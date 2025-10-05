https://sputnik-abkhazia.ru/20251005/rol-zhenschiny-v-abkhazii-kaslandziya-i-guchetl-rasskazali-o-rezultatakh-sotsoprosa--1058058981.html

Роль женщины в Абхазии: Касландзия и Гучетль рассказали о результатах соцопроса

Роль женщины в Абхазии: Касландзия и Гучетль рассказали о результатах соцопроса

Ученные Абхазии и Адыгеи провели социологическое исследование "Женщины в современном обществе. Взгляд молодежи Республики Абхазия". 05.10.2025

Респондентами социологического исследования о роли женщины в современном обществе Абхазии стали 200 человек в возрасте до 35 лет. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала кандидат социологических наук Зухра Гучетль.Она отметила, что из-за ограниченного времени не удалось применить метод интервью, который позволяет учитывать настроение, уровень знаний и характер опрашиваемых.Доктор исторических наук Наала Касландзия сообщила, что, по результатам опроса, самой выдающейся женщиной в истории Абхазии респонденты назвали Сарию Лакоба — супругу абхазского политического деятеля Нестора Лакоба. Следом по количеству упоминаний идут летчица Мэри Авидзба, общественный и политический деятель Тамара Шакрыл, а также царицы Гурандухт и Тамара.Авторы проекта также поинтересовались, кого из современных абхазских женщин молодежь считает примером для общества. Первые позиции заняли Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава, руководитель Общественной палаты Гули Кичба, Народные артистки Абхазии Софа Агумава и Людмила Гунба, а также модели Адица Берзения и Виктория Квициния. В рейтинг вошли также уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджолия и омбудсмен Анас Кишмария.Гости студии с сожалением отметили, что лишь один респондент упомянул женщину, внесшую вклад в Победу в Отечественной войне народа Абхазии. Ею была Саида Делба.

