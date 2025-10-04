https://sputnik-abkhazia.ru/20251004/rezultaty-konkursa-chistyy-dvor-obyavyat-v-techenie-nedeli-1058060956.html

Результаты конкурса "Чистый двор" объявят в течение недели

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Результаты конкурса "Чистый двор" объявят в течение недели, сообщила финалист конкурса "Команда Абхазии" Анжелика Вартикян. 04.10.2025, Sputnik Абхазия

2025-10-04T21:03+0300

2025-10-04T21:03+0300

2025-10-05T09:13+0300

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Результаты конкурса "Чистый двор" объявят в течение недели, сообщила финалист конкурса "Команда Абхазии" Анжелика Вартикян.По ее словам, итоги изначально планировалось подвести к 30 сентября, но из-за большого количества участников срок проведения акции продлили до 4 октября.Конкурс проводится в честь 32-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 годов. Его организовали администрация Сухума, группа "Экологическое благополучие" и "Культурный код и ценности" Команды Абхазии.Главным призом станет благоустройство одного из столичных дворов. Проведение конкурса поддержал глава Сухума Тимур Агрба.

