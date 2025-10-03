Почему в Абхазии туристический спад в "бархатный" сезон

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Ихыҭҳәаам аҭоурыхқәа
Гагра ахақәиҭтәра: ажәылара иалахәыз иҿцәажәара
13:05
10 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Арҵаҩы - амҩақәҵаҩ: дазусҭа уи, еилаҳкаауеит
13:15
15 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Араионтәи ақалақьтәи еизарақәа рахь алхрақәа: Аҟәа аҽазыҟаҵарақәа шцо еилаҳкаауеит
13:33
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Сухумский район: устранение последствий стихии, сельхоз- и соцпроекты, инвестиции
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Встреча Барциц с Лавровым: политолог об основных итогах диалога
14:33
13 мин
Актуальный комментарий
Кузница профессиональных музыкантов: конкурс-лаборатория Алисы Гицба
14:46
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Олег Барцыци Сергеи Лаврови реиԥылара: алкаақәа Аԥсны Жәлар реизара адепутат иҟынтә
18:04
15 мин
Ихыҭҳәаам аҭоурыхқәа
Гагра ахақәиҭтәра: ажәылара иалахәыз иҿцәажәара
18:19
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Итальянцы в Абхазии: шахматисты из Триеста впервые на чемпионате по шахматам в Сухуме
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Олег Барцыци Сергеи Лаврови реиԥылара: алкаақәа Аԥсны Жәлар реизара адепутат иҟынтә
21:04
15 мин
Ихыҭҳәаам аҭоурыхқәа
Гагра ахақәиҭтәра: ажәылара иалахәыз иҿцәажәара
21:19
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Гәдоуҭа сынтәа аҽаҩра зеиԥшроу: ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы ицәажәара
13:05
14 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аԥсны: аигәылара аасҭа иаҳзааигәоу": адокументалтә сериал ҿыц ҭыхуп
13:19
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Афестиваль "Арифмақәа Риҵа": аԥсуа ган аҳәаақәҵаҩ иҿцәажәара
13:34
13 мин
Аиҿцәажәара
Аҽырыҩрақәа Бзыԥҭа: аӡбаҩ хада иҿцәажәара
13:47
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:02
3 мин
Взаимный интерес
Квотная кампания Россотрудничества в Абхазии: итоги поступления в вузы России
14:04
18 мин
Такие обстоятельства
Дорога на Марс и причем тут атомные технологии: Прудник о своей теории
14:22
7 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Выделенные государством участки в прибрежной зоне проверила комиссия по землепользованию
14:33
10 мин
Дополнительное время
Памяти Виктора Санеева: воспоминания Рафаэля Ампар
14:44
16 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
12 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ашәаҳәаҩцәа Жәларбжьаратәи рфестиваль Аҟәа: Жәлар рырҿиара ацентр аиҳабы ицәажәара
18:19
12 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Гәдоуҭа сынтәа аҽаҩра зеиԥшроу: ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы ицәажәара
18:31
14 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Такие обстоятельства
Трансформация конфликтного поля в Абхазии: разговор с политологом-международником
18:49
4 мин
ВчераСегодня
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Почему в Абхазии туристический спад в "бархатный" сезон
Почему в Абхазии туристический спад в "бархатный" сезон
Sputnik Абхазия
абхазия, новости, мультимедиа, видео, видео

16:12 03.10.2025 (обновлено: 16:25 03.10.2025)
© Видео Sputnik
Эксперт в сфере туризма Белла Джинджолия рассказала о туристическом потоке в "бархатный" сезон.
В этом году "бархатный" сезон в Абхазии привлекает меньше туристов, чем обычно, это связано с погодными условиями, сказала в интервью радио Sputnik эксперт в сфере туризма, доцент АГУ Белла Джинджолия.
По ее словам, показатели сентября говорят о том, что количество людей, посетивших республику, уступает прошлогодним показателям.
При этом эксперт отметила, что в последнее время в республике появляется много проектов, которые направлены на развитие туризма в Абхазии, они будут способствовать росту интереса к стране.
Один из таких проектов направлен на посещение туристами новых локаций в столице Абхазии, которые будут интересны отдыхающим.
