Подарок всему абхазскому народу: как Госоркестр народных инструментов обрел свое "жилье"

Дом национальной музыки планируют открыть при Госоркестре народных инструментов имени Отара Хунцария в Сухуме в здании на улице Лакоба, где когда-то жил уроженец Абхазии, Первый замруководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко.
Сария Кварацхелия, Sputnik
Высокогорное село Хуап. Оставляя за собой речушку, подъезжаем к дому, который стоит у самого подножья горы. У ворот встречает хозяин Василий Арухаа с сыном Денисом.
Полгода назад они точно так же встречали здесь двух высокопоставленных гостей – президента Абхазии Бадру Гунба и Первого замруководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко.
Василий жестом приглашает в мастерскую, где 32 года назад он впервые создал абхазский музыкальный инструмент.
С рабочего стола он берет инструмент, напоминающий флейту.
– Это ачарпын, единственный мастер, который изготавливал этот музыкальный инструмент, умер, так и не оставив после себя учеников. Мы потеряли бы этот инструмент, если бы не Отар Хунцария, – рассказывает он.
Ачарпын (аҿарпын)
Изготавливают ачарпын из стебля борщевика, который по-абхазски называется ачарпын. В инструменте три, реже шесть игровых отверстий в конце, а на некоторых на противоположной им стороне, почти у головки, имеется еще по одному небольшому четырехугольному отверстию.
Сам Василий до Отечественной войны народа Абхазии был солистом танцевального ансамбля "Щаратын". Но после вынужден был вернуться в родное село, чтобы сохранить родительский очаг.
"Во время войны я потерял родного брата. Он оставил троих детей, у меня самого было трое детей. Я не мог прокормить семью творчеством. Оставил работу в ансамбле и вернулся в родное село", – вспоминает Василий.
Старший Арухаа никогда не занимался народными инструментами и даже не был знаком с мастерами. Но жизнь распорядилась по-своему. Как-то к нему обратилась Заслуженная артистка Абхазии, директор Сухумского культурно-просветительского училища Сира Авидзба с просьбой изготовить им народные инструменты.
"Она сказала, что все их инструменты были уничтожены во время войны, и попросила меня смастерить им новые. Я никогда в жизни этим не занимался, не видел в глаза ни мастера, ни сам процесс изготовления инструментов. Сказал им дать мне старый инструмент, на который я мог бы посмотреть и сделать что-нибудь", – отмечает Василий.
Практически с этого началось возрождение абхазских инструментов. Долгое время Василий был единственным на всю страну мастером. А позже, спустя почти два десятка лет, на этих инструментах его сын Денис начал обучать местных школьников музыке.
Сначала был создан школьный ансамбль "Ачарпын". А спустя семь лет школьный ансамбль трансформировался в Госоркестр, который стал носить имя выдающегося абхазского композитора Отара Хунцария. Возглавил новый культурный коллектив Денис Арухаа.
"Пока был жив Отар (Хунцария - прим.), он постоянно думал об оркестре. Он говорил: "Это как и алфавит – нет оркестра народных инструментов, нет ничего, что будет говорить о нашей истории", – отмечает Василий Арухаа.
Оркестр без помещения
Госоркестр народных инструментов был закреплен за Абхазской госфилармонией. Но из-за отсутствия там репетиционных помещений уже несколько лет солисты оркестра вынуждены ютиться в небольшой студии руководителя Дениса Арухаа.
"Самая большая проблема у нас – отсутствие своего здания, где мы могли бы проводить репетиции. По документам мы закреплены за филармонией. Но беда в том, что в самой филармонии нет репетиционных помещений, где мог бы заниматься оркестр. Я немного увлекаюсь музыкальной звукозаписью, и у меня дома есть небольшая студия, в селе Ачадара Сухумского района", – рассказывает Денис Арухаа.
Но оркестр должен развиваться. А для этого нужна преемственность поколений, нужно обучать подрастающих музыкантов. Без собственного "жилья" детскую студию не открыть.
Этой проблемой Василий Арухаа поделился с журналистом Семеном Пеговым.
В апреле этого года к Василию в гости в село Хуап приехали президент Бадра Гунба и Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.
В мастерской для гостей устроили импровизированную сцену. Здесь солисты оркестра провели настоящий концерт на абхазских народных инструментах. Для многих гостей апхьарца и ачамгур зазвучали по-новому.
А перед уходом Василий высокопоставленному гостю подготовил подарок – апхьарца, традиционный абхазский струнный смычковый музыкальный инструмент.
"Семен и Денис рассказали гостям о проблемах оркестра. И когда он (Сергей Кириенко — прим.) отсюда уходил, он сказал: "Мы должны помочь этому коллективу", – добавляет мастер.
Спустя полгода стало известно, что Сергей Кириенко принял решение передать Госоркестру дом в Сухуме, в котором раньше жил.
Эта новость не просто обрадовала творческий коллектив, но и вдохновила на новые идеи. Правда, руководитель Госоркестра признается, что пока старается сдерживать эмоции.
"Пока мы даже вслух не обсуждаем это, потому что мы боимся слишком предаваться эмоциям, боимся, что оно не сбудется. Но, безусловно, мы очень обрадовались. Хочу поблагодарить от лица коллектива. Да не только от лица коллектива, но и всего народа. Потому что мы занимаемся сохранением народной культуры. И эта новость – большое событие для всей страны", – подчеркнул Денис Арухаа.
В новом помещений он планирует открыть детскую студию, чтобы воспитывать будущих солистов оркестра. Там будут музей народных инструментов, репетиционные залы и мастерские.
В скором времени кропотливое и важное дело сохранения абхазской культуры обретет новый импульс.