Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Прямая трансляция
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Прямая трансляция
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Прямая трансляция
Клуб был создан в сентябре 2004 года, ежегодно на пленарной сессии клуба выступает глава государства. 02.10.2025, Sputnik Абхазия
Владимир Путин примет участие в пленарной сессии XXII заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Оно проходит в Сочи под лозунгом "Полицентричный мир: инструкция по применению". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, этой теме и будет посвящена речь главы государства. Клуб "Валдай" создан в 2004 году, в этом году флагманская конференция объединит 140 участников из 42 стран Азии, Африки, Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока.
02.10.2025
Клуб был создан в сентябре 2004 года, ежегодно на пленарной сессии клуба выступает глава государства.
Владимир Путин примет участие в пленарной сессии XXII заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Оно проходит в Сочи под лозунгом "Полицентричный мир: инструкция по применению". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, этой теме и будет посвящена речь главы государства.
Клуб "Валдай" создан в 2004 году, в этом году флагманская конференция объединит 140 участников из 42 стран Азии, Африки, Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока.
