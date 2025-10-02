https://sputnik-abkhazia.ru/20251002/vystuplenie-putina-na-zasedanii-kluba-valday-pryamaya-translyatsiya-1058018908.html

Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Прямая трансляция

Клуб был создан в сентябре 2004 года, ежегодно на пленарной сессии клуба выступает глава государства. 02.10.2025, Sputnik Абхазия

Владимир Путин примет участие в пленарной сессии XXII заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Оно проходит в Сочи под лозунгом "Полицентричный мир: инструкция по применению". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, этой теме и будет посвящена речь главы государства. Клуб "Валдай" создан в 2004 году, в этом году флагманская конференция объединит 140 участников из 42 стран Азии, Африки, Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока.

