Почему в Абхазии туристический спад в "бархатный" сезон

Эксперт в сфере туризма Белла Джинджолия рассказала о туристическом потоке в "бархатный" сезон. 03.10.2025

2025-10-03T16:12+0300

2025-10-03T16:12+0300

2025-10-03T16:25+0300

В этом году "бархатный" сезон в Абхазии привлекает меньше туристов, чем обычно, это связано с погодными условиями, сказала в интервью радио Sputnik эксперт в сфере туризма, доцент АГУ Белла Джинджолия. По ее словам, показатели сентября говорят о том, что количество людей, посетивших республику, уступает прошлогодним показателям. При этом эксперт отметила, что в последнее время в республике появляется много проектов, которые направлены на развитие туризма в Абхазии, они будут способствовать росту интереса к стране. Один из таких проектов направлен на посещение туристами новых локаций в столице Абхазии, которые будут интересны отдыхающим.

