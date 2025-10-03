История, оппозиция и сигналы России: Маркедонов о политической обстановке в Абхазии

Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Гәдоуҭа сынтәа аҽаҩра зеиԥшроу: ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы ицәажәара
13:05
14 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аԥсны: аигәылара аасҭа иаҳзааигәоу": адокументалтә сериал ҿыц ҭыхуп
13:19
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Афестиваль "Арифмақәа Риҵа": аԥсуа ган аҳәаақәҵаҩ иҿцәажәара
13:34
13 мин
Аиҿцәажәара
Аҽырыҩрақәа Бзыԥҭа: аӡбаҩ хада иҿцәажәара
13:47
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:02
3 мин
Взаимный интерес
Квотная кампания Россотрудничества в Абхазии: итоги поступления в вузы России
14:04
18 мин
Такие обстоятельства
Дорога на Марс и причем тут атомные технологии: Прудник о своей теории
14:22
7 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Выделенные государством участки в прибрежной зоне проверила комиссия по землепользованию
14:33
10 мин
Дополнительное время
Памяти Виктора Санеева: воспоминания Рафаэля Ампар
14:44
16 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ашәаҳәаҩцәа Жәларбжьаратәи рфестиваль Аҟәа: Жәлар рырҿиара ацентр аиҳабы ицәажәара
18:04
12 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Гәдоуҭа сынтәа аҽаҩра зеиԥшроу: ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы ицәажәара
18:16
14 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Трансформация конфликтного поля в Абхазии: разговор с политологом-международником
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ашәаҳәаҩцәа Жәларбжьаратәи рфестиваль Аҟәа: Жәлар рырҿиара ацентр аиҳабы ицәажәара
21:04
12 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Гәдоуҭа сынтәа аҽаҩра зеиԥшроу: ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы ицәажәара
21:16
14 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Трансформация конфликтного поля в Абхазии: разговор с политологом-международником
21:34
26 мин
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
История, оппозиция и сигналы России: Маркедонов о политической обстановке в Абхазии
22:17 03.10.2025

22:17 03.10.2025
© Sputnik
Подписаться
Российский политолог Сергей Маркедонов прибыл в республику для участия в Международном форуме историков-кавказоведов "Народы Кавказа в XVIII-XXI вв: история, политика, культура".
Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов в эфире радио Sputnik выразил свое видение внутриполитической ситуации в Абхазии, предстоящих выборов в органы местного самоуправления и вопросам развития абхазо-российских отношений.
Особое внимание политолог уделил теме взаимоотношений Абхазии и России. В частности он считает, что Россия дает сигнал о готовности помогать республике и о том, что настало время Абхазии задуматься о развитии.
Кроме того, он не исключает вероятности ведения содержательного диалога между Россией и Грузией в случае, если правящая партия "Грузинская мечта" победит на предстоящих выборах. Наряду со многими темами, одной из них может стать налаживании железнодорожного сообщения между двумя странами и смена восприятия статуса Абхазии в качестве сателлита России.
