О квотной кампании в Абхазии рассказали представители Россотрудничества

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Гәдоуҭа сынтәа аҽаҩра зеиԥшроу: ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы ицәажәара
13:05
14 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аԥсны: аигәылара аасҭа иаҳзааигәоу": адокументалтә сериал ҿыц ҭыхуп
13:19
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Афестиваль "Арифмақәа Риҵа": аԥсуа ган аҳәаақәҵаҩ иҿцәажәара
13:34
13 мин
Аиҿцәажәара
Аҽырыҩрақәа Бзыԥҭа: аӡбаҩ хада иҿцәажәара
13:47
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:02
3 мин
Взаимный интерес
Квотная кампания Россотрудничества в Абхазии: итоги поступления в вузы России
14:04
18 мин
Такие обстоятельства
Дорога на Марс и причем тут атомные технологии: Прудник о своей теории
14:22
7 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Выделенные государством участки в прибрежной зоне проверила комиссия по землепользованию
14:33
10 мин
Дополнительное время
Памяти Виктора Санеева: воспоминания Рафаэля Ампар
14:44
16 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ашәаҳәаҩцәа Жәларбжьаратәи рфестиваль Аҟәа: Жәлар рырҿиара ацентр аиҳабы ицәажәара
18:04
12 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Гәдоуҭа сынтәа аҽаҩра зеиԥшроу: ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы ицәажәара
18:16
14 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Трансформация конфликтного поля в Абхазии: разговор с политологом-международником
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ашәаҳәаҩцәа Жәларбжьаратәи рфестиваль Аҟәа: Жәлар рырҿиара ацентр аиҳабы ицәажәара
21:04
12 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Гәдоуҭа сынтәа аҽаҩра зеиԥшроу: ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы ицәажәара
21:16
14 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Трансформация конфликтного поля в Абхазии: разговор с политологом-международником
21:34
26 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Суббота на радио Sputnik
08:30
31 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Суббота на радио Sputnik
13:30
31 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
30 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
30 мин
К эфиру
В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
О квотной кампании в Абхазии рассказали представители Россотрудничества
О квотной кампании в Абхазии рассказали представители Россотрудничества
В Абхазии завершилась квотная кампания. В этом году Правительством России было выделено 115 квот. Всего заявок было подано 210.Кандидаты на квоты в основном выбирали такие направления, как архитектура, биология, информатика, радиология, анестезиология, кардиология, реаниматология, электронная безопасность, лечебное дело. Об этом в студии радио Sputnik рассказали и.о. руководителя представительства Россотрудничества Константин Сарваниди и сотрудница представительства Россотрудничества Екатерина Власова.Кроме того, квоты были выделены в театральные и кулинарные вузы, а также от Росавиации и Минсельхоза России. Как уточнили гости студии, с этого года формат экзаменов будет изменен. Претенденты будут их сдавать в онлайн формате. Заявки можно подать до 15 декабря.
абхазия
О квотной кампании в Абхазии рассказали представители Россотрудничества

12:24 04.10.2025
Правительство России выделило 110 квот в 2025 году на поступление в российские вузы.
В Абхазии завершилась квотная кампания. В этом году Правительством России было выделено 115 квот. Всего заявок было подано 210.
Кандидаты на квоты в основном выбирали такие направления, как архитектура, биология, информатика, радиология, анестезиология, кардиология, реаниматология, электронная безопасность, лечебное дело. Об этом в студии радио Sputnik рассказали и.о. руководителя представительства Россотрудничества Константин Сарваниди и сотрудница представительства Россотрудничества Екатерина Власова.
Кроме того, квоты были выделены в театральные и кулинарные вузы, а также от Росавиации и Минсельхоза России.
Как уточнили гости студии, с этого года формат экзаменов будет изменен. Претенденты будут их сдавать в онлайн формате. Заявки можно подать до 15 декабря.
