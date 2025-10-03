Король высоты: Ампар о трехкратном олимпийском чемпионе Викторе Санееве

Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Ихыҭҳәаам аҭоурыхқәа
Гагра ахақәиҭтәра: ажәылара иалахәыз иҿцәажәара
13:05
10 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Арҵаҩы - амҩақәҵаҩ: дазусҭа уи, еилаҳкаауеит
13:15
15 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Араионтәи ақалақьтәи еизарақәа рахь алхрақәа: Аҟәа аҽазыҟаҵарақәа шцо еилаҳкаауеит
13:33
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Сухумский район: устранение последствий стихии, сельхоз- и соцпроекты, инвестиции
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Встреча Барциц с Лавровым: политолог об основных итогах диалога
14:33
13 мин
Актуальный комментарий
Кузница профессиональных музыкантов: конкурс-лаборатория Алисы Гицба
14:46
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Олег Барцыци Сергеи Лаврови реиԥылара: алкаақәа Аԥсны Жәлар реизара адепутат иҟынтә
18:04
15 мин
Ихыҭҳәаам аҭоурыхқәа
Гагра ахақәиҭтәра: ажәылара иалахәыз иҿцәажәара
18:19
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Итальянцы в Абхазии: шахматисты из Триеста впервые на чемпионате по шахматам в Сухуме
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Олег Барцыци Сергеи Лаврови реиԥылара: алкаақәа Аԥсны Жәлар реизара адепутат иҟынтә
21:04
15 мин
Ихыҭҳәаам аҭоурыхқәа
Гагра ахақәиҭтәра: ажәылара иалахәыз иҿцәажәара
21:19
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Гәдоуҭа сынтәа аҽаҩра зеиԥшроу: ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы ицәажәара
13:05
14 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аԥсны: аигәылара аасҭа иаҳзааигәоу": адокументалтә сериал ҿыц ҭыхуп
13:19
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Афестиваль "Арифмақәа Риҵа": аԥсуа ган аҳәаақәҵаҩ иҿцәажәара
13:34
13 мин
Аиҿцәажәара
Аҽырыҩрақәа Бзыԥҭа: аӡбаҩ хада иҿцәажәара
13:47
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:02
3 мин
Взаимный интерес
Квотная кампания Россотрудничества в Абхазии: итоги поступления в вузы России
14:04
18 мин
Такие обстоятельства
Дорога на Марс и причем тут атомные технологии: Прудник о своей теории
14:22
7 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Выделенные государством участки в прибрежной зоне проверила комиссия по землепользованию
14:33
10 мин
Дополнительное время
Памяти Виктора Санеева: воспоминания Рафаэля Ампар
14:44
16 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ашәаҳәаҩцәа Жәларбжьаратәи рфестиваль Аҟәа: Жәлар рырҿиара ацентр аиҳабы ицәажәара
18:04
12 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Гәдоуҭа сынтәа аҽаҩра зеиԥшроу: ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы ицәажәара
18:16
14 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Трансформация конфликтного поля в Абхазии: разговор с политологом-международником
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ашәаҳәаҩцәа Жәларбжьаратәи рфестиваль Аҟәа: Жәлар рырҿиара ацентр аиҳабы ицәажәара
21:04
12 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Гәдоуҭа сынтәа аҽаҩра зеиԥшроу: ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы ицәажәара
21:16
14 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Трансформация конфликтного поля в Абхазии: разговор с политологом-международником
21:34
26 мин
Король высоты: Ампар о трехкратном олимпийском чемпионе Викторе Санееве
Король высоты: Ампар о трехкратном олимпийском чемпионе Викторе Санееве
Король высоты: Ампар о трехкратном олимпийском чемпионе Викторе Санееве
Sputnik Абхазия
Трехкратному чемпиону Олимпийский игр, уроженцу Сухума Виктору Санееву исполнилось бы 80 лет 3 октября. 03.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-03T18:30+0300
2025-10-03T18:30+0300
в абхазии
абхазия
спорт
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/03/1058047589_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d8094aadb3d89514b0e07f2b7f683cdd.jpg
Королем тройного прыжка назвал Виктора Санеева Заслуженный работник физической культуры и спорта Рафаэль Ампар в эфире радио передачи Sputnik "Дополнительное время". Виктор Санеев родился 3 октября 1945 года в Сухуме. Он был советским легкоатлетом, Заслуженным мастером спорта СССР и единственный в истории трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке. Санеев выступал за спортивное общество "Динамо". Был награжден орденом Ленина в 1972 году, орденом Октябрьской Революции в 1980 году, орденом Трудового Красного Знамени в 1969 году, орденом Дружбы народов в 1976 году.
абхазия
абхазия, спорт, видео, мультимедиа, видео

18:30 03.10.2025
© Видео Sputnik
Трехкратному чемпиону Олимпийский игр, уроженцу Сухума Виктору Санееву исполнилось бы 80 лет 3 октября.
Королем тройного прыжка назвал Виктора Санеева Заслуженный работник физической культуры и спорта Рафаэль Ампар в эфире радио передачи Sputnik "Дополнительное время".
Виктор Санеев родился 3 октября 1945 года в Сухуме. Он был советским легкоатлетом, Заслуженным мастером спорта СССР и единственный в истории трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке.
Санеев выступал за спортивное общество "Динамо". Был награжден орденом Ленина в 1972 году, орденом Октябрьской Революции в 1980 году, орденом Трудового Красного Знамени в 1969 году, орденом Дружбы народов в 1976 году.
