Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Асабша арадио Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Суббота на радио Sputnik
08:30
31 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Суббота на радио Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
30 мин
On air
13:30
31 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251004/rezultaty-konkursa-chistyy-dvor-obyavyat-v-techenie-nedeli-1058060956.html
Результаты конкурса "Чистый двор" объявят в течение недели
Результаты конкурса "Чистый двор" объявят в течение недели
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Результаты конкурса "Чистый двор" объявят в течение недели, сообщила финалист конкурса "Команда Абхазии" Анжелика Вартикян. 04.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-04T21:03+0300
2025-10-05T09:13+0300
в абхазии
абхазия
новости
конкурсы
администрация города сухум
отечественная война народа абхазии (1992-1993)
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/01/1055649352_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0027844ab5bd041170cd1e7418daab5b.jpg
СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Результаты конкурса "Чистый двор" объявят в течение недели, сообщила финалист конкурса "Команда Абхазии" Анжелика Вартикян.По ее словам, итоги изначально планировалось подвести к 30 сентября, но из-за большого количества участников срок проведения акции продлили до 4 октября.Конкурс проводится в честь 32-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 годов. Его организовали администрация Сухума, группа "Экологическое благополучие" и "Культурный код и ценности" Команды Абхазии.Главным призом станет благоустройство одного из столичных дворов. Проведение конкурса поддержал глава Сухума Тимур Агрба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250917/1057613483.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/01/1055649352_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_265f80e7cbeed62fa7744daec7b54117.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, конкурсы, администрация города сухум, отечественная война народа абхазии (1992-1993)
абхазия, новости, конкурсы, администрация города сухум, отечественная война народа абхазии (1992-1993)

Результаты конкурса "Чистый двор" объявят в течение недели

21:03 04.10.2025 (обновлено: 09:13 05.10.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукАдминистрация города Сухум
Администрация города Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 04.10.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Результаты конкурса "Чистый двор" объявят в течение недели, сообщила финалист конкурса "Команда Абхазии" Анжелика Вартикян.
По ее словам, итоги изначально планировалось подвести к 30 сентября, но из-за большого количества участников срок проведения акции продлили до 4 октября.
Цветущая глициния - Sputnik Абхазия, 1920, 17.09.2025
В Абхазии
Благоустройство двора многоквартирного дома станет главным призом конкурса "Чистый двор"
17 сентября, 19:37
Конкурс проводится в честь 32-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 годов. Его организовали администрация Сухума, группа "Экологическое благополучие" и "Культурный код и ценности" Команды Абхазии.
Главным призом станет благоустройство одного из столичных дворов. Проведение конкурса поддержал глава Сухума Тимур Агрба.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0