https://sputnik-abkhazia.ru/20251004/abkhazskie-shakhmatisty-primut-uchastie-v-sorevnovaniyakh-v-italii-1058060857.html
Абхазские шахматисты примут участие в соревнованиях в Италии
Абхазские шахматисты примут участие в соревнованиях в Италии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Группа шахматистов из Абхазии отправится в Италию в январе для участия в соревнованиях, сообщил в эфире радио Sputnik советник... 04.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-04T20:07+0300
2025-10-04T20:07+0300
2025-10-05T00:07+0300
в абхазии
абхазия
новости
шахматы
италия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/02/1051868740_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14920b2a71e49a54a58ca402cec76bd7.jpg
СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Группа шахматистов из Абхазии отправится в Италию в январе для участия в соревнованиях, сообщил в эфире радио Sputnik советник посольства Абхазии в России Кан Тания.Он уточнил, что абхазских спортсменов примет лично президент Академии шахмат Италии Массимо Варини, который ранее вместе с коллегами посетил республику для участия в турнире, посвященном Дню Победы и Независимости Абхазии.По словам Кана Тания, эти события свидетельствуют о начале тесного сотрудничества между абхазской и итальянской школами шахмат.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251004/1058057685.html
абхазия
италия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/02/1051868740_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1e0b109093d0c888019d9aa690c44c4.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, шахматы, италия
абхазия, новости, шахматы, италия
Абхазские шахматисты примут участие в соревнованиях в Италии
20:07 04.10.2025 (обновлено: 00:07 05.10.2025) СУХУМ, 4 окт - Sputnik.
Группа шахматистов из Абхазии отправится в Италию в январе для участия в соревнованиях, сообщил в эфире радио
Sputnik советник посольства Абхазии в России Кан Тания.
Он уточнил, что абхазских спортсменов примет лично президент Академии шахмат Италии Массимо Варини, который ранее вместе с коллегами посетил республику для участия в турнире, посвященном Дню Победы и Независимости Абхазии.
По словам Кана Тания, эти события свидетельствуют о начале тесного сотрудничества между абхазской и итальянской школами шахмат.