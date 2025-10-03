Сердце робота, дом-камень и сумасшедший дом: самые необычные здания мира

Танцующий дом в Праге, Чехия Это необычное офисное здание построили архитекторы Владо Милунич и Фрэнк Гери в 1996 году. В шутку это архитектурное сооружение называют "Джинджер и Фред", в честь знаменитой танцующей пары из одноименного фильма. Та часть здания, что расширяется кверху, олицетворяет Фрейда, а сторона с "тонкой талией" и развивающейся книзу "юбкой" — это Дженифер.