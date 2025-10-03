https://sputnik-abkhazia.ru/20251003/korol-vysoty-ampar-o-trekhkratnom-olimpiyskom-chempione-viktore-saneeve-1058048331.html

Король высоты: Ампар о трехкратном олимпийском чемпионе Викторе Санееве

Трехкратному чемпиону Олимпийский игр, уроженцу Сухума Виктору Санееву исполнилось бы 80 лет 3 октября.

Королем тройного прыжка назвал Виктора Санеева Заслуженный работник физической культуры и спорта Рафаэль Ампар в эфире радио передачи Sputnik "Дополнительное время". Виктор Санеев родился 3 октября 1945 года в Сухуме. Он был советским легкоатлетом, Заслуженным мастером спорта СССР и единственный в истории трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке. Санеев выступал за спортивное общество "Динамо". Был награжден орденом Ленина в 1972 году, орденом Октябрьской Революции в 1980 году, орденом Трудового Красного Знамени в 1969 году, орденом Дружбы народов в 1976 году.

