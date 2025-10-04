https://sputnik-abkhazia.ru/20251004/abkhazskie-shakhmatisty-primut-uchastie-v-sorevnovaniyakh-v-italii-1058060857.html

Абхазские шахматисты примут участие в соревнованиях в Италии

Абхазские шахматисты примут участие в соревнованиях в Италии

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Группа шахматистов из Абхазии отправится в Италию в январе для участия в соревнованиях, сообщил в эфире радио Sputnik советник посольства Абхазии в России Кан Тания.Он уточнил, что абхазских спортсменов примет лично президент Академии шахмат Италии Массимо Варини, который ранее вместе с коллегами посетил республику для участия в турнире, посвященном Дню Победы и Независимости Абхазии.По словам Кана Тания, эти события свидетельствуют о начале тесного сотрудничества между абхазской и итальянской школами шахмат.

