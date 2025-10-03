Сердце робота, дом-камень и сумасшедший дом: самые необычные здания мира
В городе Ньюарк можно увидеть оригинальное здание, которое своими очертаниями и формой напоминает огромную плетеную корзину. За "плетеными стенами" этого странного здания скрывается крупный офисный центр.
Лютеранская церковь в Рейкьявике. Это четвертое по высоте сооружение в Исландии. Церковь названа в честь поэта и духовного лидера Хадльгримюра Пьетурссона. Самая большая церковь в Исландии.
Здание во вьетнамском городе Далат. Построено в стиле "сказочного" дома. Общий вид напоминает гигантское дерево с включенными декоративными элементами дизайна в форме животных, грибов, гигантской паутины и пещер.
Галерея современного искусства Кунстхаус в Граце, Австрия Открыта в рамках программы "Культурная столица Европы" в 2003 году. Концепт здания разработали лондонские архитекторы Питер Кук и Колин Фурнье. Здание построено в стиле "блоб", резко контрастирующем с окружающей застройкой, и напоминает своим видом сердце робота.
Ват-Ронг-Кхун Провинция Чианграй, Таиланд Год постройки: 1997. Ват-Ронг-Кхун — традиционный тайский храм с многоярусной крышей, пышно украшенный изображениями мифических существ. Необычным облик культового сооружения делает белый цвет.
Танцующий дом в Праге, Чехия Это необычное офисное здание построили архитекторы Владо Милунич и Фрэнк Гери в 1996 году. В шутку это архитектурное сооружение называют "Джинджер и Фред", в честь знаменитой танцующей пары из одноименного фильма. Та часть здания, что расширяется кверху, олицетворяет Фрейда, а сторона с "тонкой талией" и развивающейся книзу "юбкой" — это Дженифер.
Дом №5 на площади Терлоу, прозванный "Тонким домом", считается одним из самых узких жилых домов в столице. Большие окна, выходящие на север, идеально подходят для того, чтобы впускать много света, необходимого художникам для работы.
