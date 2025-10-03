https://sputnik-abkhazia.ru/20251003/korol-vysoty-ampar-o-trekhkratnom-olimpiyskom-chempione-viktore-saneeve-1058048331.html
Король высоты: Ампар о трехкратном олимпийском чемпионе Викторе Санееве
Король высоты: Ампар о трехкратном олимпийском чемпионе Викторе Санееве
Sputnik Абхазия
Трехкратному чемпиону Олимпийский игр, уроженцу Сухума Виктору Санееву исполнилось бы 80 лет 3 октября. 03.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-03T18:30+0300
2025-10-03T18:30+0300
2025-10-03T18:30+0300
в абхазии
абхазия
спорт
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/03/1058047589_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d8094aadb3d89514b0e07f2b7f683cdd.jpg
Королем тройного прыжка назвал Виктора Санеева Заслуженный работник физической культуры и спорта Рафаэль Ампар в эфире радио передачи Sputnik "Дополнительное время". Виктор Санеев родился 3 октября 1945 года в Сухуме. Он был советским легкоатлетом, Заслуженным мастером спорта СССР и единственный в истории трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке. Санеев выступал за спортивное общество "Динамо". Был награжден орденом Ленина в 1972 году, орденом Октябрьской Революции в 1980 году, орденом Трудового Красного Знамени в 1969 году, орденом Дружбы народов в 1976 году.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/03/1058047589_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_751c9fa3683f1f9e0b591eda9565adc2.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, спорт, видео, мультимедиа, видео
абхазия, спорт, видео, мультимедиа, видео
Король высоты: Ампар о трехкратном олимпийском чемпионе Викторе Санееве
Трехкратному чемпиону Олимпийский игр, уроженцу Сухума Виктору Санееву исполнилось бы 80 лет 3 октября.
Королем тройного прыжка назвал Виктора Санеева Заслуженный работник физической культуры и спорта Рафаэль Ампар в эфире радио передачи Sputnik "Дополнительное время".
Виктор Санеев родился 3 октября 1945 года в Сухуме. Он был советским легкоатлетом, Заслуженным мастером спорта СССР и единственный в истории трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке.
Санеев выступал за спортивное общество "Динамо". Был награжден орденом Ленина в 1972 году, орденом Октябрьской Революции в 1980 году, орденом Трудового Красного Знамени в 1969 году, орденом Дружбы народов в 1976 году.