Сердце робота, дом-камень и сумасшедший дом: самые необычные здания мира

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Ихыҭҳәаам аҭоурыхқәа
Гагра ахақәиҭтәра: ажәылара иалахәыз иҿцәажәара
13:05
10 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Арҵаҩы - амҩақәҵаҩ: дазусҭа уи, еилаҳкаауеит
13:15
15 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Араионтәи ақалақьтәи еизарақәа рахь алхрақәа: Аҟәа аҽазыҟаҵарақәа шцо еилаҳкаауеит
13:33
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Сухумский район: устранение последствий стихии, сельхоз- и соцпроекты, инвестиции
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Встреча Барциц с Лавровым: политолог об основных итогах диалога
14:33
13 мин
Актуальный комментарий
Кузница профессиональных музыкантов: конкурс-лаборатория Алисы Гицба
14:46
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Олег Барцыци Сергеи Лаврови реиԥылара: алкаақәа Аԥсны Жәлар реизара адепутат иҟынтә
18:04
15 мин
Ихыҭҳәаам аҭоурыхқәа
Гагра ахақәиҭтәра: ажәылара иалахәыз иҿцәажәара
18:19
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Итальянцы в Абхазии: шахматисты из Триеста впервые на чемпионате по шахматам в Сухуме
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Олег Барцыци Сергеи Лаврови реиԥылара: алкаақәа Аԥсны Жәлар реизара адепутат иҟынтә
21:04
15 мин
Ихыҭҳәаам аҭоурыхқәа
Гагра ахақәиҭтәра: ажәылара иалахәыз иҿцәажәара
21:19
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Гәдоуҭа сынтәа аҽаҩра зеиԥшроу: ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы ицәажәара
13:05
14 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аԥсны: аигәылара аасҭа иаҳзааигәоу": адокументалтә сериал ҿыц ҭыхуп
13:19
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Афестиваль "Арифмақәа Риҵа": аԥсуа ган аҳәаақәҵаҩ иҿцәажәара
13:34
13 мин
Аиҿцәажәара
Аҽырыҩрақәа Бзыԥҭа: аӡбаҩ хада иҿцәажәара
13:47
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:02
3 мин
Взаимный интерес
Квотная кампания Россотрудничества в Абхазии: итоги поступления в вузы России
14:04
18 мин
Такие обстоятельства
Дорога на Марс и причем тут атомные технологии: Прудник о своей теории
14:22
7 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Выделенные государством участки в прибрежной зоне проверила комиссия по землепользованию
14:33
10 мин
Дополнительное время
Памяти Виктора Санеева: воспоминания Рафаэля Ампар
14:44
16 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
12 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ашәаҳәаҩцәа Жәларбжьаратәи рфестиваль Аҟәа: Жәлар рырҿиара ацентр аиҳабы ицәажәара
18:19
12 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Гәдоуҭа сынтәа аҽаҩра зеиԥшроу: ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы ицәажәара
18:31
14 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Такие обстоятельства
Трансформация конфликтного поля в Абхазии: разговор с политологом-международником
18:49
4 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20251003/1058043341.html
Сердце робота, дом-камень и сумасшедший дом: самые необычные здания мира
Сердце робота, дом-камень и сумасшедший дом: самые необычные здания мира
Sputnik Абхазия
Иногда взгляд устает от серых домов-муравейников — типичного городского пейзажа. Тогда появляется желание увидеть разнообразные шедевры современных... 03.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-03T16:15+0300
2025-10-03T17:34+0300
фото
мультимедиа
в мире
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/03/1058043522_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_5607d8cd63eff6488d56807ca87b1594.jpg
Самые необычные дома из разных стран мира – в фотоленте Sputnik.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/03/1058043522_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d3b6597051e8af96480bb42bc30ce5e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, фото , мультимедиа, в мире
фото, фото , мультимедиа, в мире

Сердце робота, дом-камень и сумасшедший дом: самые необычные здания мира

16:15 03.10.2025 (обновлено: 17:34 03.10.2025)
Подписаться
Иногда взгляд устает от серых домов-муравейников — типичного городского пейзажа. Тогда появляется желание увидеть разнообразные шедевры современных архитекторов.
Самые необычные дома из разных стран мира – в фотоленте Sputnik.
© Getty Images / Elizabeth W. Kearley

В городе Ньюарк можно увидеть оригинальное здание, которое своими очертаниями и формой напоминает огромную плетеную корзину. За "плетеными стенами" этого странного здания скрывается крупный офисный центр.

В городе Ньюарк можно увидеть оригинальное здание, которое своими очертаниями и формой напоминает огромную плетеную корзину. За &quot;плетеными стенами&quot; этого странного здания скрывается крупный офисный центр. - Sputnik Абхазия
1/15
© Getty Images / Elizabeth W. Kearley

В городе Ньюарк можно увидеть оригинальное здание, которое своими очертаниями и формой напоминает огромную плетеную корзину. За "плетеными стенами" этого странного здания скрывается крупный офисный центр.

© Getty Images / Realy Easy Star/Maurizio Sartoretto/Mondadori Portfolio

Лютеранская церковь в Рейкьявике. Это четвертое по высоте сооружение в Исландии. Церковь названа в честь поэта и духовного лидера Хадльгримюра Пьетурссона. Самая большая церковь в Исландии.

Лютеранская церковь в Рейкьявике. Это четвертое по высоте сооружение в Исландии. Церковь названа в честь поэта и духовного лидера Хадльгримюра Пьетурссона. Самая большая церковь в Исландии. - Sputnik Абхазия
2/15
© Getty Images / Realy Easy Star/Maurizio Sartoretto/Mondadori Portfolio

Лютеранская церковь в Рейкьявике. Это четвертое по высоте сооружение в Исландии. Церковь названа в честь поэта и духовного лидера Хадльгримюра Пьетурссона. Самая большая церковь в Исландии.

CC BY-SA 3.0 / Kelisi / Hang Nga's "Crazy House" in Dalat, Vietnam

Здание во вьетнамском городе Далат. Построено в стиле "сказочного" дома. Общий вид напоминает гигантское дерево с включенными декоративными элементами дизайна в форме животных, грибов, гигантской паутины и пещер.

Здание во вьетнамском городе Далат. Построено в стиле &quot;сказочного&quot; дома. Общий вид напоминает гигантское дерево с включенными декоративными элементами дизайна в форме животных, грибов, гигантской паутины и пещер. - Sputnik Абхазия
3/15
CC BY-SA 3.0 / Kelisi / Hang Nga's "Crazy House" in Dalat, Vietnam

Здание во вьетнамском городе Далат. Построено в стиле "сказочного" дома. Общий вид напоминает гигантское дерево с включенными декоративными элементами дизайна в форме животных, грибов, гигантской паутины и пещер.

CC BY-SA 2.5 / Marion Schneider & Christoph Aistleitner / Kunsthaus in Graz, Austria; seen from Schlossberg

Галерея современного искусства Кунстхаус в Граце, Австрия Открыта в рамках программы "Культурная столица Европы" в 2003 году. Концепт здания разработали лондонские архитекторы Питер Кук и Колин Фурнье. Здание построено в стиле "блоб", резко контрастирующем с окружающей застройкой, и напоминает своим видом сердце робота.

Галерея современного искусства Кунстхаус в Граце, Австрия Открыта в рамках программы &quot;Культурная столица Европы&quot; в 2003 году. Концепт здания разработали лондонские архитекторы Питер Кук и Колин Фурнье. Здание построено в стиле &quot;блоб&quot;, резко контрастирующем с окружающей застройкой, и напоминает своим видом сердце робота. - Sputnik Абхазия
4/15
CC BY-SA 2.5 / Marion Schneider & Christoph Aistleitner / Kunsthaus in Graz, Austria; seen from Schlossberg

Галерея современного искусства Кунстхаус в Граце, Австрия Открыта в рамках программы "Культурная столица Европы" в 2003 году. Концепт здания разработали лондонские архитекторы Питер Кук и Колин Фурнье. Здание построено в стиле "блоб", резко контрастирующем с окружающей застройкой, и напоминает своим видом сердце робота.

© Sputnik / Ivan Rudnev / Перейти в фотобанкМинск. Здание Национальной библиотеки Белоруссии.
Здание Национальной библиотеки Белоруссии - Sputnik Абхазия
5/15
© Sputnik / Ivan Rudnev
/
Перейти в фотобанк
Минск. Здание Национальной библиотеки Белоруссии.
© Foto / Public domain/InterfaseКультурный центр Гейдара Алиева, Баку, Азербайджан
Культурный центр Гейдара Алиева, Баку, Азербайджан - Sputnik Абхазия
6/15
© Foto / Public domain/Interfase
Культурный центр Гейдара Алиева, Баку, Азербайджан
CC BY 2.0 / Feliciano Guimarães / In the montains of Fafe, Portugal."Дом-камень" Округ Брага, Португалия Год постройки: 1974 Творение португальского инженера Виктора Родригеса. Загородный "дом-камень" из монолитных валунов, дерева и черепицы он построил для себя и своей семьи.
Дом-камень, Португалия - Sputnik Абхазия
7/15
CC BY 2.0 / Feliciano Guimarães / In the montains of Fafe, Portugal.
"Дом-камень" Округ Брага, Португалия Год постройки: 1974 Творение португальского инженера Виктора Родригеса. Загородный "дом-камень" из монолитных валунов, дерева и черепицы он построил для себя и своей семьи.
© Sputnik / Olga Golovko / Перейти в фотобанкТоргово-развлекательный центр "Хан Шатыр" в Астане.
Торгово-развлекательный центр Хан Шатыр в Астане - Sputnik Абхазия
8/15
© Sputnik / Olga Golovko
/
Перейти в фотобанк
Торгово-развлекательный центр "Хан Шатыр" в Астане.
CC BY-SA 3.0 / An-d / Wat Rong Khun, Chiang Rai, Nord-Thailand

Ват-Ронг-Кхун Провинция Чианграй, Таиланд Год постройки: 1997. Ват-Ронг-Кхун — традиционный тайский храм с многоярусной крышей, пышно украшенный изображениями мифических существ. Необычным облик культового сооружения делает белый цвет.

Ват-Ронг-Кхун Провинция Чианграй, Таиланд Год постройки: 1997. Ват-Ронг-Кхун — традиционный тайский храм с многоярусной крышей, пышно украшенный изображениями мифических существ. Необычным облик культового сооружения делает белый цвет. - Sputnik Абхазия
9/15
CC BY-SA 3.0 / An-d / Wat Rong Khun, Chiang Rai, Nord-Thailand

Ват-Ронг-Кхун Провинция Чианграй, Таиланд Год постройки: 1997. Ват-Ронг-Кхун — традиционный тайский храм с многоярусной крышей, пышно украшенный изображениями мифических существ. Необычным облик культового сооружения делает белый цвет.

© Sputnik / Dmitry Parshin / Перейти в фотобанкОбщественное пространство Vessel в нью-йоркском Хадсон-Ярдс.
Общественное пространство Vessel в нью-йоркском Хадсон-Ярдс - Sputnik Абхазия
10/15
© Sputnik / Dmitry Parshin
/
Перейти в фотобанк
Общественное пространство Vessel в нью-йоркском Хадсон-Ярдс.
© Foto / A.Savin

Танцующий дом в Праге, Чехия Это необычное офисное здание построили архитекторы Владо Милунич и Фрэнк Гери в 1996 году. В шутку это архитектурное сооружение называют "Джинджер и Фред", в честь знаменитой танцующей пары из одноименного фильма. Та часть здания, что расширяется кверху, олицетворяет Фрейда, а сторона с "тонкой талией" и развивающейся книзу "юбкой" — это Дженифер.

Танцующий дом в Праге, Чехия Это необычное офисное здание построили архитекторы Владо Милунич и Фрэнк Гери в 1996 году. В шутку это архитектурное сооружение называют &quot;Джинджер и Фред&quot;, в честь знаменитой танцующей пары из одноименного фильма. Та часть здания, что расширяется кверху, олицетворяет Фрейда, а сторона с &quot;тонкой талией&quot; и развивающейся книзу &quot;юбкой&quot; — это Дженифер. - Sputnik Абхазия
11/15
© Foto / A.Savin

Танцующий дом в Праге, Чехия Это необычное офисное здание построили архитекторы Владо Милунич и Фрэнк Гери в 1996 году. В шутку это архитектурное сооружение называют "Джинджер и Фред", в честь знаменитой танцующей пары из одноименного фильма. Та часть здания, что расширяется кверху, олицетворяет Фрейда, а сторона с "тонкой талией" и развивающейся книзу "юбкой" — это Дженифер.

CC BY 2.0 / Chrstian Stock / The AtomiumЗдание "Атомиум" в Брюсселе, Бельгия.
Здание Атомиум в Брюсселе, Бельгия - Sputnik Абхазия
12/15
CC BY 2.0 / Chrstian Stock / The Atomium
Здание "Атомиум" в Брюсселе, Бельгия.
CC BY-SA 3.0 / Heidas / Darmstadt-Waldspirale-Hundertwasser"Лесная спираль", Дармштадт, Германия Год постройки: 2000 Жилой комплекс на 105 квартир — творение австрийского архитектора Фриденсрайха Хундертвассера. Знаменитый зодчий считал, что человек должен жить в гармонии с природой даже в мегаполисе. Его мироощущение нашло отражение в оригинальном проекте, получившем название "Лесная спираль".
Жилой комплекс Лесная спираль в Дармштадте, Германия - Sputnik Абхазия
13/15
CC BY-SA 3.0 / Heidas / Darmstadt-Waldspirale-Hundertwasser
"Лесная спираль", Дармштадт, Германия Год постройки: 2000 Жилой комплекс на 105 квартир — творение австрийского архитектора Фриденсрайха Хундертвассера. Знаменитый зодчий считал, что человек должен жить в гармонии с природой даже в мегаполисе. Его мироощущение нашло отражение в оригинальном проекте, получившем название "Лесная спираль".
© Getty Images / InPictures/Barry Lewis

Дом №5 на площади Терлоу, прозванный "Тонким домом", считается одним из самых узких жилых домов в столице. Большие окна, выходящие на север, идеально подходят для того, чтобы впускать много света, необходимого художникам для работы.

Дом №5 на площади Терлоу, прозванный &quot;Тонким домом&quot;, считается одним из самых узких жилых домов в столице. Большие окна, выходящие на север, идеально подходят для того, чтобы впускать много света, необходимого художникам для работы. - Sputnik Абхазия
14/15
© Getty Images / InPictures/Barry Lewis

Дом №5 на площади Терлоу, прозванный "Тонким домом", считается одним из самых узких жилых домов в столице. Большие окна, выходящие на север, идеально подходят для того, чтобы впускать много света, необходимого художникам для работы.

© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанкКафедральный собор в городе Бразилиа.
Кафедральный собор в городе Бразилиа - Sputnik Абхазия
15/15
© Sputnik / Alexey Filippov
/
Перейти в фотобанк
Кафедральный собор в городе Бразилиа.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0