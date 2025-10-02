Таможенные платежи в Абхазии за девять месяцев 2025 года

Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҭоурыхҭҵааҩцәа-кавказҭҵааҩцәа Жәларбжьаратәи рфорум Аҟәа имҩаԥысуеит
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Очамчыраа раарыхрақәа зеиԥшроу еилаҳкаауеит
13:34
13 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Ампахьшь-шана": аԥсуа мульфильм ҿыц ҭыҵраны иҟоуп
13:47
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Охрана историко-культурного наследия, незаконные раскопки: интервью с Сангулия
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Доступная среда в Абхазии: что не хватает для людей с ОВЗ
14:33
19 мин
Интервью
Погода на первую половину октября
14:52
7 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ацәыргақәҵатә зал ҿыц, Асахьаҭыхратә ҵараиурҭа ашықәсныҳәа: Жәлар рсахьаҭыхҩы иҿцәажәара
18:04
26 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Кузница профессиональных музыкантов: конкурс-лаборатория Алисы Гицба
18:34
16 мин
Посредник
Охрана историко-культурного наследия, незаконные раскопки: интервью с Сангулия
18:50
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ацәыргақәҵатә зал ҿыц, Асахьаҭыхратә ҵараиурҭа ашықәсныҳәа: Жәлар рсахьаҭыхҩы иҿцәажәара
21:04
26 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Кузница профессиональных музыкантов: конкурс-лаборатория Алисы Гицба
21:34
16 мин
Посредник
Охрана историко-культурного наследия, незаконные раскопки: интервью с Сангулия
21:50
10 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Ихыҭҳәаам аҭоурыхқәа
Гагра ахақәиҭтәра: ажәылара иалахәыз иҿцәажәара
13:05
10 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Арҵаҩы - амҩақәҵаҩ: дазусҭа уи, еилаҳкаауеит
13:15
15 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Араионтәи ақалақьтәи еизарақәа рахь алхрақәа: Аҟәа аҽазыҟаҵарақәа шцо еилаҳкаауеит
13:33
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Сухумский район: устранение последствий стихии, сельхоз и соцпроекты, инвестиции
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Встреча Барциц с Лавровым: политолог об основных итогах диалога
14:33
3 мин
Актуальный комментарий
Кузница профессиональных музыкантов: конкурс-лаборатория Алисы Гицба
14:36
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Подписаться
Около 3,32 млрд рублей таможенных платежей поступило в бюджет Абхазии за девять месяцев 2025 года.
По данным ГТК, в сентябре в бюджет поступило 384 млн рублей при плане 377,6 млн. План по начислениям перевыполнен на 2%.
