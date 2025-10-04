О квотной кампании в Абхазии рассказали представители Россотрудничества

https://sputnik-abkhazia.ru/20251004/o-kvotnoy-kampanii-v-abkhazii-rasskazali-predstaviteli-rossotrudnichestva--1058053582.html
Правительство России выделило 110 квот в 2025 году на поступление в российские вузы. 04.10.2025, Sputnik Абхазия
В Абхазии завершилась квотная кампания. В этом году Правительством России было выделено 115 квот. Всего заявок было подано 210.Кандидаты на квоты в основном выбирали такие направления, как архитектура, биология, информатика, радиология, анестезиология, кардиология, реаниматология, электронная безопасность, лечебное дело. Об этом в студии радио Sputnik рассказали и.о. руководителя представительства Россотрудничества Константин Сарваниди и сотрудница представительства Россотрудничества Екатерина Власова.Кроме того, квоты были выделены в театральные и кулинарные вузы, а также от Росавиации и Минсельхоза России. Как уточнили гости студии, с этого года формат экзаменов будет изменен. Претенденты будут их сдавать в онлайн формате. Заявки можно подать до 15 декабря.
В Абхазии завершилась квотная кампания. В этом году Правительством России было выделено 115 квот. Всего заявок было подано 210.
Кандидаты на квоты в основном выбирали такие направления, как архитектура, биология, информатика, радиология, анестезиология, кардиология, реаниматология, электронная безопасность, лечебное дело. Об этом в студии радио Sputnik рассказали и.о. руководителя представительства Россотрудничества Константин Сарваниди и сотрудница представительства Россотрудничества Екатерина Власова.
Кроме того, квоты были выделены в театральные и кулинарные вузы, а также от Росавиации и Минсельхоза России.
Как уточнили гости студии, с этого года формат экзаменов будет изменен. Претенденты будут их сдавать в онлайн формате. Заявки можно подать до 15 декабря.