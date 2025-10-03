https://sputnik-abkhazia.ru/20251003/istoriya-oppozitsiya-i-signaly-rossii-markedonov-o-politicheskoy-obstanovke-v-abkhazii-1058051956.html
История, оппозиция и сигналы России: Маркедонов о политической обстановке в Абхазии
История, оппозиция и сигналы России: Маркедонов о политической обстановке в Абхазии
2025-10-03T22:17+0300
2025-10-03T22:17+0300
2025-10-03T22:17+0300
Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов в эфире радио Sputnik выразил свое видение внутриполитической ситуации в Абхазии, предстоящих выборов в органы местного самоуправления и вопросам развития абхазо-российских отношений. Особое внимание политолог уделил теме взаимоотношений Абхазии и России. В частности он считает, что Россия дает сигнал о готовности помогать республике и о том, что настало время Абхазии задуматься о развитии. Кроме того, он не исключает вероятности ведения содержательного диалога между Россией и Грузией в случае, если правящая партия "Грузинская мечта" победит на предстоящих выборах. Наряду со многими темами, одной из них может стать налаживании железнодорожного сообщения между двумя странами и смена восприятия статуса Абхазии в качестве сателлита России.
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/03/1058051808_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_7d0218b961140f857b347b5765dc7230.jpg
Российский политолог Сергей Маркедонов прибыл в республику для участия в Международном форуме историков-кавказоведов "Народы Кавказа в XVIII-XXI вв: история, политика, культура".
Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов в эфире радио Sputnik выразил свое видение внутриполитической ситуации в Абхазии, предстоящих выборов в органы местного самоуправления и вопросам развития абхазо-российских отношений.
Особое внимание политолог уделил теме взаимоотношений Абхазии и России. В частности он считает, что Россия дает сигнал о готовности помогать республике и о том, что настало время Абхазии задуматься о развитии.
Кроме того, он не исключает вероятности ведения содержательного диалога между Россией и Грузией в случае, если правящая партия "Грузинская мечта" победит на предстоящих выборах. Наряду со многими темами, одной из них может стать налаживании железнодорожного сообщения между двумя странами и смена восприятия статуса Абхазии в качестве сателлита России.