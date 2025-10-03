https://sputnik-abkhazia.ru/20251003/pochemu-v-abkhazii-turisticheskiy-spad-v-barkhatnyy-sezon--1058043230.html
Почему в Абхазии туристический спад в "бархатный" сезон
Почему в Абхазии туристический спад в "бархатный" сезон
Sputnik Абхазия
Эксперт в сфере туризма Белла Джинджолия рассказала о туристическом потоке в "бархатный" сезон. 03.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-03T16:12+0300
2025-10-03T16:12+0300
2025-10-03T16:25+0300
в абхазии
абхазия
новости
мультимедиа
видео
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/03/1058043050_0:97:1280:817_1920x0_80_0_0_6af2b2491de98b596524cbb8e539215f.jpg
В этом году "бархатный" сезон в Абхазии привлекает меньше туристов, чем обычно, это связано с погодными условиями, сказала в интервью радио Sputnik эксперт в сфере туризма, доцент АГУ Белла Джинджолия. По ее словам, показатели сентября говорят о том, что количество людей, посетивших республику, уступает прошлогодним показателям. При этом эксперт отметила, что в последнее время в республике появляется много проектов, которые направлены на развитие туризма в Абхазии, они будут способствовать росту интереса к стране. Один из таких проектов направлен на посещение туристами новых локаций в столице Абхазии, которые будут интересны отдыхающим.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/03/1058043050_31:0:1250:914_1920x0_80_0_0_c443472c67100ac1a0aca735d8c06dd9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, мультимедиа, видео, видео
абхазия, новости, мультимедиа, видео, видео
Почему в Абхазии туристический спад в "бархатный" сезон
16:12 03.10.2025 (обновлено: 16:25 03.10.2025)
Эксперт в сфере туризма Белла Джинджолия рассказала о туристическом потоке в "бархатный" сезон.
В этом году "бархатный" сезон в Абхазии привлекает меньше туристов, чем обычно, это связано с погодными условиями, сказала в интервью радио Sputnik эксперт в сфере туризма, доцент АГУ Белла Джинджолия.
По ее словам, показатели сентября говорят о том, что количество людей, посетивших республику, уступает прошлогодним показателям.
При этом эксперт отметила, что в последнее время в республике появляется много проектов, которые направлены на развитие туризма в Абхазии, они будут способствовать росту интереса к стране.
Один из таких проектов направлен на посещение туристами новых локаций в столице Абхазии, которые будут интересны отдыхающим.