Абхазские шахматисты примут участие в соревнованиях в Италии

В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
20:07 04.10.2025 (обновлено: 00:07 05.10.2025)
СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Группа шахматистов из Абхазии отправится в Италию в январе для участия в соревнованиях, сообщил в эфире радио Sputnik советник посольства Абхазии в России Кан Тания.
Вид на Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 04.10.2025
В Абхазии
Массимо Варини: У Абхазии много общего с южной Италией
Вчера, 16:05
Он уточнил, что абхазских спортсменов примет лично президент Академии шахмат Италии Массимо Варини, который ранее вместе с коллегами посетил республику для участия в турнире, посвященном Дню Победы и Независимости Абхазии.

По словам Кана Тания, эти события свидетельствуют о начале тесного сотрудничества между абхазской и итальянской школами шахмат.
