О квотной кампании в Абхазии рассказали представители Россотрудничества

В Абхазии завершилась квотная кампания. В этом году Правительством России было выделено 115 квот. Всего заявок было подано 210.Кандидаты на квоты в основном выбирали такие направления, как архитектура, биология, информатика, радиология, анестезиология, кардиология, реаниматология, электронная безопасность, лечебное дело. Об этом в студии радио Sputnik рассказали и.о. руководителя представительства Россотрудничества Константин Сарваниди и сотрудница представительства Россотрудничества Екатерина Власова.Кроме того, квоты были выделены в театральные и кулинарные вузы, а также от Росавиации и Минсельхоза России. Как уточнили гости студии, с этого года формат экзаменов будет изменен. Претенденты будут их сдавать в онлайн формате. Заявки можно подать до 15 декабря.

