при плане 377,6 млн. План по начислениям перевыполнен на 2%.
Таможенные платежи в Абхазии за девять месяцев 2025 года
Около 3,32 млрд рублей таможенных платежей поступило в бюджет Абхазии за девять месяцев 2025 года.
По данным ГТК, в сентябре в бюджет поступило 384 млн рублей при плане 377,6 млн. План по начислениям перевыполнен на 2%.