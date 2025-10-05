Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Асабша арадио Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Суббота на радио Sputnik
08:30
31 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Суббота на радио Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
30 мин
On air
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251005/rol-zhenschiny-v-abkhazii-kaslandziya-i-guchetl-rasskazali-o-rezultatakh-sotsoprosa--1058058981.html
Роль женщины в Абхазии: Касландзия и Гучетль рассказали о результатах соцопроса
Роль женщины в Абхазии: Касландзия и Гучетль рассказали о результатах соцопроса
Sputnik Абхазия
Ученные Абхазии и Адыгеи провели социологическое исследование "Женщины в современном обществе. Взгляд молодежи Республики Абхазия". 05.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-05T19:00+0300
2025-10-05T19:00+0300
в абхазии
абхазия
опросы
молодежь
общество
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/05/1058066413_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f7cc60ed595c6fb99fe5b55a4e94f1f4.jpg
Респондентами социологического исследования о роли женщины в современном обществе Абхазии стали 200 человек в возрасте до 35 лет. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала кандидат социологических наук Зухра Гучетль.Она отметила, что из-за ограниченного времени не удалось применить метод интервью, который позволяет учитывать настроение, уровень знаний и характер опрашиваемых.Доктор исторических наук Наала Касландзия сообщила, что, по результатам опроса, самой выдающейся женщиной в истории Абхазии респонденты назвали Сарию Лакоба — супругу абхазского политического деятеля Нестора Лакоба. Следом по количеству упоминаний идут летчица Мэри Авидзба, общественный и политический деятель Тамара Шакрыл, а также царицы Гурандухт и Тамара.Авторы проекта также поинтересовались, кого из современных абхазских женщин молодежь считает примером для общества. Первые позиции заняли Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава, руководитель Общественной палаты Гули Кичба, Народные артистки Абхазии Софа Агумава и Людмила Гунба, а также модели Адица Берзения и Виктория Квициния. В рейтинг вошли также уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджолия и омбудсмен Анас Кишмария.Гости студии с сожалением отметили, что лишь один респондент упомянул женщину, внесшую вклад в Победу в Отечественной войне народа Абхазии. Ею была Саида Делба.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/05/1058066413_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9e934ec85cfbbe60c792d444a8fa0a5a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, опросы, молодежь, общество, видео, мультимедиа, видео
абхазия, опросы, молодежь, общество, видео, мультимедиа, видео

Роль женщины в Абхазии: Касландзия и Гучетль рассказали о результатах соцопроса

19:00 05.10.2025
© Видео Sputnik
Подписаться
Ученные Абхазии и Адыгеи провели социологическое исследование "Женщины в современном обществе. Взгляд молодежи Республики Абхазия".
Респондентами социологического исследования о роли женщины в современном обществе Абхазии стали 200 человек в возрасте до 35 лет. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала кандидат социологических наук Зухра Гучетль.
Она отметила, что из-за ограниченного времени не удалось применить метод интервью, который позволяет учитывать настроение, уровень знаний и характер опрашиваемых.
Доктор исторических наук Наала Касландзия сообщила, что, по результатам опроса, самой выдающейся женщиной в истории Абхазии респонденты назвали Сарию Лакоба — супругу абхазского политического деятеля Нестора Лакоба. Следом по количеству упоминаний идут летчица Мэри Авидзба, общественный и политический деятель Тамара Шакрыл, а также царицы Гурандухт и Тамара.
Авторы проекта также поинтересовались, кого из современных абхазских женщин молодежь считает примером для общества. Первые позиции заняли Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава, руководитель Общественной палаты Гули Кичба, Народные артистки Абхазии Софа Агумава и Людмила Гунба, а также модели Адица Берзения и Виктория Квициния. В рейтинг вошли также уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджолия и омбудсмен Анас Кишмария.
Гости студии с сожалением отметили, что лишь один респондент упомянул женщину, внесшую вклад в Победу в Отечественной войне народа Абхазии. Ею была Саида Делба.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0